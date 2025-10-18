El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

El simulacro se realizó en la sede del barrio porteño de Barracas del Correo Argentino

El Gobierno realizó hoy el simulacro general de transmisión, recuento y difusión de resultados electorales, de cara a los comicios del 26 de octubre, que estarán marcados por la primera vez que habrá Boleta Única de Papel (BUP). Del ensayo participaron 1.100 digitadores en dos sedes del Correo Argentino, fiscales partidarios y funcionarios nacionales.

En el simulacro se testearon los procesos de transmisión de los telegramas que surgirán de las mesas de votación, como así también el recuento y la consolidación de los resultados. El proceso comenzó a las 8 y concluyó pasadas las 12. El domingo electoral, de acuerdo a la normativa vigente, los resultados oficiales podrían darse a partir de las 21, confirmó la titular de la DINE, Luz Landívar.

Ejemplares de la cabina de votación y la urna que se usará este año para votar

El Ministerio del Interior informó que con el simulacro se buscó verificar “la organización y operatividad logística vinculada a la transmisión de telegramas, el funcionamiento de los procesos, equipamientos, sistemas y conectividad asociados a la digitalización y transmisión de telegramas”.

Además, se indicó que durante la jornada se transmitieron 110.000 telegramas desde los 24 distritos electorales, alcanzando un volumen operativo equivalente al de una elección real. El ensayo buscó reproducir las condiciones reales del día de la elección, imitando la curva de transmisión de esos telegramas.

Es importante recordar que, el domingo próximo, 35.987.634 personas estarán habilitadas para votar en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, distribuidas en 17.530 locales de votación. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores, aunque en cuatro distritos también habrá elecciones locales. En Mendoza, Catamarca y La Rioja se votarán cargos legislativos provinciales, al igual que en Santiago del Estero, que también elegirá gobernador.

Landívar admitió que, debido a que el 26 de octubre será la primera vez que se utiliza la BUP, podría haber alguna demora marginal para el recuento y por eso pidió “paciencia”, en caso de que pueda haber algún retraso. De todos modos, ratificó que la intención es que los primeros resultados oficiales se difundan a las 21, mientras se define si se aplica como criterio algún porcentaje mínimo de escrutinio para dar a conocer los primeros datos.

La titular de la Dirección Nacional Electoral también confirmó que en esta oportunidad se previó la transmisión desde 14.370 establecimientos con conectividad, mientras que en 2023 fueron 10.400. Y agregó que se sumaron 953 centros de soporte del Correo para alguna eventualidad y para transmitir desde lugares que no cuentan con conectividad.

Durante el simulacro, las autoridades y funcionarios nacionales mostraron cómo trabajan los digitadores, que están encargados de recibir los telegramas en una pantalla, cargarlos a la base de datos que consolida los resultados de cada uno de los 24 distritos del país.

“El simulacro general constituye una instancia clave de preparación para las elecciones legislativas. Permite verificar el funcionamiento integral de la infraestructura tecnológica, la coordinación logística y la respuesta operativa de los equipos, asegurando que el proceso electoral se desarrolle con altos estándares de transparencia, precisión y eficiencia”, explicó el Ministerio del Interior.

Este año, la Boleta Única de Papel tendrá su estreno en los comicios en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Si bien los expertos estiman que el voto es más simple para cada elector -que solo reciben una boleta y un bolígrafo, marcan su elección y doblan y la ingresan en la urna- las autoridades no descartan que pueda haber alguna dificultad en el recuento en cada mesa.

El Gobierno defendió su implementación porque “previene el robo y la falsificación de boletas, es impresa y distribuida por el Poder Ejecutivo, garantizando transparencia en el uso de fondos públicos, y reduce la cantidad de fiscales necesarios”.