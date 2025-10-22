Política

En otro guiño al Gobierno, el PRO pidió que la gente vaya a votar: “Para cuidar lo que logramos y empujar lo que falta”

El partido que preside Mauricio Macri, a través de un comunicado, convocó a revertir la tendencia de baja participación electoral. “La historia no la escriben los que miran desde la tribuna”, se planteó en el texto

Mauricio Macri, líder de PRO
Mauricio Macri, líder de PRO (RS Fotos)

En un nuevo gesto de apoyo al gobierno nacional, el PRO convocó hoy a que su electorado vaya a votar el próximo domingo para “cuidar” lo que se logró y “empujar lo que falta”. “La historia no la escriben los que miran desde la tribuna. La escriben los que se levantan y participan”, planteó el partido que preside Mauricio Macri a través de un comunicado publicado en X.

“El 26 de octubre no es una fecha más: es la oportunidad de reafirmar quiénes somos, qué creemos y hacia dónde queremos ir. Creemos en un Estado que acompañe, no que asfixie. En la educación como la herramienta más poderosa para igualar oportunidades. En el mérito, en el esfuerzo, en el respeto a la ley. Creemos en un país donde el que se levanta temprano, el que emprende, el que estudia, el que invierte, el que cuida, el que enseña pueda vivir tranquilo, sin miedo, sin resignación”, señaló el PRO.

La semana pasada, el propio Macri ya se había manifestado con relación a la importancia de la elección del próximo domingo. En aquel momento, el expresidente destacó la necesidad de “construir una nueva mayoría” después de los comicios, “que inevitablemente no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión”.

En esa línea, planteó como meta la aprobación de la Ley de Presupuesto y convocó a que el oficialismo “convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, y que “acepte eventualmente una oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias”.

El ex presidente Mauricio Macri
El ex presidente Mauricio Macri acaba de apoyar la postulación de Fernando de Andreis como candidato a diputado nacional por la lista LLA - PRO (RS Fotos)

El texto completo del comunicado del PRO

“Cada elección es un momento de verdad. Un instante en el que cada argentino tiene el poder y la responsabilidad de decidir el rumbo del país. El 26 de octubre no es una fecha más: es la oportunidad de reafirmar quiénes somos, qué creemos y hacia dónde queremos ir”.

“Desde que nació, el PRO representó una forma distinta de hacer política. Nacimos creyendo en la gestión, en la transparencia, en la cultura del trabajo y en la libertad como motor del progreso y desarrollo. No nacimos del enojo ni de la bronca: nacimos de la convicción de que la Argentina puede ser un país mejor si cada uno hace su parte”.

“Creemos en un Estado que acompañe, no que asfixie. En la educación como la herramienta más poderosa para igualar oportunidades. En el mérito, en el esfuerzo, en el respeto a la ley. Creemos en un país donde el que se levanta temprano, el que emprende, el que estudia, el que invierte, el que cuida, el que enseña pueda vivir tranquilo, sin miedo, sin resignación”.

“El 26 de octubre no se trata solo de elegir candidatos. Se trata de elegir valores. De volver a apostar por la cultura del trabajo, por el respeto, por el diálogo, por la Argentina que no se rinde. Porque cada voto es un mensaje. Y el nuestro tiene que decir con fuerza: creemos en el cambio, creemos en la libertad, creemos en nosotros mismos”.

“El PRO siempre fue eso: una idea que se volvió fuerza. Una comunidad de millones de argentinos que, sin importar el lugar, se pusieron la camiseta del cambio y salieron a hacer. Los que armaron mesas en las plazas, los que caminaron cada barrio, los que tocaron puertas con una sonrisa. Los que no se dejaron vencer por el cinismo, ni por el “no se puede“.

“Hoy, esa misma fuerza nos convoca de nuevo. Para cuidar lo que logramos y para empujar lo que falta. Para demostrar que la esperanza no se vota una sola vez: se renueva cada elección”.

“La historia no la escriben los que miran desde la tribuna. La escriben los que se levantan y participan. Los que creen que su voto, su palabra y su presencia importan”.

“Por eso, este 26 de octubre, vamos todos a votar. Por la libertad. Por el trabajo. Por la educación. Por la república. Por la Argentina que soñamos y que todavía tenemos la oportunidad de construir juntos”.

“Porque cuando el PRO avanza, avanza la idea de un país que no se conforma. De un país que sigue creyendo que el futuro puede ser mejor. Y esa, justamente, es la mayor victoria de todas: no haber perdido nunca la fe en la Argentina”.

