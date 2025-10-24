Con cierres de campaña simultáneos, Provincias Unidas se presentó como alternativa a Milei y al kirchnerismo

Los principales dirigentes de Provincias Unidas en el cierre de Obras Sanitarias

Tras el acto en el estadio Obras Sanitarias que reunió a los seis gobernadores de Provincias Unidas junto a los candidatos porteños y bonaerenses, este jueves los mandatarios dedicaron el tramo final de la campaña a mostrarse con sus postulantes locales y reforzar el mensaje contra la polarización. En Santa Fe se dio la particularidad de que Javier Milei eligió la ciudad de Rosario para su cierre de campaña, casi en simultáneo con el acto encabezado por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia. Además de defender su gestión, el Presidente intentó capitalizar el freno a la conflictividad narco bajo el Plan Bandera y respaldar a su candidato, Agustín Pellegrini.

En el espacio cultural Bioceres Arena, Pullaro advirtió que no permitirá que se impongan “dos modelos que se discuten desde Buenos Aires”. “Por un lado, están los que fundieron a la Argentina y dejaron a Rosario librada al narcotráfico”, dijo. En aparente respuesta al Presidente, recordó que antes de su llegada al Poder Ejecutivo provincial “nos habían dejado solos” y que “decían que el narco había ganado”. De cara al domingo, el gobernador pidió el voto de los radicales, socialistas y del PRO, pero también de los peronistas, al remarcar que “los kirchneristas no son peronistas. No los representan. Eva y Perón defendían el crecimiento económico, no los planes sociales”.

Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia cerraron la campaña en Rosario

“Cuando Rosario sangraba y lloraba, asumimos el compromiso de devolverle la paz, de terminar con un modelo garantista que protegía a los delincuentes y dejaba a las víctimas encerradas. Peleamos contra las mafias con coraje y sacrificio”, recordó Scaglia. “A los santafesinos les digo: el kirchnerismo nunca más va a gobernar la Argentina. Vamos a ser antikirchneristas en el Congreso, a defender la República y a cuidar al país, porque cuando cuidamos a la Argentina, cuidamos a Santa Fe”, concluyó.

Desde Córdoba, Juan Schiaretti envió un mensaje directo a su contrincante, Gonzalo Roca: “Nosotros somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva, no La Libertad Avanza”. El ex gobernador, uno de los candidatos con mejor medición en la provincia, competirá en un escenario donde también hay expectativa por el desempeño de Gonzalo Roca, el postulante de Milei.

Juan Schiaretti encabezó el cierre de campaña con Martín Llaryora

Schiaretti estuvo acompañado por Martín Llaryora y pidió a los cordobeses el voto “para ir al Congreso nacional a ser la voz del interior. Vamos a poner sensatez y sentido común”. En esa línea, repasó la alianza construida por media docena de gobernadores, Provincias Unidas, e insistió en que en Diputados trabajarán para que se cumplan las leyes sancionadas. “Basta de que nos manejen los porteños. El interior tiene que tener voz y voto”, resaltó.

Martín Lousteau, en territorio porteño, presentó ayer sus propuestas en materia económica, salud mental, educación, seguridad y políticas para jubilados, en la voz de los referentes que integran la lista de Ciudadanos Unidos. Pero durante el acto que realizó en una fábrica recuperada de La Boca también cuestionó las medidas del Gobierno, especialmente en relación con Estados Unidos, junto con un repaso de las causas judiciales vinculadas a la criptomoneda LIBRA, el presunto vínculo narco de José Luis Espert y las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Hay otra manera de resolver los problemas de los argentinos”, fue el lema central del encuentro, en el que se proyectó un video con escenas en las que Javier Milei, Cristina Kirchner y Alberto Fernández agreden a sus interlocutores.

Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer encabezan la lista de Provincias Unidas en provincia de Buenos Aires

“La grieta es un negocio que impide que la Argentina avance”, expresó Florencio Randazzo en el raid mediático que encabezó con su compañera de fórmula, Margarita Stolbizer. El ex ministro de Transporte había cerrado su campaña la semana pasada junto a los seis gobernadores que integran Provincias Unidas, por lo que en estos días se dedicó a recorrer todas las secciones electorales y, en las últimas 48 horas, dialogó con más de 50 medios, entre portales, radios y canales de televisión con presencia en el interior bonaerense. En esas recorridas, Randazzo insistió en su discurso contra los extremos, al asegurar que existen “dos liderazgos tóxicos, el de Cristina y el de Milei, que impiden que se lleguen a acuerdos sobre los problemas que tiene la Argentina”. Por su parte, Stolbizer pidió a los votantes “que miren bien a quién van a votar, porque si quieren votar a los violetas van a poner la cruz en la cara de un narcotraficante”. Y agregó: “No voten ni la tobillera ni a un narcotraficante”.

En el Club San Martín de Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés arremetió contra el centralismo nacional y llamó a que “las provincias tenemos que estar más unidas que nunca”. Además, lanzó fuertes críticas a los legisladores que no apoyaron las medidas de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, al denunciar que “no tuvieron huevos”. “Nosotros no vamos al Congreso a calentar la silla ni a chuparle las medias a Cristina Kirchner, vamos porque los correntinos queremos generar derechos. Ya ganamos el primer mano a mano y vamos a decir nuevamente que estamos presentes los correntinos para un nuevo triunfo nacional”, concluyó.

En Corrientes, Gustavo Valdés recordó que ya le ganaron el "primer mano a mano" a La Libertad Avanza

“La provincia necesita diputados nacionales de Jujuy Crece en el Congreso para gestionar para nuestra gente”, dijo el gobernador Carlos Sadir al encabezar el cierre de campaña en San Pedro del frente Jujuy Crece en Provincias Unidas. Al hablar ante la concurrencia, garantizó que los candidatos a diputados nacionales por la lista naranja, María Inés Zigarán y Mario Pizarro, “son quienes van a defender a Jujuy en el Parlamento”.

Ignacio “Nacho” Torres encabezó el cierre de campaña de Despierta Chubut en el Teatro Español de Trelew junto con los candidatos a diputados nacionales Ana Clara Romero y Gustavo Menna. En su discurso, destacó que “es posible salir de la falsa opción entre Cristina y Milei, y lo demuestra este acto con peronistas, radicales y gente del PRO. Hicimos entender que para sacar a Chubut del pantano era necesario unir todos los espacios, y lo demuestran los intendentes presentes acá”, afirmó.

“La elección del domingo no es una elección más. No podemos volver al pasado, pero tampoco permitirle al Gobierno que nos quiera venir a marcar la cancha”, expresó Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, junto a su candidato a diputado Daniel Álvarez, en la localidad de Pico Truncado, a 700 kilómetros de la capital provincial. En ese sentido, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al considerar que “nada a favor de los trabajadores puede salir de ahí. No les podemos permitir que se sigan quedando con los recursos económicos de la provincia”. Además, recordó que recibió “una provincia atada con alambres”, en referencia a la gestión kirchnerista, y lanzó un mensaje irónico: “Resulta que ahora somos los responsables de 32 años de saqueo”.