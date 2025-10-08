Martín Menem negó haber amenazado a Facundo Manes: “Es falso, le gusta la cámara”

Martín Menem negó haber amenazado a Facundo Manes. El presidente de la Cámara de Diputados se apartó un momento de la sesión especial que se desarrolla este miércoles y enfrentó a los medios para desmentir al diputado del bloque Democracia, quien lo acusó de haberlo amenazado para que no diero quórum en la previa al inicio de la sesión. “Es absolutamente falso”, afirmó.

En una improvisada conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, Menem aseguró que el legislador de Democracia “vuelve a faltar a la verdad”.

“Me parece que, en virtud de lo acontecido, tenía que salir a dar una breve explicación”, dijo Martín. Afirmó que la controversia no es nueva. “Este hombre ya hace seis meses, creo que fue en marzo, vino en su momento a mi despacho llorando y diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra nada dentro de la Cámara de Diputados”, agregó.

En este punto hizo referencia a la denuncia que había realizado Manes contra el asesor presidencial Santiago Caputo el pasado 1 de marzo al cierre de lo que fue la Asamblea Legislativa en la que se inauguró el período de sesiones ordinarias.

“No ocurrió nada” dijo el legislador libertario y le apuntó al neurocirujano. “Ya mintió y hoy vuelve a mentir”, pero de todas formas Menem buscó resaltar que tiene “un trato cordial absolutamente con el diputado”.

Sobre unas imágenes registradas en video en donde se lo ve al presidente de la cámara hablarle al oído a Manes, Menem detalló que le dirigió unas palabras durante el cruce que se realizó en la puerta de la presidencia de la Cámara: “Va a ser una sesión muy larga, por lo menos, porque él no participa en la labor parlamentaria, que al principio eran como 50 y pico de horas, después iban a ser menos horas enviar todo lo que se pueda”.

En los comienzos de la sesión fue el diputado Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia, quien había denunciado en el recinto al presidente de la Cámara

En ese sentido, acusó al presidente de la Cámara baja, de “apretar diputados”. “Rogó que no haya quorum porque si hay empieza una operación de prensa contra vos. Se lo dijo a Manes, usted aprieta diputados en los pasillos, no preside el cuerpo”, dijo sin eufemismos.

Luego fue el propio Manes quien escribió en su cuenta de la red social X que Menem lo cruzó en un pasillo y le advirtió que se venía “una operación de prensa brutal contra vos”.

Ante numerosos periodistas apostados en uno de los pasillos del Congreso, Menem negó cualquier tipo de intimidación contra Manes y calificó de infundadas las declaraciones del diputado. “Lo de Manes es absolutamente falso. Le gusta la cámara”, expresó.

La respuesta de Menem también incluyó una reflexión sobre el clima interno que atraviesa la Cámara de Diputados ante la inminencia del cierre de año legislativo. “Hay diputados que pierden el lugar, se les termina el mandato a fin de año y hacen lo que sea”, señaló Menem.

El video del saludo entre Manes y Menem en el Congreso.

La discusión entre el neurocientífico y el presidente de la Cámara sucedió en los pasillos del Congreso, donde se realiza una sesión especial en la que la oposición intentará aprobar un nuevo proyecto que el oficialismo resiste. En este caso, está en discusión la regulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia, con un proyecto que introduce cambios con el objetivo de limitar las potestades del presidente Javier Milei para hacer uso de esa herramienta.

Los bloques de la oposición argumentan que el jefe de Estado se ha extralimitado en el uso de los DNU y en la forma en que los realiza, en donde en un mismo decreto se busca modificar y/o derogar varias leyes al mismo tiempo. Desde el bloque de LLA y del PRO establecieron una defensa basada en la comparación del uso de la herramienta de parte de otros Presidente y que, además, esta modificación es “golpista” y que solo busca eliminar una facultad clave para conducir el Poder Ejecutivo.