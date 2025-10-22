Política

Escándalo en La Matanza con la fiscalización de La Libertad Avanza: el PRO se retiró del operativo con graves acusaciones

Mil fiscales que responden a Alejandro Finocchiaro no participarán el domingo. También se fueron los de la concejal electa, Leila Gianni. Apuntan contra Luis Ontiveros, que responde a Sebastián Pareja

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
Lucho Ontiveros, el puntero de
Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas

A solo cinco días de las elecciones de medio término, en las que el gobierno de Javier Milei se juega su capital político para el segundo tramo de su gestión, un escándalo en el seno de La Libertad Avanza estalló por el manejo de la fiscalización en el partido bonaerense de La Matanza, el corazón del peronismo y donde se concentra más de un millón de votos.

El PRO pegó un portazo este martes y decidió retirar a más de 1.000 fiscales que se habían inscripto para controlar la elección, con graves acusaciones contra Luis “Lucho” Ontiveros, el puntero que responde al presidente de LLA bonaerense y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja.

No es el único sector. También Leila Gianni, la concejal electa en las elecciones del 7 de setiembre, también hizo lo mismo con unos 200 fiscales que también estaban anotados para participar del control en los centros de votación el domingo que viene.

Alejandro Finocchiaro es diputado nacional
Alejandro Finocchiaro es diputado nacional y candidato para el domingo por la lista de LLA

Se quieren chorear la guita otra vez y regalar la elección a Fernando Espinoza, como hicieron el 7 de setiembre”, reveló en reserva uno de los involucrados en el operativo de fiscalización en el distrito más populoso de la Argentina.

Es que los problemas con la fiscalización no son nuevos. En los comicios de medio término, donde el peronismo ganó por una diferencia de más de 13 puntos, también se produjeron acusaciones cruzadas por la falta de control. De hecho, hubo denuncias de que en varias escuelas, no hubo representantes libertarios para controlar el recuento de votos.

Las acusaciones apuntan contra “Lucho” Ontiveros, un dirigente de origen peronista que deambuló por distintos partidos en los últimos 20 años y que fue sumado a La Libertad Avanza en el 2023 por el dispositivo que controla Pareja, que figura en el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por la lista violeta.

Leila Gianni es concejal electa
Leila Gianni es concejal electa de La Libertad Avanza y también pegó el portazo

Las sospechas tienen que ver con el manejo de los recursos destinados al operativo, que debe cubrir una inmensa geografía, que tiene zonas urbanas, como Ramos Mejía o San Justo, y otras de características rurales, como Rafael Castillo o Isidro Casanova.

“Hace dos semanas entregamos las planillas con los nombres, números de documentos y celulares para que se distribuyan los fiscales en todas las escuelas. Estamos a martes y nadie responde donde hay que mandarlos, qué lugar tienen asignados y nos dicen que no hace falta. Van a repetir lo que hicieron el 7 de setiembre. Nosotros no nos vamos a prestar a esta maniobra”, resaltó otra fuente involucrada en el conflicto.

El PRO forma parte de la alianza con La Libertad Avanza para las elecciones. En el distrito bonaerense, que tiene casi 14 millones de personas habilitadas para votar, el gobierno nacional busca descontar la enorme diferencia que le sacó el peronismo en las anteriores elecciones.

La campaña venía complicada por las denuncias que salpicaron a José Luis Espert, quien había sido elegido como cabeza de la lista. Tuvieron que bajarlo y ubicar allí a Diego Santilli, que viene del partido amarillo. Con las acusaciones cruzadas que emergieron este martes, a cinco días de las elecciones, sumaron una nueva dificultad.

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones en ArgentinaLa Libertad AvanzaSebastián ParejaAlejandro FinocchiaroLeila GianniLa MatanzaJavier Mileiúltimas noticias

Últimas Noticias

Bullrich habló del vínculo que tendría con Villarruel y adelantó que buscará “meter goles” en el Senado

La actual ministra de Seguridad Nacional competirá este domingo por acceder a una banca en la Cámara Alta. Además, acusó al Congreso de retrasar las reformas; en consecuencia, el impulso de la economía

Bullrich habló del vínculo que

Margarita Stolbizer, en La Entrevista Informal: “Las reformas las deben hacer los propios universitarios, no el político de turno”

En una nueva entrega del ciclo en colaboración con UNICEF, la candidata de Provincias Unidas alertó sobre los impactos del cambio climático y los límites éticos de la IA

Margarita Stolbizer, en La Entrevista

El oficialismo y el día después: pulseadas en el Congreso se suman a las tensiones por el Gabinete

El oficialismo muestra internas en los dos frentes. El desenlace está atado a la elección del domingo. Y genera interrogantes sobre el grado de apertura para encarar el segundo tramo de gestión. El objetivo del tercio de diputados para sostener vetos expone sólo un resguardo

El oficialismo y el día

Un gremio de izquierda rompe la paz sindical antes de las elecciones y hará un paro de 24 horas contra “la rebaja salarial”

El Sindicato del Neumático, enrolado en el Partido Obrero, realizará este miércoles una huelga en Fate, Pirelli y Bridgestone y se movilizará ante una fábrica en zona norte en reclamo de una mejora en los sueldos

Un gremio de izquierda rompe

Tras las elecciones, el PRO se encamina a fortalecer el bloque propio en el Congreso y evitar unirse con LLA

Qué movimientos parlamentarios prevé el macrismo cuando se reconfigure el Gobierno después de los comicios del próximo domingo

Tras las elecciones, el PRO
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde voto en Córdoba: consultá

Dónde voto en Córdoba: consultá el padrón electoral del domingo 26 de octubre de las elecciones 2025

Bullrich habló del vínculo que tendría con Villarruel y adelantó que buscará “meter goles” en el Senado

Un temporal de lluvia, viento y granizo azotó al sur de Buenos Aires: se voló el techo de un hospital y hubo más daños

Hoy se conocerá el veredicto contra el hombre que mató, descuartizó y quemó en la parrilla a su vecina en Campana

Mi primera cana, o cómo envejecer leyendo el Génesis

INFOBAE AMÉRICA
Volodimir Zelensky condenó el ataque

Volodimir Zelensky condenó el ataque de Rusia contra Kiev y afirmó que “las palabras rusas sobre diplomacia no significan nada”

Costa Rica extraditó a Estados Unidos al nicaragüense Elías Herrera Hernández

Donald Trump viajará a Japón la próxima semana para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kiev: al menos seis muertos y 17 heridos

Zelensky viajará a Suecia para anunciar un acuerdo conjunto sobre exportaciones en materia de defensa

TELESHOW
Melody Luz se decidió por

Melody Luz se decidió por un jugado cambio de imagen y regresó a un antiguo look: “Soy otra”

Zaira Nara confesó que alcanzó una nueva marca en su etapa como soltera: “Es un momento récord en mi vida”

La Joaqui, a corazón abierto sobre Luck Ra tras sus dolorosas historias del pasado: “Es mi primer amor”

El entrenamiento de Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, durante su embarazo que causó polémica: su palabra

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”