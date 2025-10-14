Política

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

Los electores de la provincia definirán al gobernador del próximo período, además de representantes legislativos nacionales. Quienes son los candidatos y qué cargos se eligen a nivel local

Guardar
¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

El calendario electoral de Santiago del Estero para este 2025 presenta una singularidad que lo distingue de parte del resto del país: el domingo 26 de octubre, los ciudadanos no solo elegirán a sus representantes nacionales, sino que también definirán el futuro político de la provincia al renovar sus máximas autoridades.

Ese día, la población santiagueña acudirá a las urnas en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que se pondrán en juego 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado.

Además de Santiago del Estero, Catamarca elegirá 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales, La Rioja sufragará por 18 diputados provinciales, y Mendoza renovará 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales.

En cuanto a los comicios nacionales, Catamarca elegirá 3 diputados nacionales; La Rioja, 2 y Mendoza, 5 legisladores.

Qué se vota el 26 de octubre en Santiago del Estero

La provincia elegirá nuevo gobernador y vicegobernador, es decir, los máximos cargos a nivel distrital.

Además, se renovarán 40 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui, dos localidades que tienen calendario electoral diferenciado tras haber sido intervenidas.

Por otro lado, a nivel nacional, renovará 3 diputados y 3 senadores.

Cómo será la Boleta Única de Papel de Santiago del Estero

La BUP de Santiago del
La BUP de Santiago del Estero para la elección de cargos nacionales.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

Al ingresar, el votante recibe de manos del presidente de mesa tanto la boleta como un bolígrafo, elementos imprescindibles para emitir el sufragio.

Dentro del recinto, la persona debe marcar su preferencia en el recuadro correspondiente a cada categoría, utilizando exclusivamente la lapicera entregada. Solo se permite una marca por cada categoría, lo que impide seleccionar más de una opción en el mismo rubro.

El diseño de la boleta distribuye las alternativas partidarias y las candidaturas en columnas, mientras que las distintas categorías a elegir se disponen en filas. Este formato posibilita que el votante visualice de manera simultánea todas las opciones disponibles, eliminando la necesidad de múltiples boletas y facilitando la comparación entre listas y candidatos.

Una vez completada la selección, la boleta debe plegarse siguiendo las indicaciones específicas, con el objetivo de preservar la confidencialidad del voto. El último paso consiste en depositar la boleta en la urna, completando así el proceso.

El sistema exige que se elija una alternativa por cada categoría y no admite la posibilidad de seleccionar una lista completa con una sola marca, lo que refuerza la individualización de la elección en cada segmento.

Los candidatos a senadores nacionales en las elecciones 2025 en Santiago del Estero

El oficialismo del Frente Cívico por Santiago, que gobierna la provincia desde hace 20 años, postula para el Senado, al propio gobernador Gerardo Zamora.

En tanto, Fuerza Patria Peronista lleva de primer candidato a senador al ex vicegobernador del propio Zamora y de su mujer, Claudia Abdala, José Emilio “Pichón” Neder, que busca renovar su banca en la Cámara alta.

Por su parte, La Libertad Avanza eligió al frente de la boleta a Tomás Figueroa. El mileísmo en Santiago del Estero no irá junto al PRO, lo que beneficia directamente al oficialismo provincial.

Entre las otras fuerzas, se destacan Despierta Santiago, que lleva a Facundo Pérez Carletti como senador.

Quiénes son los candidatos a diputados nacionales en Santiago del Estero, frente por frente

Las boletas de los candidatos
Las boletas de los candidatos a gobernador en las elecciones 2025 en Santiago del Estero.

La provincia tiene un sistema unicameral, con 40 diputados provinciales y, en 12 días, renovará todas sus bancas. Para legisladores provinciales compiten 11 fuerzas, que suman 453 candidatos para ingresar a la Legislatura.

Para la Cámara baja, estos son los principales postulantes:

Jorge Mukdise (Frente Cívico por Santiago)

Marcelo Barbur (Fuerza Patria Peronista)

Laura Godoy (La Libertad Avanza)

Héctor “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago)

Las listas completas son:

Los candidatos a gobernador en Santiago del Estero

El escenario electoral en Santiago del Estero se reconfiguró tras la inesperada nominación de Elías Suárez como candidato a gobernador por el Frente Cívico, una decisión que generó sorpresa tanto en sectores políticos como entre los propios aliados del oficialismo.

La fórmula se completa con Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y figura destacada del justicialismo local. Desde el entorno del gobernador Gerardo Zamora, se subrayó que la elección de Suárez responde a un criterio de liderazgo y continuidad, descartando así las especulaciones sobre una posible nueva postulación de la esposa de Zamora.

En el campo opositor, La Libertad Avanza (LLA), espacio promovido por Karina Milei y Martín Menem, optó por postular a Italo Ciocolani. Ciocolani, ex referente del PRO y actual titular de la UDAI Santiago de la ANSES, representa la apuesta de este sector para disputar la gobernación.

Por su parte, el frente Despierta Santiago, conformado por el radicalismo no alineado con Zamora, el PRO y el Movimiento Viable, eligió al diputado provincial Alejandro Parnás como su candidato a gobernador, consolidando así una alternativa opositora con base en la Legislatura provincial.

La oferta electoral se completa con la propuesta del Frente Renovador. El principal referente local de este espacio, el ex intendente de La Banda y actual candidato a diputado provincial Pablo Mirolo, impulsa la candidatura de Veronica Larcher para la gobernación, con el objetivo de suceder a Zamora y fortalecer la presencia del Frente Renovador en la provincia.

La lista de candidatos gubernamentales se completa con Roger Nediani, por Unidos para el Futuro; Adalberto René Funes, por el Partido Renovación Cívica y Social; Carlos Casagrande, por el Frente Ciudadanos; Fernando Giménez, por el Frente Futuro (Libres del Sur y Unión Popular); Mario Daud, por la Unión de Centro Democrático (UCD); y Roxana Trejo, por el MST-Nueva Izquierda.

Qué sistema de votación se usará en las elecciones provinciales de Santiago del Estero

El electorado enfrentará un proceso electoral concurrente el día de los comicios, debiendo emitir su voto en dos urnas diferentes.

Para los cargos provinciales, se utilizará el método tradicional denominado boleta sábana, en el cual se presentan todas las candidaturas de un partido o alianza en una única papeleta

En contraste, los cargos para el Congreso nacional se elegirán mediante el sistema de boleta única de papel (BUP), que permite al votante seleccionar entre los diferentes candidatos y fuerzas políticas en una sola hoja.

Este modelo implica que los ciudadanos recibirán dos papeletas distintas al ingresar al cuarto oscuro, una correspondiente a cada jurisdicción electoral.

El uso del sistema tradicional en el ámbito provincial mantiene la práctica histórica de la provincia, mientras que la implementación de la BUP para los cargos nacionales responde a la reforma política impulsada por el presidente Javier Milei.

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para averiguar el número de orden, la mesa y el centro a dónde votar se deben realizar los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la Web oficial de la Cámara Nacional Electoral, en https://www.padron.gob.ar/.
  2. Ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  3. Asignar un género (masculino, femenino o sin especificar).
  4. Seleccionar un distrito.
  5. Completar el verificador de seguridad.

También puede consultar el padrón electoral definitivo acá:

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaBoleta Única de PapelÚltimas noticiasElecciones Santiago del Estero 2025

Últimas Noticias

El mapuche Facundo Jones Huala empezó una huelga de hambre líquida y presentó un listado de pedidos

El líder de la RAM está detenido en una cárcel de máxima seguridad de Rawson. Con la medida de fuerza, pidió su traslado a Esquel para estar cerca de la familia. Además, solicitó poner fin a la “persecución política” y exigió la “devolución de tierras mapuches ocupadas por transnacionales”

El mapuche Facundo Jones Huala

Malestar del PRO con Ignacio “Nacho” Torres por el armado de Provincias Unidas en CABA

Desde el macrismo cuestionan que el gobernador de Chubut participe del encuentro que se realizará mañana, en el que respaldarán las candidaturas de Martín Lousteau y de Graciela Ocaña. Críticas por la foto junto a Ricardo López Murphy

Malestar del PRO con Ignacio

“Le sirve para la campaña”: Rodrigo de Loredo sembró dudas sobre un cambio de Gabinete para después de las elecciones

El diputado radical analizó la situación política del Gobierno y afirmó que el oficialismo “se salvó por errores autoinfligidos”. También habló sobre la reunión con el asesor de Donald Trump, Barry Bennett

“Le sirve para la campaña”:

El Gobierno negocia que Guillermo Francos sea interpelado para evitar que el Congreso busque removerlo con una moción de censura

El oficialismo está dispuesto a coordinar una nueva presencia del jefe de Gabinete ante los legisladores nacionales para responder preguntas sobre su función. Al mismo tiempo, la Casa Rosada ordenó que ninguno de los ministros llamados a interpelación vaya a comparecer

El Gobierno negocia que Guillermo

Video: cómo se vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025

Las elecciones legislativas nacionales de 2025 se celebrarán el 26 de octubre, cuando los argentinos renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores, con la Boleta Única de Papel como nuevo instrumento de votación

Video: cómo se vota con
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia avanza sobre la

La Justicia avanza sobre la transmisión en vivo del triple femicidio narco: “Tenemos una persona identificada”

Descubren un efecto sorprendente de la voz materna en el desarrollo cerebral de los bebés

Impuestos a la hora de invertir: ¿qué hay que pagarle a ARCA por tener acciones, bonos, depósitos y otras colocaciones?

Comunicado oficial de OpenAI sobre su proyecto en Argentina: qué dijo la empresa de Sam Altman

Los 7 errores más comunes al empezar el gimnasio y cómo evitarlos

INFOBAE AMÉRICA
Financiamiento externo: la diferencia nodal

Financiamiento externo: la diferencia nodal en las propuestas de Rodrigo Paz y Jorge Quiroga en Bolivia

Trump dijo que Giorgia Meloni es “una mujer joven y hermosa” y bromeó con el riesgo político de decirlo

Un ataque ruso destruyó camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el sur de Ucrania

Scott Bessent acusó a China de intentar perjudicar la economía mundial: “Quieren hundir a todos con ellos”

Esther Cunio, la abuela de 93 años que evitó ser secuestrada por Hamas al mencionar a Messi, espera con mucha emoción el reencuentro con sus nietos que acaban de ser liberados

TELESHOW
El accidente doméstico que alarmó

El accidente doméstico que alarmó a Daniela Christiansson mientras Maxi López participaba de Masterchef

Evangelina Anderson contó el alimento que nunca comió en su vida y descolocó a Pablo Lescano en Masterchef Celebrity

Guido Kaczka se emocionó con la visita solidaria de Alejandro Lerner a su programa: “Sos todo lo que está bien”

La tarde en familia de El Polaco y Barby Silenzi en el Tigre: un amor que renació para superar las adversidades

El video íntimo de Wanda Nara con sus hijas que luego borró y que podría enfurecer a Mauro Icardi