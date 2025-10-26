Política

Jorge Taiana se reunirá con Cristina Kirchner en San José 1111 y planea hablar antes del cierre de la votación

Será la segunda vez que el candidato a diputado nacional por Provincia de Buenos Aires se encuentre con la presidenta del PJ. Tras la visita, el ex ministro de Defensa se dirigirá al búnker de Fuerza Patria

Con la campaña legislativa finalizada, Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, se reunirá con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Se espera que el dirigente peronista se presente a las 15:30 horas, cuando la votación todavía seguirá en proceso.

Desde que la titular del Partido Justicialista (PJ) fue condenada a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, su propiedad se transformó en uno de los puntos de operaciones de la oposición. De hecho, será la segunda vez que recibirá a su ex ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto durante su primera presidencia.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la reunión comenzará a las 15:30 horas de este domingo 26 de octubre. Además de esperarse la publicación de la tradicional fotografía en redes sociales, está previsto que Taiana brinde un discurso a las 16:00 horas.

Luego de que se dé por finalizado el encuentro, el candidato que competirá en Provincia de Buenos Aires se dirigirá al búnker de Fuerza Patria. Al igual que en las elecciones legislativas provinciales, la sede se montará en la ciudad de La Plata.

La última vez que los dirigentes se reunieron para conversar fue el 15 septiembre, luego de que se diera inicio a la campaña legislativa a nivel nacional. “Hoy más que nunca la unidad nos fortalece“, sostuvo el candidato, tras haberse fotografiado y salido al balcón de la residencia junto a la presidenta del PJ.

La reunión buscaría dar un mensaje de unidad entre los diferentes sectores peronistas, en especial, con la rama que lidera Cristina y Máximo Kirchner. Sobre todo, después de que el dirigente de La Cámpora no participara del acto de cierre de campaña que realizó el espacio en San Martín.

Previo a esta movida, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió con la ex vicepresidenta en su domicilio. La última vez que se habían visto cara a cara fue a principios de junio, cuando hubo un desfile de dirigentes que se acercaron a la casa de la titular del PJ para solidarizarse y reclamar por la condena.

En este sentido, este reencuentro marcó un punto de inflexión en el interior de Fuerza Patria, luego de que el espacio estuviera al borde del colapso en el cierre de listas. Tras el distanciamiento político, ambos conversaron durante una hora y media.

Desde ambos lados consideraron que el acercamiento fue “bueno” y “constructivo”, según pudo conocer este medio. A pesar de que habría “buena predisposición” para subsanar las diferencias, el mandatario se retiró del departamento sin tomarse la característica foto con Kirchner.

No obstante, el foco de la conversación estuvo en las elecciones nacionales. “Hay que sumar fuerzas para la elección de octubre”, coincidieron al definir el rumbo que tomó la campaña electoral durante el último tramo. También admitieron que esperan obtener otra victoria ante el oficialismo.

“El 7 de septiembre, le dimos la voz de aura a la militancia de todo el país, para que salga a la calle, para que banque, para que aplique, para que milite, para que empuje y para que el veintiséis de octubre, acá en provincia de Buenos Aires, le digamos a Milei el no más grande del mundo“, subrayó el gobernador durante el discurso que dio en el cierre de campaña.

Y continuó: “Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires hay una provincia libre de topos, que quiere más derechos, más Estado presente, que quiere justicia social. ¿Será una mala palabra para ellos? Mejor todavía".

En esa oportunidad, Kicillof estuvo acompañado de Taiana y los candidatos a diputados nacionales, Jimena López y Juan Grabois. Sobre el escenario también estuvo presente el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y la senadora electa por la Primera sección, Malena Galmarini.

Se espera que los mismos rostros y se unan a los candidatos a diputados, Itai Hagman y Kelly Olmos, y senadores, Mariano Recalde y Ana Arias, que competirán por las bancas que representan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para esperar los resultados en el búnker de Fuerza Patria. Tras darse la definición, el espacio brindará un discurso a modo de cierre de este año electoral.

