Formosa: violento ataque de militantes de Gildo Isfrán a una diputada libertaria y su hijo

Formosa: denuncian que militantes de Gildo Isfrán atacaron a una diputada y su hijo cuando iban a votar

La diputada provincial de Formosa, Ana Gabriela Neme, denunció que ella y su hijo, Mattia Canepa Neme, sufrieron un violento ataque en la Escuela Nancom de Formosa Capital cuando intentaron frenar un presunto fraude electoral durante los comicios de este domingo.

Según quedó asentado en su denuncia ante la Gendarmería Nacional, a la que accedió Infobae, el incidente incluyó agresiones con palos, piedras y hondas por parte de personas identificadas con el oficialismo provincial. El hecho fue grabado por testigos que compartieron los videos en sus redes sociales.

De acuerdo con la presentación, Neme acudió al establecimiento acompañada por Mattia Canepa Neme, Iván Rotela y Brian Giménez al tomar conocimiento de la instalación de dos carpas en las inmediaciones, ubicadas a menos de ochenta metros del ingreso, desde donde operadores vinculados al oficialismo provincial derivaban electores para realizar voto asistido sin que se tratara de personas con discapacidad.

La legisladora señaló que en el lugar se detectó la presencia de grupos numerosos y que la situación se desarrolló “bajo la complicidad de la delegada escolar, del Ejército Argentino y en connivencia con la Policía de la provincia de Formosa”, quienes, según afirmó, no pusieron freno a las maniobras ni a las agresiones que sucedieron posteriormente.

La diputada aseguró en su denuncia que intentó dialogar con la encargada de la escuela y con representantes del Ejército, quienes le respondieron que su competencia era exclusivamente dentro de las instalaciones. También dijo que no tuvo respuesta cuando le contó el episodio al comisario responsable de la seguridad del operativo electoral.

Ante esta situación, resolvió poner en conocimiento lo sucedido a la Secretaría Electoral Nacional y advirtió que permanecería en el lugar hasta que se garantizara el cumplimiento de la normativa electoral.

Según consta en la presentación, Neme señaló que mientras aguardaba una respuesta institucional, fue abordada por una mujer identificada como miembro de la comunidad Quom. La diputada denunció que esta persona le lanzó una advertencia directa: “Cuídate porque Catalino Sosa mandó a las mujeres a pegarte por orden de Gildo Infrán”.

A continuación, según lo expuesto en la denuncia, cuatro mujeres habría comenzado agredirla a ella y a su hijo con palos, ondas y “cascotes de gran tamaño”. Si bien la mujer habría recibido custodia inmediata de una persona que los ayudó junto a su hijo, el ataque persistió hasta que el joven Mattia Canepa Neme fue alcanzado por una piedra, lo que le ocasionó una lesión diagnosticada como neuropraxia del nervio cubital izquierdo (daño leve en el nervio) y le produjo una parálisis parcial del brazo.

La diputada precisó que la intervención de la Policía de Formosa permitió que tanto ella como su grupo evitaran ser linchados y pudieran llegar a sus vehículos, aunque fueron agredidos e insultados a lo largo del trayecto. Pidió además que se tomarán como prueba las piedras utilizadas en el ataque, el certificado médico por la lesión a su hijo, además de documentación visual obtenida en el lugar durante los hechos.

La Fiscalía Federal Número 1 de Formosa indicó que la denuncia sea elevada a la justicia ordinaria, aunque mantuvo la competencia federal sobre lo ocurrido en el acceso al establecimiento de votación. La investigación continúa bajo la intervención de la Gendarmería Nacional.

El domingo pasado, la diputada también había denunciado un violento incidente en una carpa de La Libertad Avanza, instalada en plena peatonal del centro de la ciudad de Formosa. Allí, un militante que se encontraba filmando en el lugar, fue agredido por un grupo de personas, que estaban referenciados con el gobernador Gildo Insfrán, perteneciente al oficialismo provincial. “Me agarraron en patota, me pegaron en el piso”, acusó.

Se trata de un sector conocido como gildismo, que se presentó de donde se encontraba el equipo de campaña de Atilio Basualdo y de La Libertad Avanza. Llevaban pecheras y banderas que referían al Frente para la Victoria, de acuerdo con las insignias que se podían observar.

A través de un video en el que evidenció el golpe que recibió, señaló: “Me pegaron en el piso, me daban piñas”. El registro fílmico circuló rápidamente a través de las redes sociales. El presidente Javier Milei compartió en su perfil de X la grabación y repudió lo sucedido, apuntando a la oposición.