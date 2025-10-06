Política

Hugo Moyano extendió su poder en la CATT: encumbró a uno de sus alfiles y fue elegido en un cargo clave

En la renovación de autoridades de la entidad del transporte, con la presencia del líder de Camioneros, Juan Carlos Schmid fue reelegido como titular y llevará de adjunto al moyanista Omar Pérez. Qué gremios se sumaron

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Hugo Moyano, en el congreso
Hugo Moyano, en el congreso de la CATT que reeligió a Juan Carlos Schmid como titular

Hugo Moyano estuvo presente esta mañana en el congreso de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) para renovar sus autoridades, en un gesto que grafica el poder interno que logró extender: Omar Pérez, del Sindicato de Camioneros, será secretario adjunto y él mismo fue designado secretario de Relaciones Institucionales.

Al frente de la CATT fue reelegido una vez más Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), quien había amagado con no continuar en el puesto, pero finalmente accedió a partir de un acuerdo entre los máximos dirigentes del transporte, que le pidieron que siguiera al frente de una conducción remozada, que profundizará su perfil opositor al Gobierno.

La nueva comisión directiva, anticipada por Infobae, fue elegida en el congreso de la CATT, que deliberó durante unas tres horas en su sede de la avenida Jujuy 1074, con la presencia de 78 congresales que representan a 25 de sus 30 sindicatos.

El congreso de la CATT
El congreso de la CATT eligió sus nuevas autoridades hasta 2029

Schmid y la nueva comisión directiva asumirán formalmente en un acto que se realizará este jueves en el salón Felipe Vallese de la CGT, en Azopardo 802, donde el discurso del reelegido líder de la CATT anticipará la estrategia de la confederación.

En la Secretaría Gremial de la CATT, el tercer puesto en importancia, fue elegido Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Es un lugar estratégico que los gremios del transporte negocian también para que este dirigente ocupe en la CGT que se elegirá el 5 de noviembre próximo.

Además, en la comisión directiva de la CATT se incorporaron gremios kirchneristas para reforzar la ofensiva contra la administración de Javier Milei: la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que encabeza Edgardo Llano, y los Metrodelegados, dirigidos por Beto Pianelli y Néstor Segovia.

Hugo Moyano y su hijo
Hugo Moyano y su hijo Jerónimo (primero de la derecha), en la cabecera del congreso de la CATT

Estos sindicatos están en una mayor sintonía política con Pablo Biró, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), quien continuará otro mandato como secretario del Interior de la CATT.

La mayor incidencia de Hugo Moyano en la estructura de la CATT tiene varias lecturas de importancia política y sindical. De esta forma reemplaza con un papel protagónicó el papel que antes desempeñaba su hijo Pablo, quien en noviembre pasado renunció a la CGT y también se alejó de la entidad del transporte.

El líder de Camioneros logró ahora que Omar Pérez, uno de sus alfiles, secunde a Schmid al frente de la CATT y aceptó además convertirse en el nuevo secretario de Relaciones Institucionales, cargo que antes tenía Raúl Durdos (SOMU), y que ahora, según se espera, tendrá un mayor nivel de exposición.

Juan Pablo Brey, nuevo secretario
Juan Pablo Brey, nuevo secretario Gremial de la CATT, con Hugo Moyano y Juan Carlos Schmid

Para no quedaran dudas de su fuerte compromiso con la flamante estructura de la CATT, Moyano se sentó en la mesa que presidió el congreso junto con Pérez y con su hijo Jerónimo, dirigente de Camioneros.

La nueva cúpula de la confederación del transporte, sin embargo, no sumó finalmente a un adversario interno como Omar Maturano (La Fraternidad), posibilidad sobre la que se había avanzado en algunas charlas, pero que se frustró porque el dirigente ferroviario declinó la propuesta y seguirá liderando la entidad rival de la CATT, la Unión General de Asociación de Trabajadores del Transporte (UGATT).

Los líderes sindicales del transporte forman parte del ala dura de la CGT y no comparten la postura del sector mayoritario de mantener una tregua sin medidas de fuerza para priorizar el diálogo.

Se espera que con la incorporación de gremios más intransigentes ahora se consolide y se profundice la posición ultraopositora contra Milei que viene desarrollando la CATT.

