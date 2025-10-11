Política

“Libertad o tobillera”: Milei aprovechó un particular regalo en Chaco para meter a Cristina Kirchner en la campaña

El presidente recorrió algunas calles de Resistencia, capital de la provincia del noreste. Un militante le acercó una “estatuilla” de una bota de mujer con una tobillera y luego el mandatario compartió la escena en la red social X

Javier Milei con la "estatuilla" de la bota y la tobillera en Chaco

El presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, posteó durante su visita de campaña a Chaco, una chicana contra la expresidenta Cristina Kirchner, actualmente detenida con prisión domiciliaria: LA ELECCIÓN ES CLARA LIBERTAD O TOBILLERA VLLC!“.

El texto fue publicado en la cuenta oficial de Milei en X a las 12.59 de este sábado, después de la recorrida del presidente en Resistencia, capital de Chaco.

El presidente reposteó un video en el que se lo observa a bordo de la caja de una camioneta junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el momento en el que un militante le alcanza una “estatuilla” de una bota de mujer con una tobillera; en una clara referencia a la situación penal de Cristina Kirchner.

En una mano, Milei agitó la bota y la dejó caer al suelo, mientras en la otra exhibía un león de peluche. Una vez que la estatuilla cayó al suelo, cerró el puño y lo agitó.

Javier Milei arribó en la mañana de este sábado al aeropuerto de Resistencia y, tal como estaba previsto, fue recibido por el gobernador provincial, Leandro Zdero. Más tarde, el mandatario nacional continuará con la campaña en la ciudad de Corrientes.

El posteo de Javier Milei
El posteo de Javier Milei en X

Una nutrida concurrencia aguardaba al presidente Milei en una de las esquinas de la plaza Belgrano, en lugar elegido de la capital chaqueña para realizar el acto, donde los asistentes flameaban banderas argentinas y otras rojas y blancas, identificadas con la Unión Cívica Radical (UCR), además de un importante número de globos violetas, color con el que se caracteriza La Libertad Avanza.

Cerca de las 12, el presidente Milei llegó a la esquina de la plaza Belgrano, en el cruce de las calles French y Paraguay, en el medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado entre las fuerzas federales y la policía local. Inicialmente, se apeó y comenzó a saludar a la multitud, pero luego se colocó en la caja trasera de una de las camionetas que integraba la caravana y allí recorrió un tramo del camino acompañado por su hermana Karina, quien originalmente llevaba el peluche del león que le arrojaron desde la calle.

Luego Milei descendió de la 4x4, tomó un micrófono y comenzó a hablar a la multitud. “Nos encontramos en esta disyuntiva, si avanzamos hacia las ideas de la libertad y la prosperidad, o volvemos al pasado kirchnerista”, señaló. Y agregó: “Les pido que no aflojen, que esta vez el esfuerzo vale la pena porque La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

En simultáneo a la presencia de los militantes libertarios y de otros espacios que apoyan al mandatario, un grupo de manifestantes que repudia su presencia también se acercó al lugar, pero quedó fuera del anillo de seguridad y no se registraron incidentes. El acto finalizó poco antes de las 12.30, horario en que el Presidente se retiró del lugar y los asistentes iniciaron la desconcentración.

Los hermanos Milei: Karina exhibe
Los hermanos Milei: Karina exhibe un peluche de un león que también les regalaron durante la recorrida en Resistencia (La Libertad Avanza)

Chaco elegirá tres senadores nacionales y cuatro diputados el próximo 26 de octubre. La propuesta del frente La Libertad Avanza estará encarnada por Juan Cruz Godoy y la vicegobernadora Silvana Schneider para la Cámara Alta y por Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, para Diputados.

Al igual que ocurrió en Entre Ríos, es probable que el mandatario nacional aproveche el viaje para avanzar en temas institucionales con el gobernador chaqueño.

Hasta el momento, Zdero fue uno de los mandatarios provinciales que se mostró leal al Gobierno nacional, tras los altibajos que hubo a lo largo de la gestión. El vínculo entre Nación y Chaco se fortaleció, luego del triunfo de que obtuvo la alianza electoral a mediados de mayo.

En esa oportunidad, la coalición superó al peronismo chaqueño por una diferencia de 10 puntos. Asimismo, el Tribunal Electoral chaqueño confirmó que el oficialismo se impuso por el 45,24% de los votos en las elecciones legislativas locales.

