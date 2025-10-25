Peronistas anti K versus libertarios: el mapa electoral de Córdoba, la provincia en la que Milei busca hacer pie

Javier Milei viajó con sus candidatos más competitivos del AMBA para apoyar su lista en Córdoba

“Nosotros somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva, no La Libertad Avanza”, afirmó Juan Schiaretti en el cierre de campaña de Provincias Unidas. El mensaje tuvo como destinatario a Gonzalo Roca, el candidato outsider con el que Javier Milei intenta compensar una previsible derrota en la provincia de Buenos Aires. Córdoba tiene una larga tradición de resistencia a las políticas impulsadas por el matrimonio Kirchner, pero para este domingo se presenta un abanico amplio de opciones que se oponen al Frente Patria. En ese escenario, los libertarios acusan al ex gobernador de “buscar confundir” al electorado mediante la proliferación de listas, aunque aseguran haber mejorado su desempeño en el tramo final de la campaña.

En el equipo estratégico de La Libertad Avanza reconocen que el inicio de la campaña fue difícil. Entre el desafío de instalar a un candidato poco conocido y los escándalos por los casos de José Luis Espert, la criptomoneda LIBRA y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), “fue imposible hablar de propuestas”, admitieron a Infobae. Durante toda la campaña evitaron difundir encuestas y aseguran que no encargaron ninguna, pero en los últimos días reconocieron haber recibido sondeos alentadores que los ubican en una contienda competitiva por el primer lugar.

Gonzalo Roca llegó a la lista de La Libertad Avanza impulsado por Gabriel Bornoroni

Sin embargo, un punto preocupa especialmente a los libertarios cordobeses: en el primer casillero de la Boleta Única Papel figura Agustín Spaccesi, candidato del Partido Libertario (PL), con el mismo color violeta que identifica a los seguidores de Milei. En el espacio oficial lo definen como “el libertario trucho”. Spaccesi fue candidato a gobernador en 2023 con el sello de La Libertad Avanza, pero quedó marginado del armado de este año tras el ascenso de Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados y responsable de la lista que encabeza Roca, con la bendición de Karina Milei.

En el entorno de Bornoroni protestan porque la Justicia provincial no hizo lugar al reclamo por el uso del color. Con cautela, insinúan vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. “Los peronistas siempre quedan primeros en la lista o últimos. Qué casualidad”, deslizan, en referencia al orden de las agrupaciones en la Boleta Única, sistema que Córdoba utiliza desde 2011. Este domingo habrá un total de 18 listas, y los libertarios denuncian que 11 de ellas estarían “financiadas” por Schiaretti para dispersar el voto opositor.

Juan Schiaretti encabezó el cierre de campaña con Martín Llaryora

En El Panal, como se conoce la sede del Gobierno cordobés, prevalece el optimismo. Schiaretti aspira a romper la racha de 12 años sin triunfos legislativos del peronismo provincial y, además, busca aportar una cantidad significativa de votos a Provincias Unidas, la alianza integrada por seis gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo, que intenta consolidarse como una opción frente a la polarización. Es un desafío que el exgobernador persigue desde 2017, cuando impulsó Alternativa Federal junto a Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

Así como La Libertad Avanza teme una fuga de votos por la candidatura de Spaccesi, en el peronismo cordobés reconocen que su principal competencia es Natalia de la Sota, quien se ubica en tercer lugar con chances de renovar su banca. En una reciente entrevista con La Voz del Interior, el gobernador Martín Llaryora se mostró confiado en que “habrá coincidencias” en el Congreso y no descartó que De la Sota se sume al bloque de Provincias Unidas. “Lo más importante hoy es ganar la elección”, afirmó, y admitió que “la cosa está pareja” entre Schiaretti y Roca.

Natalia De la Sota amenaza con sacarle una importante cantidad de votos al peronismo de Llaryora

Desde el entorno de De la Sota, en cambio, ofrecen una lectura distinta. Aseguran que existe un acuerdo entre Llaryora y Mauricio Macri para garantizar la gobernabilidad de Milei, que se reflejará en los entendimientos legislativos posteriores a la elección. “Natalia conformó un nuevo espacio con proyección hacia 2027”, señalaron a este medio. La diputada provincial refuerza su distanciamiento del peronismo de Schiaretti y Llaryora, apoyada en sus votaciones en contra de varios proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

Córdoba fue una de las provincias que acompañó a Milei en la aprobación de la Ley Bases. De hecho, Llaryora fue el primer gobernador en ser recibido en la Casa Rosada por un funcionario de alto rango: el ministro del Interior, Guillermo Francos. El encuentro se realizó el 14 de diciembre de 2023, durante la primera semana de gestión libertaria, en un contexto de incertidumbre política y económica.

Ramón Mestre busca pelear el liderazgo radical en Córdoba que hoy protagoniza Rodrigo de Loredo

En la competencia por las nueve bancas que se renuevan en la provincia también aparece Ramón Mestre, quien busca llegar a la Cámara de Diputados con la histórica Lista 3 de la UCR, sin alianzas. El ex intendente de Córdoba capital logró quedarse con la candidatura tras una prolongada disputa interna con Rodrigo de Loredo, referente radical que en los últimos días fue mencionado como posible integrante del gabinete de Milei. El Ministerio de Defensa es una de las carteras que se barajan, tras la salida de Luis Petri.

Mestre lidera desde hace dos años el sector del radicalismo que se opone a las políticas del Gobierno nacional. “No tenemos doble discurso”, afirmó en su último spot de campaña, en el que sostuvo que “Córdoba fue y será radical”. En su entorno reconocen que su suerte dependerá de que la elección no se polarice entre Schiaretti y Roca. Si logra ingresar a la Cámara, se perfila para disputar el liderazgo partidario a De Loredo.