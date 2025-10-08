Política

Patricia Bullrich busca un gesto de Jorge Macri y una foto conjunta para seducir al votante del PRO en el tramo final de la campaña

El Jefe de Gobierno porteño y la ministra de Seguridad podrían coincidir, mañana, en una recorrida por la obra de la construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz. Los pedidos del mandatario porteño y el rol de Mauricio Macri

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

La ministra de Seguridad, Patricia
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Luego de varios meses de tensiones internas, los caminos de La Libertad Avanza y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires parecen unificarse en hechos concretos. Mañana, jueves, Jorge Macri podría coincidir con Patricia Bullrich en una recorrida por la obra de construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz. Es la foto que busca la ministra de Seguridad, al frente de la lista de candidatos a senadores por el frente LLA, para sumar al mandatario y a la marca amarilla en el tramo final de la campaña.

Con la idea de seducir al votante histórico del PRO, sobre todo luego de la dura derrota electoral en las elecciones bonaerenses del 7S, donde se registró una importante ausencia del voto amarillo en los números del frente LLA, la funcionaria comenzó hace varias semanas un operativo para lograr algún gesto de apoyo de los primos Mauricio y Jorge Macri.

Las dos reuniones que mantuvieron el expresidente y Javier Milei en la quinta de Olivos significaron el inicio de un proceso para recomponer los vínculos, políticos y personales, entre ambos líderes y ambos espacios. Ese movimiento político se trasladó, ahora, a la Ciudad de Buenos Aires. Un descongelamiento.

“Esto tiene que ver con el pedido de Patricia para apuntalar el tramo final de la campaña de una foto con Jorge, tratando de alguna manera de convocar al votante PRO desencantado con La Libertad Avanza”, señaló a Infobae un importante funcionario porteño.

En las últimas horas, Jorge Macri y Bullrich hablaron para definir los detalles. “Se está trabajando para concretar una reunión de gestión por el tema del traspaso, con recursos, del Servicio Penitenciario Federal bajo la órbita de la Ciudad”, explicaron a Infobae desde el entorno del mandatario porteño. Según supo este medio, el mandatario porteño accedió a la foto, a colaborar, y a poner a disposición la marca institucional del PRO, pero a cambio de más señales del gobierno nacional. “No solo en materia de coparticipación, sino también que se empiece a hacer cargo de lo que le corresponde, que es trasladar los presos que son de Nación a otros complejos penitenciarios, liberando alcaidías y parte de Devoto”, señalaron desde la sede de la calle Uspallata.

La semana pasada, el mandatario porteño ya había recibido un guiño por parte del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: acelerar la gestión ante el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para que otorgue el aval a una serie de créditos que CABA gestionó ante la CAF, claves para el segundo tramo de la gestión de Jorge Macri. Se trata de dos desembolsos por 375 millones de dólares. Según informaron a Infobae, uno de 300 millones de dólares es para cambiar todos los vagones del Subte B y el otro, de 75 millones, es para obras de paso a bajo nivel, la eliminación de barreras y la ampliación de la autopista Dellepiane.

Jorge Macri, Luis Petri y
Jorge Macri, Luis Petri y Patricia Bullrich

La población carcelaria y un conflicto con antecedentes

A principios de este año, Jorge Macri y Bullrich protagonizaron un fuerte enfrentamiento por la población carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires. En febrero, un fallo de la Justicia porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados alojados en comisarías y alcaldías porteñas, en medio de la negociación por la transferencia del servicio penitenciario que busca descomprimir los abarrotados calabozos de CABA.

En aquel momento, la administración de Macri reclamó medidas urgentes para desagotar las comisarías y, de esa manera, frenar las fugas, que se repetían casi a diario, y argumentaba que Nación no se lleva la cantidad suficiente de detenidos para poder lograrlo.

La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, a cargo del juez Norberto Circo, ante un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una dura respuesta de Bullrich al alcalde porteño.

“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño en aquel momento. “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisaba en relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.

En esos días, la propia Bullrich criticaba a Jorge Macri por la demora en la construcción del penal de Marcos Paz. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró en otro pasaje de la carta.

La ministra, hoy candidata a senadora, sostenía que la crisis de detenidos en el territorio porteño es producto de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”. Desde el gobierno porteño aseguran que la cárcel de Marcos Paz “tendría que estar operativa marzo, abril del año que viene”. Pasaron ocho meses de aquel enfrentamiento: por las necesidades políticas, tabula rasa y a comenzar de nuevo.

