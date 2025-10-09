Santiago Caputo volverá a reunirse hoy con el asesor de Donald Trump, Barry Bennett, en vísperas de un potencial acuerdo con Estados Unidos

A pocos días de la reunión bilateral que protagonizarán los presidentes Javier Milei y Donald Trump, la Casa Rosada vuelva a configurarse como un ámbito en donde se conversan cuestiones complementarias que hacen al vínculo entre la Argentina y los Estados Unidos.

Tal y como lo hizo ayer, el influyente asesor de Trump, Barry Bennett, visitará este jueves la Casa de Gobierno para participar de un encuentro con su par Santiago Caputo, integrante del triángulo de hierro presidencial. Según pudo saber Infobae de fuentes inobjetables, estas dos reuniones entre ambos estrategas tienen como objetivo analizar y acercar posiciones para el potencial acuerdo con Estados Unidos.

“También vamos a seguir analizando escenarios electorales, y el potencial próximo Congreso”, afirmaron desde el Gobierno. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, le había solicitado a la administración argentina que ampliara sus acuerdos políticos para incrementar la gobernabilidad en el Congreso y así poder aspirar a impulsar las reformas estructurales que precisa para dar más previsibilidad económica a los inversores.

En el encuentro de ayer estuvieron presentes dos de los principales laderos del asesor argentino, Manuel Vidal y Macarena Alifraco. Por otro lado, Bennett llegó ayer a la Casa de Gobierno acompañado por Soledad Cedro, una periodista argentina radicada desde hace varios años en Miami y que además es CEO en Argentina de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Santiago Caputo junto a Barry Bennet

Durante el encuentro del miércoles, Bennett expresó su optimismo respecto al rumbo del gobierno argentino, afirmando que tiene “grandes expectativas sobre el futuro” de la gestión de Milei. La reunión, según la fuente consultada por Infobae, sirvió para afianzar la sintonía entre ambas administraciones y preparar el terreno para la cita oficial en la Casa Blanca.

La agenda del viaje de Milei a Estados Unidos contempla, además de la reunión con Trump, su alojamiento en Blair House, la residencia oficial para jefes de Estado en visita a Washington. La Cancillería argentina informó que este encuentro representa “una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”.

La CEO de CPAC Argentina, Soledad Cedro. (Adrián Escandar)

El contexto económico también ocupa un lugar central en la agenda. Recientemente, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó la intención de otorgar a Argentina una asistencia financiera a través de un swap de aproximadamente USD 20.000 millones y la compra de bonos durante octubre, con el objetivo de estabilizar los mercados y reducir el riesgo país.

No obstante, los detalles técnicos de la operación aún se encuentran en discusión y se prevé que este será uno de los temas principales que abordarán Milei y Trump en su encuentro del 14 de octubre.

El equipo económico argentino, liderado por Luis Caputo, permanece en Washington desde hace varios días y podría extender su estadía hasta la llegada del presidente. Se espera que el ministro de Economía permanezca en la capital estadounidense incluso después de la reunión bilateral, ya que tiene previsto participar en la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

En el plano político, Barry Bennett fue una figura central en la campaña presidencial de Trump en 2016 y desempeñó un papel relevante en la coordinación del encuentro entre el expresidente estadounidense y Milei durante la CPAC en Maryland.

La última reunión entre Bennett y Caputo había tenido lugar en marzo, cuando compartieron un almuerzo y dialogaron durante más de dos horas en el salón donde solía comer Juan Domingo Perón. Por otra parte, el asesor argentino planea viajar a Estados Unidos la próxima semana, aunque su agenda será independiente de la del presidente Milei y se desarrollará en una ciudad cercana a Washington.