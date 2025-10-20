Política

Lula da Silva recibió a Furlán, el líder de la UOM: de qué hablaron en el encuentro

En la reunión, realizada en Brasilia, se acordó una agenda conjunta para impulsar la producción metalúrgica, la transición energética y la defensa del trabajo industrial en la región

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar
El presidente Lula Da Silva
El presidente Lula Da Silva y Abel Furlán, durante el encuentro en Brasilia

Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y secretario de Interior de la CGT, mantuvo una reunión en Brasilia con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y dirigentes del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC en el marco de una agenda conjunta para impulsar la producción metalúrgica, la transición energética y la defensa del trabajo industrial en la región, según informó la UOM.

El encuentro se realizó como parte de un intercambio entre los gremios metalúrgicos de Argentina y Brasil, con el objetivo de fortalecer la integración productiva y sindical entre ambos países.

Durante la reunión, Furlán y los representantes sindicales brasileños abordaron la posibilidad de relanzar los vínculos históricos entre la UOM y el Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, así como la promoción de proyectos conjuntos en formación sindical, innovación tecnológica, transición energética y electromovilidad.

Lula da Silva, Abel Furlán
Lula da Silva, Abel Furlán y dirigentes metalúrgicos de Brasil

Según el comunicado de prensa, se reafirmó la importancia de la integración productiva en la cadena de valor automotriz y la necesidad de que los sindicatos participen en el diseño de la industria regional.

Furlán advirtió sobre la situación de la industria argentina, mencionando la pérdida de empleo, la caída de la producción y el retroceso de derechos laborales. El dirigente expresó el compromiso de la UOM con una agenda orientada a la reconstrucción nacional basada en el trabajo, la producción y la justicia social.

Durante el encuentro, Furlán también señaló que la unidad de los trabajadores y de los gobiernos populares es, según su visión, una garantía para defender la democracia y la soberanía, y para asegurar estabilidad, desarrollo y equidad en América Latina.

Abel Furlán: "Sufrimos la apertura
Abel Furlán: "Sufrimos la apertura de la economía"

El comunicado de la UOM destaca que el ejemplo de Lula en Brasil fue mencionado como punto de referencia en la defensa de la soberanía, la industrialización, la creación de empleo y la lucha contra el hambre.

La reunión entre Lula y Furlán concluyó con la voluntad de profundizar la cooperación entre ambos sindicatos, con el objetivo de fortalecer una visión común sobre el desarrollo industrial latinoamericano.

El líder de la UOM, alineado con el kirchnerismo, es un fuerte crítico de las políticas de Javier Milei: aseguró que desde que comenzó su gobierno “se perdieron 26 mil puestos” en la actividad metalúrgica.

“Sufrimos la apertura de la economía -dijo, donde cada vez llegan más containers con productos terminados desde afuera, y se le suma la alta tasa de interés, todo un combo perfecto la retracción de la economía”.

La UOM denunció que con
La UOM denunció que con el gobierno de Javier Milei “se perdieron 26 mil puestos” en la actividad metalúrgica (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

Para Furlán, según afirmó en declaraciones a Radio Splendid, “son los grupos económicos los que piensan este modelo de ajuste para la Argentina; Javier Milei es un instrumento que, es cierto que es el Presidente que votaron los argentinos, pero no es el que gobierna, no es el que toma las decisiones”.

Destacó que su actividad “está siendo amenazada por todos los electrodomésticos que está entrando de manera indiscriminada, todo importado de afuera”.

“Cada vez son más los empresarios que suben a un avión, viajan a China y se terminan convirtiendo en importadores para garantizar, en primer lugar, que sus empresas sigan teniendo viabilidad, pero también para maximizar su rentabilidad”, indicó.

“No están viajando para bajar precios y ser más competitivos -advirtió-. Se están quedando solamente con los trabajadores para dar respuesta a la logística, pero después todo el mundo viaja y tiene la posibilidad de maximizar rentabilidad en desmedro de todo el entramado productivo de la Argentina“.

Temas Relacionados

Lula da SilvaBrasilAbel FurlánUOMMetalúrgicosSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

La ex primera dama, quien denunció al ex presidente por violencia de género, contó que volvió al país por el bienestar de Francisco, el nene que fue fruto de la relación entre ambos

Fabiola Yañez regresó a la

Fernando Burlando: “Milei piensa que le han dado carta blanca para el destrato y se equivoca”

En una entrevista con Infobae en Vivo, el candidato a diputado afirmó que el gobierno se alejó de sus promesas de campaña, criticó la falta de diálogo del oficialismo y sostuvo que el presidente está rodeado por la misma casta que decía combatir

Fernando Burlando: “Milei piensa que

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: las

Tucumán: Ricardo Bussi utilizó un spot de 2023 junto a Milei y lo acusaron de engañar al electorado

El candidato dejó de integrar La Libertad Avanza ese año y hoy compite con el frente Fuerza Republicana. En sus redes, no obstante, asegura ser liberal y amigo del Presidente

Tucumán: Ricardo Bussi utilizó un

Rechazaron el pedido de una comunidad mapuche de acudir a la Corte Suprema para que revise condenas por usurpación

La Justicia de Río Negro negó el recurso extraordinario que presentó la defensa de una comunidad mapuche, para revertir la sentencia condenatoria por usurpación de sus integrantes

Rechazaron el pedido de una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los ocho cuidados que hay

Los ocho cuidados que hay que tener para que la Calathea crezca sana y rápido en el hogar

Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Brutal agresión en Salta: un joven fue atacado por la espalda a la salida de un boliche y quedó en coma

¿Cuál es el límite de la resistencia física de un atleta? Qué reveló un estudio

Jornada financiera: con el dólar firme, los bonos rebotaron 2% y las acciones argentinas en Wall Street cayeron hasta 5%

INFOBAE AMÉRICA
Lula Da Silva viaja a

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

Curvas, flores y misterios: así es Lombard Street, la icónica calle de San Francisco que se convirtió en leyenda

Ecuador liberó al sobreviviente del ataque de Estados Unidos contra un narcosubmarino en el mar Caribe

TELESHOW
Juana Repetto expuso a Sebastián

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”

L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares: “Me siento desilusionado”

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina: “Cuando el corazón se rompe en silencio”