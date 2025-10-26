El análisis de Infobae en vivo de las elecciones legislativas

La participación electoral fue del 66 por ciento una de las más bajas desde el retorno de la democracia

Durante la jornada de las elecciones legislativas 2025, Infobae en vivo realizó un análisis en tiempo real sobre el desarrollo de los comicios y el clima político que acompañó al debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Las intervenciones de analistas políticos, economistas y referentes partidarios marcaron una lectura compleja del escenario, con especial foco en la baja participación, el comportamiento de los votantes jóvenes y la posibilidad de una reconfiguración del Congreso.

Uno de los puntos de partida del análisis fue la cifra de participación: 66% del padrón electoral, un número que encendió alarmas por el alto nivel de ausentismo, que alcanzó a más de 12 millones de personas. Para el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, ese dato fue central: “Hay un gran ausentismo, es el dato más importante para la vida política argentina”. A su entender, los menores de 35 años —y sobre todo los sub-20— ingresaron en “una matriz nueva de sensibilidad política” que no fue interpretada por las fuerzas tradicionales.

La observación se completó con la mirada de la analista Lara Goyburu, quien detalló que el 49,9% del padrón tiene menos de 39 años y que esa composición demográfica provocó un aumento de la participación hacia la tarde. “En cada uno de los relevamientos que hacemos se marca una gran grieta entre la edad y el género”, agregó, al tiempo que mencionó, una fragmentación territorial: “Hace un tiempo que estamos viendo que hay una Argentina de la ruta 6 para la cordillera y otra de la ruta 6 para el río”.

En ese contexto, Carlos Maslaton aportó una lectura desde lo técnico y político. Afirmó que su reporte arrojaba un nivel de participación levemente superior, del 69%, aunque coincidió en que el sistema con Boleta Única propicia más votos en blanco y nulos. “La experiencia de Santa Fe marca que hay 5% de votos blancos y 5% de votos nulos”, señaló.

El Congreso será el centro de gravedad política durante los próximos dos años

Destacó, además, la rapidez del proceso: “Había una circulación rapidísima, todos me decían que cuando llegaban a su mesa no había nadie, por la misma rapidez del sistema”. En cuanto al panorama general, sostuvo: “Da la sensación de que es una buena jornada para el gobierno”. Según su análisis, en provincias como Córdoba y Santa Fe, La Libertad Avanza quedaría primera en términos individuales, aunque la suma de otras fuerzas supere sus cifras.

El economista también hizo referencia a la evolución reciente del oficialismo: “Levantó mucho el Gobierno en las últimas dos semanas, el acuerdo con EE.UU le dio una solidez que hace un mes no tenía”. Comparó el rendimiento actual con el escenario de hace dos años y señaló que, aunque los números son más bajos, el oficialismo logró un rebote inesperado: “Cayeron, pero pegaron un rebote que no se esperaba”.

Sobre el impacto internacional, apuntó: “El antiyankeesmo no está funcionando, hay algo que cambió. Antes, si un Gobierno era manejado por los extranjeros hubiera sido una catástrofe, ahora parece que lo ha beneficiado”. Finalmente, sugirió que el resultado podría impulsar un giro económico: “Quiero imaginar que varios funcionarios piensan que no es viable mantener el sistema cambiario de los últimos dos años. Quizás aprovechan la ayuda de EE.UU para hacer el verdadero cambio que no lo podían hacer por razones electorales”.

Iván Dubois señaló que hubo una desconexión entre los partidos tradicionales y los votantes jóvenes del padrón

Desde el oficialismo, Iván Dubois se mostró conforme con el desempeño a nivel nacional: “Capaz no por una diferencia de 10 puntos, pero siendo la primera elección legislativa de LLA y teniendo en cuenta que se fue construyendo política y territorialmente todo en el último tiempo, ir ganando por un punto es un montón”. Remarcó el peso del Congreso en el futuro inmediato y describió una etapa de alianzas: “El juego político te lleva a cerrar alianzas, porque la finalidad es estar en el Gobierno y ayudar a la gente”.

También aludió al vínculo con el gobierno estadounidense: “El Ejecutivo de EEUU está apostando por el plan ideológico que está gobernando hoy Argentina. El compromiso político es muy fuerte, de hecho el capital político que están jugando es más fuerte que el económico”.

En cuanto al clima social, Dubois describió un escenario de desconfianza hacia las estructuras institucionales: “Hay un descontento a nivel genérico contra los sistemas institucionales, a nivel global”. Criticó la falta de renovación en la dirigencia: “Los candidatos se empezaron a poner viejos, sus ideologías se volvieron estériles y no generaron nuevos hijos ni nuevos candidatos”.

La politóloga Lara Goyburu consideró que la ciudadanía siguió apostando a una opción política novedosa, a pesar de la incertidumbre

Desde una perspectiva más estructural, Semán agregó: “En Argentina siempre se alternaron ciclos de crecimiento con ciclos de recesión, pero en los últimos 10 años las recesiones fueron más graves y los ciclos de crecimiento son vuelos de gallina”. Habló también de una “idea de trauma” que afecta la vida política: “Se estructuralizó una desconfianza que hoy está habitando la vida política argentina, el trauma no se va a ir solo”.

Con el cierre de los comicios y la espera de los primeros resultados, los analistas coincidieron en que la nueva composición del Congreso será determinante. Goyburu lo sintetizó así: “Frente a la certeza del pasado, se vota la incertidumbre del futuro”.