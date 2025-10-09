Política

Diputados libertarios se reunieron para evitar una grieta interna por el aval que le dieron al allanamiento de Espert

Los legisladores de LLA se reunieron al término de la sesión de ayer para debatir si “le habían soltado la mano o no” al economista, al dar conformidad con el pedido del juez Mirabelli. Aunque la mayoría estuvo de acuerdo, algunos se mostraron incómodos con la decisión

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
José Luis Espert, presidente de
José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto

Luego de la sesión de anoche que terminó a las 3 de la mañana, los diputados del bloque de La Libertad Avanza no se retiraron del Congreso de la Nación. Con el cansancio de la extensa sesión que había comenzado a las 12 del mediodía y en donde el oficialismo sufrió varias derrotas, la orden de las autoridades fue la de dirigirse al salón contiguo a la presidencia de la Cámara de Diputados para tener una reunión de bloque.

La reunión, que se extendió hasta las 5 de la mañana, tenía que ver con la situación del diputado José Luis Espert y el cimbronazo que significó el escrito que llegó de sede judicial para que se le permita llevar adelante allanamientos a las propiedades y a los despachos que el libertario tiene en el anexo de la Cámara de Diputados.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, envió un escrito a la Cámara pidiendo la autorización para avanzar con medidas de prueba teniendo en cuenta que Espert aún cuenta con fueros. Luego de un debate en donde los legisladores en el recinto señalaron las posibilidades, el presidente de la Cámara, Martín Menem, llevó adelante la votación que terminó con aplastante 215 a favor, 0 negativos y solo 3 abstenciones. Ninguna de las abstenciones provino del bloque violeta, sino que fueron Oscar Zago, Eduardo Falcone y Gerardo González, del bloque Desarrollo y Coherencia, amparándose en que el escrito del juez era secreto y no se sabía cuáles eran las medidas de prueba.

Salvo las diputadas Mercedes Llano y Celeste Ponce -además de Espert- que estaban ausentes, la totalidad del bloque libertario votó a favor de permitir al juzgado llevar adelante las medidas de prueba y, además, fajar las oficinas que utilizaba el diputado que ahora pidió licencia y que aún el pleno de la Cámara no votó su aceptación o no.

"El debate que se suscitó era si le habíamos soltado la mano o no a Espert. La mayoría entendió que la votación a favor era lo mejor que se podía hacer. Tomar otro camino nos hubiese expuesto porque quedábamos en minoría“, explicó una fuente del bloque libertario que participó de la reunión hasta el amanecer de hoy.

“Hubo también un pedido para conocer los detalles del pedido que hizo el juez, pero no lo mostraron. Hasta ahora sólo lo conocen Martín Menem en su rol de Presidente de la Cámara y el secretario parlamentario, Adrián Pagan”. Este último fue quien leyó en el recinto el párrafo del escrito en donde el juez solicitaba confidencialidad.

Si la totalidad del bloque libertario se oponía votando en contra, el resultado final era 181 votos a favor, lo que hubiese habilitado de todas formas que la justicia realice los allanamientos tanto en el Congreso como en el domicilio particular del ex candidato de LLA en Buenos Aires.

Gustavo Gavotti
Gustavo Gavotti

Espert detenta tres despachos en el Anexo B de la Cámara de Diputados. Son los 2196, 2198 y 2199 en el primer piso. Los tres fueron “fajados” por personal de seguridad de la casa alrededor de las 22 horas, luego de la votación que habilitó al juez Mirabelli.

El escrito del juez ingresó pasadas las 17 y se conoció cerca de las 21 horas. En la previa, y una vez iniciada la sesión, ingresó el pedido de licencia hasta el próximo 8 de diciembre -el 9 culmina su mandato- como diputado nacional. Esto lo que hizo fue que quedara fuera del temario, por lo que la solicitud será votada en la próxima sesión.

Por lo pronto, hoy se realizaron allanamientos a las tres oficinas de Espert en el anexo de la Cámara. La operación estuvo a cargo de Gendarmería y se retiró documentación, computadoras y teléfonos.

Temas Relacionados

La Libertad Avanza José Luis Espert Cámara de Diputados Martín Menem Congreso de la Nación Buenos Aires Allanamientos Justicia Lino Mirabelli Gendarmería

Últimas Noticias

“Esperamos una gran inversión extranjera en Argentina”: las claves de la reunión entre Barry Bennett y Santiago Caputo

El estratega de Donald Trump volvió a conversar con el asesor de Javier Milei y su equipo. Estados Unidos promete la llegada de fondos de inversión directa al país, pero pone como un factor fundamental que se aprueben las reformas tributaria y laboral

“Esperamos una gran inversión extranjera

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Los gobernadores cuestionaron el show que realizó el Presidente en el Movistar Arena en medio de la crisis económica. Se ausentó Claudio Vidal pero reapareció públicamente Gerardo Morales

Provincias Unidas se reunió en

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

Elecciones 2025, en vivo: las

Juan Grabois habló sobre la denuncia a Espert: “Es una batalla ganada contra las fuerzas del mal”

El referente calificó como una victoria moral el avance judicial contra el ahora excandidato libertario, relacionando los hechos con la degradación institucional y el impacto de la narcopolítica en los barrios populares

Juan Grabois habló sobre la

En un respaldo a la campaña de LLA, Mauricio Macri advirtió que el voto a las terceras vías es funcional al kirchnerismo

El expresidente destacó un mensaje de Fernando de Andreis, quien recordó que en las PASO de 2019 los electores desencantados con el macrismo “hicieron que ganara la dupla Alberto Fernández - Cristina Kirchner”. “La mayoría todavía se arrepiente”, advirtió el exmandatario con miras a la elección de octubre

En un respaldo a la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ranking: cuáles son los barrios

Ranking: cuáles son los barrios más baratos y más caros para alquilar en el Gran Buenos Aires

Investigan si un análisis de sangre podría detectar el síndrome de fatiga crónica

Por qué las uñas de los pies podrían ser la clave para detectar a tiempo la exposición a un gas invisible y cancerígeno

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

INFOBAE AMÉRICA
Una visa por redes sociales,

Una visa por redes sociales, 16 países y casi 17.000 kilómetros: así fue la hazaña de Russell Cook, el joven que corrió toda África a pie

Estos son los ganadores del Premio Kirkus 2025

László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

TELESHOW
La dura crítica de los

La dura crítica de los excompañeros de Ariel Ansaldo luego de su salida de Cuestión de Peso: “Le ganó la enfermedad”

Wanda Nara y Evangelina Anderson volvieron a unirse en una actividad con sus hijas: las imágenes

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”