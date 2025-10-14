Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El calendario electoral de Santiago del Estero para este 2025 presenta una singularidad que lo distingue de parte del resto del país: el domingo 26 de octubre, los ciudadanos no solo elegirán a sus representantes nacionales, sino que también definirán el futuro político de la provincia al renovar sus máximas autoridades.

Ese día, la población santiagueña acudirá a las urnas en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que se pondrán en juego 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado.

Además de Santiago del Estero, Catamarca elegirá 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales, La Rioja sufragará por 18 diputados provinciales, y Mendoza renovará 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales.

En cuanto a los comicios nacionales, Catamarca elegirá 3 diputados nacionales; La Rioja, 2 y Mendoza, 5 legisladores.

Qué se vota el 26 de octubre en Santiago del Estero

La provincia elegirá nuevo gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital.

Además, se renovarán 40 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas.

Por otro lado, a nivel nacional, renovará 3 diputados y 3 senadores.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

La BUP de Santiago del Estero para la elección de cargos nacionales.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Al ingresar, el votante recibe de manos del presidente de mesa tanto la boleta como un bolígrafo, elementos imprescindibles para emitir el sufragio.

Dentro del recinto, la persona debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente a cada categoría, utilizando exclusivamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por cada categoría, lo que impide seleccionar más de una opción en el mismo rubro.

El diseño de la boleta distribuye las alternativas partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que las distintas categorías a elegir se disponen en filas. Este formato posibilita que el votante visualice de manera simultánea todas las opciones disponibles, eliminando la necesidad de múltiples boletas y facilitando la comparación entre listas y candidatos.

Una vez completada la selección, la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones específicas, con el objetivo de preservar la confidencialidad del voto. El último paso consiste en depositar la boleta en la urna, completando así el proceso.

El sistema exige que se elija una alternativa por cada categoría y no admite la posibilidad de seleccionar una lista completa con una sola marca, lo que refuerza la individualización de la elección en cada segmento.

Los candidatos a senadores nacionales en las elecciones 2025 en Santiago del Estero

El oficialismo del Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace 20 años, postula para el Senado, al propio gobernador Gerardo Zamora.

En tanto, Fuerza Patria Peronista lleva de primer candidato a senador al ex vicegobernador del propio Zamora y de su mujer, Claudia Abdala, José Emilio “Pichón” Neder, que busca renovar su banca en la Cámara alta.

Por su parte, La Libertad Avanza eligió al frente de la boleta a Tomás Figueroa. El mileísmo en Santiago del Estero no irá junto al PRO, lo que beneficia directamente al oficialismo provincial.

Entre las otras fuerzas, se destacan Despierta Santiago, que lleva a Facundo Pérez Carletti como senador.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santiago del Estero, frente por frente

Las boletas de los candidatos a gobernador en las elecciones 2025 en Santiago del Estero.

La provincia tiene un sistema unicameral, con 40 diputados provinciales y, en 12 días, renovará todas sus bancas. Para legisladores provinciales compiten 11 fuerzas, que suman 453 candidatos para ingresar a la Legislatura.

Para la Cámara baja, estos son los principales postulantes:

Jorge Mukdise (Frente Cívico por Santiago)

Marcelo Barbur (Fuerza Patria Peronista)

Laura Godoy (La Libertad Avanza)

Héctor “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago)

Las listas completas son:

Los candidatos a gobernador en Santiago del Estero

El escenario electoral en Santiago del Estero se reconfiguró tras la inesperada nominación de Elías Suárez como candidato a gobernador por el Frente Cívico, una decisión que generó sorpresa tanto en sectores políticos como entre los propios aliados del oficialismo.

La fórmula se completa con Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y figura destacada del justicialismo local. Desde el entorno del gobernador Gerardo Zamora, se subrayó que la elección de Suárez responde a un criterio de liderazgo y continuidad, descartando así las especulaciones sobre una posible nueva postulación de la esposa de Zamora.

En el campo opositor, La Libertad Avanza (LLA), espacio promovido por Karina Milei y Martín Menem, optó por postular a Italo Ciocolani. Ciocolani, ex referente del PRO y actual titular de la UDAI Santiago de la ANSES, representa la apuesta de este sector para disputar la gobernación.

Por su parte, el frente Despierta Santiago, conformado por el radicalismo no alineado con Zamora, el PRO y el Movimiento Viable, eligió al diputado provincial Alejandro Parnás como su candidato a gobernador, consolidando así una alternativa opositora con base en la Legislatura provincial.

La oferta electoral se completa con la propuesta del Frente Renovador. El principal referente local de este espacio, el ex intendente de La Banda y actual candidato a diputado provincial Pablo Mirolo, impulsa la candidatura de Veronica Larcher para la gobernación, con el objetivo de suceder a Zamora y fortalecer la presencia del Frente Renovador en la provincia.

La lista de candidatos gubernamentales se completa con Roger Nediani, por Unidos para el Futuro; Adalberto René Funes, por el Partido Renovación Cívica y Social; Carlos Casagrande, por el Frente Ciudadanos; Fernando Giménez, por el Frente Futuro (Libres del Sur y Unión Popular); Mario Daud, por la Unión de Centro Democrático (UCD); y Roxana Trejo, por el MST-Nueva Izquierda.

Qué sistema de votación se usará en las elecciones provinciales de Santiago del Estero

El electorado enfrentará un proceso electoral concurrente el día de los comicios, debiendo emitir su voto en dos urnas diferentes.

Para los cargos provinciales, se utilizará el método tradicional denominado boleta sábana, en el cual se presentan todas las candidaturas de un partido o alianza en una única papeleta

En contraste, los cargos para el Congreso nacional se elegirán mediante el sistema de boleta única de papel (BUP), que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.

Este modelo implica que los ciudadanos recibirán dos papeletas distintas al ingresar al cuarto oscuro, una correspondiente a cada jurisdicción electoral.

El uso del sistema tradicional en el ámbito provincial mantiene la práctica histórica de la provincia, mientras que la implementación de la BUP para los cargos nacionales responde a la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar). Seleccionar un distrito. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá: