Política

Santiago Caputo volverá a reunirse hoy con el asesor de Donald Trump, Barry Bennett, en vísperas de un potencial acuerdo con Estados Unidos

El consultor presidencial ya había recibido a su par en sus oficinas de la Casa Rosada. Se terminará de conversar el temario que habrá en la próxima reunión entre Milei y Trump.

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar

A pocos días de la reunión bilateral que protagonizarán los presidentes Javier Milei y Donald Trump, la Casa Rosada vuelva a configurarse como un ámbito en donde se conversan cuestiones complementarias que hacen al vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos.

Tal y como lo hizo ayer, el influyente asesor de Trump, Barry Bennett, visitará este jueves la Casa de Gobierno para participar de un encuentro con su par Santiago Caputo, integrante del triángulo de hierro presidencial. Según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, estas dos reuniones entre ambos estrategas tienen como objetivo analizar y acercar posiciones para el potencial acuerdo con Estados Unidos.

También vamos a seguir analizando escenarios electorales, y el potencial próximo Congreso”, afirmaron desde el Gobierno. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, le había solicitado a la administración argentina que ampliara sus acuerdos políticos para incrementar la gobernabilidad en el Congreso y así poder aspirar a impulsar las reformas estructurales que precisa para dar más previsibilidad económica a los inversores.

En el encuentro de ayer estuvieron presentes dos de los principales laderos del asesor argentino, Manuel Vidal y Macarena Alifraco. Por otro lado, Bennett llegó ayer a la Casa de Gobierno acompañado por Soledad Cedro, una periodista argentina radicada desde hace varios años en Miami y que además es CEO en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Santiago Caputo junto a Barry
Santiago Caputo junto a Barry Bennet

Durante el encuentro del miércoles, Bennett expresó su optimismo respecto al rumbo del gobierno argentino, afirmando que tiene “grandes expectativas sobre el futuro” de la gestión de Milei. La reunión, según la fuente consultada por Infobae, sirvió para afianzar la sintonía entre ambas administraciones y preparar el terreno para la cita oficial en la Casa Blanca.

La agenda del viaje de Milei a Estados Unidos contempla, además de la reunión con Trump, su alojamiento en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado en visita a Washington. La Cancillería argentina informó que este encuentro representa “una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

La CEO de CPAC Argentina,
La CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro. (Adrián Escandar)

El contexto económico también ocupa un lugar central en la agenda. Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la intención de otorgar a Argentina una asistencia financiera a través de un swap de aproximadamente USD 20.000 millones y la compra de bonos durante octubre, con el objetivo de estabilizar los mercados y reducir el riesgo país.

No obstante, los detalles técnicos de la operación aún se encuentran en discusión y se prevé que este será uno de los temas principales que abordarán Milei y Trump en su encuentro del 14 de octubre.

El equipo económico argentino, liderado por Luis Caputo, permanece en Washington desde hace varios días y podría extender su estadía hasta la llegada del presidente. Se espera que el ministro de Economía permanezca en la capital estadounidense incluso después de la reunión bilateral, ya que tiene previsto participar en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En el plano político, Barry Bennett fue una figura central en la campaña presidencial de Trump en 2016 y desempeñó un papel relevante en la coordinación del encuentro entre el expresidente estadounidense y Milei durante la CPAC en Maryland.

La última reunión entre Bennett y Caputo había tenido lugar en marzo, cuando compartieron un almuerzo y dialogaron durante más de dos horas en el salón donde solía comer Juan Domingo Perón. Por otra parte, el asesor argentino planea viajar a Estados Unidos la próxima semana, aunque su agenda será independiente de la del presidente Milei y se desarrollará en una ciudad cercana a Washington.

Temas Relacionados

Javier MileiSantiago CaputoDonald TrumpBarry Bennett

Últimas Noticias

Facundo Manes volvió a apuntar contra Martín Menem y denunció un pacto con el kirchnerismo

El diputado nacional de Democracia para Siempre se expresó “cansado las prácticas mafiosas” del Gobierno, tras la nueva polémica con el presidente de la Cámara de Diputados

Facundo Manes volvió a apuntar

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: las

El ministro del Interior llega a Entre Ríos para profundizar la relación con Rogelio Frigerio

La visita de Lisandro Catalán a la provincia fue acordada el fin de semana pasado por Javier Milei y el Gobernador. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en la previa

El ministro del Interior llega

El Gobierno apeló y la Cámara Electoral definirá si autoriza el reemplazo de Espert por Santilli en las boletas

El juez Ramos Padilla concedió el recurso presentado por los apoderados de La Libertad Avanza y corrió traslado al tribunal superior. Se agotan los tiempos para un cambio

El Gobierno apeló y la

Lilia Lemoine denunció haber sido agredida luego de volverse a pelear con Marcela Pagano en Diputados

La diputada libertaria discutió con dos de sus ex compañeras de bloque, que llevaron carteles con la frase “Narcotráfico nunca más”. Después de que terminara la sesión, el enfrentamiento se trasladó a las redes sociales

Lilia Lemoine denunció haber sido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Facundo Manes volvió a apuntar

Facundo Manes volvió a apuntar contra Martín Menem y denunció un pacto con el kirchnerismo

Dólar hoy en vivo: el billete sube a $1.490 en el Banco Nación

Pidieron más seguridad para la primera “arrepentida” del triple femicidio de Florencio Varela

Advierten por un factor de riesgo de cáncer de colon en jóvenes que suele subestimarse

Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Publican relatos mágicos de Virginia

Publican relatos mágicos de Virginia Woolf, perdidos hace más de un siglo

Enfrentó a un abusador infantil y se convirtió en un símbolo de justicia en Escocia, hasta que un oscuro hecho salió a la luz

La ONU ordenó tener los camiones listos para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza “a la escala necesaria”

El día en que un editor independiente argentino despertó con un Premio Nobel en su catálogo

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

TELESHOW
El momento más emotivo en

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

Thiago Medina será dado de alta a 27 días del grave accidente que lo tuvo al borde de la muerte

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”