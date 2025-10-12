Desde Jujuy a Estados Unidos: el largo viaje que hicieron una alumna y su profesora para aprender sobre el holocausto y enfrentar la discriminación

La estudiante Agustina Cruz y la docente Lorena Gordillo frente al Capitolio

(Desde Washington, Estados Unidos) La muerte de una bebé gitana de nueve meses en un hospital de San Salvador de Jujuy ratificó que la discriminación no tiene etnia, edad ni fronteras. Murió porque en el hospital público no quisieron entender a una madre desesperada por su hija, que sólo hablaba romaní y pertenece a una comunidad discriminada en Jujuy.

La docente Lorena Gordillo llevó el caso a su clase en el Colegio Secundario N°5 de Palpalá, donde los estudiantes comprendieron qué estaba pasando con la comunidad romaní en Jujuy.

Gordillo explicó que la madre de la beba era viuda, que no tenía otra alternativa que dedicarse a la venta ambulante en las calles, y que era discriminada todos los días.

“Sucios ladrones”, le dicen a los miembros de la comunidad gitana que tratan de vivir en Jujuy.

La alumna Agustina Cruz se conmocionó por una realidad que la circundaba y se puso al frente de un movimiento estudiantil que incluyó una campaña solidaria de ropa y mercadería, un torneo de fútbol con integrantes de la comunidad romaní para recaudar fondos y un trabajo de sensibilización para explicar la vida cotidiana de los gitanos.

La estudiante Agustina Cruz y la docente Lorena quedaron impactadas con el Museo del Holocausto en Washington

En esos días, cuando no todos estaban de acuerdo con lo que promovía en las aulas, Gordillo se enteró por las redes sociales que el Museo del Holocausto de Argentina convocada a trabajos sobre discriminación para concursar por el premio “La Rosa Blanca”.

El premio es un homenaje a la Rosa Blanca (Weiße Rose, en alemán), que fue un grupo organizado por estudiantes cristianos de la Universidad Múnich para enfrentar al nazismo.

Ese grupo era liderado por los hermanos Hans y Sophie Scholl, que luchaban contra el Tercer Reich repartiendo folletos y pintando paredes. Sophie fue detenida en febrero de 1943 y ejecutada en la guillotina. Tenía 21 años.

La estudiante Agustina Cruz en el Museo del Holocausto, (Washington, Estados Unidos)

La docente Gordillo tomó contacto con el Museo del Holocausto y presentó un trabajo describiendo las actividades contra la discriminación que había liderado su alumna Agustina Cruz.

Agustina no sabía nada: en el colegio secundario no querían que se ilusionara. Nunca había salido de Palpalá. No conocía Buenos Aires, y tampoco había viajado en avión.

Un jurado integrado por el presidente del Museo, Marcelo Mindlin; Aída Ender; el entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley; el rabino Daniel Goldman, el presbítero Guillermo Marcó y el referente de la comunidad musulmana, Omar Abboud, decidieron que Agustina Cruz había presentado el mejor trabajo.

“Conoce, Valora y Respeta: que el dolor no te sea indiferente”, es la propuesta que desarrolló Cruz durante todo el año lectivo 2023.

La mamá Cruz quería contarle a su hija que había sido reconocida y que viajaba a Buenos Aires. Agustina estaba en una clase de danza y no atendía a su madre.

Cuando lo hizo, se puso a llorar.

La estudiante Agustina Cruz, la docente Lorena Gordillo y el exembajador de Estados Unidos, Marc Stanley, en el Museo del Holocausto, en Washington

El exembajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, fue anfitrión de Agustina Cruz y Lorena Gordillo. Stanley estuvo con ellas en el Museo del Holocausto en DC, les contó todo lo que sabe sobre el nazismo y la discriminación, y hasta las llevó a cenar a un legendario restaurante frente a la Casa Blanca.

Cruz y Gordillo quedaron impactadas por la visita al Museo del Holocausto, mientras en Israel se recordaba el segundo aniversario del ataque terrorista cometido por Hamas.

La visita de Agustina y su profesora al Museo del Holocausto en Washington

Horas antes de regresar a Palpalá, Agustina Cruz y Lorena Gordillo se encontraron con este corresponsal de Infobae en un café cercano al barrio chino. Habían visitado el monumento a Lincoln, y querían que el día nunca terminara.

“Me pareció muy interesante el Museo del Holocausto, tiene mucha información sobre los gitanos. Cuenta sus historias y por lo que pasaron”, aseguró Agustina con su profesora Gordillo al lado.

-Se te abrió la cabeza...

-Sí. Se me abrió la cabeza con las cosas que vi.

-¿Te dio tristeza?

-Sí. Le dije a la profesora: me dieron muchas ganas de llorar.

-Termina el viaje a Washington. ¿A qué conclusión llegaste?

-Hay que trabajar para que desaparezca la discriminación y el bullying. Incentivar a los adolescentes para trabajar en estos temas. Esa es mi idea hacia adelante.