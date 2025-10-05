El padrón electoral argentino suma 634.000 nuevos votantes, pero CABA sigue en descenso

En tres semanas, los argentinos irán a las urnas para renovar la mitad de la Cámara de Diputados (127 integrantes) y un tercio del Senado (24 senadores). El padrón definitivo que elaboró la Cámara Nacional Electoral (CNE) asciende a casi 36 millones de personas habilitadas para ir a votar en el país. Cuántas lo harán es la pregunta que se hace hoy la política. El nivel de participación rondó el 60% en la mayoría de las elecciones provinciales que ya se realizaron este año. Si bien estas son nacionales, al ser legislativas tiene menos atractivo que aquellas en las que se eligen cargos ejecutivos.

Del análisis del nuevo padrón electoral hecho por Infobae, surge que, a nivel nacional, hay 634.026 electores más que en 2023, incluidos los argentinos que votan en el exterior. Las personas habilitadas para votar el próximo 26 de octubre suman 35.987.634 en todo el país, el 78% de la población.

A este número se añaden 490.726 argentinos residentes en el extranjero que podrán votar, por lo que el total del padrón nacional definitivo asciende a 36.478.360 personas, según datos solicitados por Infobae a la Cámara Nacional Electoral (CNE).

La comparación por provincia muestra que todos los distritos experimentaron incrementos en la cantidad de electores, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que este año tendrá 12.843 menos. Se repite, así, lo que sucedió en las elecciones de 2021 y 2023.

Los jóvenes de entre 16 y 17 años que se suman al padrón para este 26 de octubre suman 1.139.315. Equivalen al 3,16% del total del padrón nacional (35.987.634). De los que podrán votar por primera vez, el 49% son mujeres y el 51% son varones y 42 personas no binarias.

Se trata de un sector que, mayoritariamente, asegura no sentirse representado por la oferta política existente y descree de los políticos, según una encuesta nacional realizada por CIPPEC y Unicef en 2023.

Los jóvenes de 16 y 17 años pueden votar en Argentina desde la sanción de la Ley 26.774, conocida como “Ley de Ciudadanía Argentina – Voto Joven”, aprobada en octubre de 2012, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Sin embargo, el voto para ellos es optativo, no obligatorio.

La primera vez que pudieron elegir hacerlo fue en las elecciones legislativas de 2013. La posibilidad de participar en los comicios de este mes también se extiende a quienes tengan 15 años y cumplan 16 hasta el día de la elección, siempre que hayan realizado la actualización de su DNI de los 14 años y figuren en el padrón electoral.

Una joven rosarina votó por primera vez a las 17 años en las elecciones de 2021 (Foto Sebastian Granata)

Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de nuevos electores jóvenes: 435.329. Le siguen Córdoba con 93.713; Santa Fe con 82.577; Ciudad de Buenos Aires con 58.149; Mendoza con 50.994; y Tucumán con 44.142.

En tanto Misiones es el distrito con mayor proporción de votantes jóvenes sobre el total del padrón por jurisdicción (3,8%). En el ranking le siguen Formosa (3,6%), Salta (3,6%), Jujuy (3,5%) y San Juan (3,5%).

CABA, un caso excepcional

Quizás el dato más significativo, si se analiza el padrón de las 24 provincias, es que solo un distrito registra menos electores que hace cuatro años: la Ciudad de Buenos Aires.

La primera caída en electores se dio en 2021, cuando de los 2.710.325 potenciales votantes que había en 2019, se pasó a 2.550.766. Dos años más tarde, en 2023, el padrón porteño también siguió bajando y se ubicó en 2.533.092, para terminar este año en 2.520.249 electores, el registro más bajo de toda la serie.

La reducción de electores entre 2019 y 2025 en la Ciudad fue de casi un 7%, mientras que la media nacional registró un aumento porcentual del 5%.

El fenómeno se explica en que es un distrito ya densamente poblado y con límites geográficos claros, lo que restringe su expansión. A su vez, la baja de la natalidad en el distrito porteño, viene provocando un envejecimiento de la población que vive en la Ciudad en comparación con otras jurisdicciones. A esto se suma que muchos jóvenes migran al Conurbano bonaerense, a otras provincias o al exterior.

El descenso en la cantidad de nacimientos en CABA se refleja en las cifras históricas: en 1990 se registraron 40.500 nacimientos, mientras que la cifra bajó a 36.700 en 1995. En 2003 se contabilizaron apenas 33.000 bebés nacidos en la Capital Federal. Esta tendencia implicó que cada vez menos jóvenes porteños se incorporen al padrón electoral de CABA.

Crecimiento del padrón por provincia

Comparado con el de 2023, el padrón de este año creció un 1,7%, al pasar de 35.844.334 electores a 36.478.360.

Sin embargo, el mayor crecimiento de votantes se da en los argentinos residentes en el exterior, que aumentaron un 9%: de 449.909 en 2023, los electores aumentaron a 490.726 este año en el total nacional.

En el país, el crecimiento porcentual lo lidera Neuquén, con el 5%, al pasar de 553.748 electores en 2023, a 581.437 este año.

Siguen Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz que registraron un incremento del 3% de personas habilitadas para votar, mientras que Salta, Chubut, Mendoza, Catamarca, San Juan, San Luis, Jujuy, La Rioja, Formosa, Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero y Tucumán muestran valores similares a la media nacional de 2%.

En menor medida, La Pampa, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe apenas evidencian un 1% de aumento en el padrón electoral

En números absolutos, los mayores aumentos de electores se dieron en Buenos Aires, donde hay 243.206 electores más que en 2023; Córdoba, con 55.619 por encima que hace dos años; Mendoza con 31.469 más; Santa Fe con 28.174; y Neuquén con un crecimienrto de 27.689 electores.

El peso electoral de cada distrito

Estas subas no alteraron en términos generales el ranking de distritos con mayor cantidad neta de electores y mayor porcentaje respecto del padrón total. Lo sigue liderando Buenos Aires con 13.353.974 habilitados a votar, que equivalen al 37% del padrón nacional, y explican por qué esta provincia es “la madre de todas las batallas”, y el territorio en el que concentran sus esfuerzos proselitistas todas las fuerzas políticas. Buenos Aires elige 35 diputados nacionales.

Le sigue Córdoba con 3.120.707 votantes registrados para elegir cargos nacionales que representan el 9% del total del padrón. La provincia mediterránea conserva el segundo lugar en peso electoral a nivel nacional. Vota 9 diputados nacionales.

En tercer lugar en peso electoral sigue estando Santa Fe, con 2.846.454 electores que equivalen al 8% del padrón general. La provincia santafesina vota 9 diputados nacionales.

Con 7% del total nacional, la Ciudad de Buenos Aires conserva el cuarto lugar a nivel nacional con 2.520.249 ciudadanos habilitados a sufragar. Elige 13 diputados nacionales y 3 senadores.

En quinto puesto sigue estando Mendoza, con 1.523.848 electores que equivalen al 4% del total habilitados a votar en el país. Esta provincia elige 5 diputados nacionales.

Estas cinco provincias suman poco más de 23 millones de personas habilitadas a votar, el 64% total del padrón electoral - sin considerar los argentinos que votan en el extranjero -, y son los distritos clave para garantizar el triunfo a nivel nacional.

En Provincia de Buenos Aires, CABA y Mendoza, La Libertad Avanza irá en alianza con el PRO y con la UCR, en el último caso, y enfrentará a Fuerza Patria. En Santa Fe y Córdoba irá sola, y deberá enfrentar oficialismo locales fuertes: el peronismo cordobés y el radicalismo santafesino, ambos enrolados hoy en el espacio de Provincias Unidas.

En cantidad de electores, sigue Tucumán con 1.341.563 personas habilitadas para votar (4% del total del padrón). Luego aparecen Entre Ríos con 1.155.693 electores; Salta con 1.117.076; Chaco con 1.013.621; Misiones con 1.006.564; Corrientes con 951.732. Cada una de ellas representa el 3% del padrón nacional de 2025.

Luego aparecen en el ranking Santiago del Estero con 826.361 electores; San Juan con 620.823; Río Negro con 611.533; Jujuy con 602.380; y Neuquén En el otro extremo, las provincias con menos electores son Tierra del Fuego (153.120) y Santa Cruz (272.027), con un peso electoral que no llega a un punto porcentual del total.

La Pampa (304.693), La Rioja (310.155) y Catamarca (347.282), San Luis (429.732), Chubut (485.052) y Formosa (491.558) representan el 1% del padrón.

Electores vs población

Si se toma en cuenta la población de cada provincia, de acuerdo al Censo 2022, las provincias con mayor porcentaje de electores sobre el total de sus habitantes son Chaco (89%), La Pampa (83%), Santa Cruz (82%); Formosa y Entre Ríos (81%).

Qué pasó desde 1983

En 1983, con el retorno democrático, el número de electores era de casi 18 millones. Seis años después, aumentó casi un 12% y las personas habilitadas a votar pasaron a ser 20 millones.

En 1995, el padrón ascendió a 22,2 millones, casi un 11% más. Desde entonces, las variaciones porcentuales anuales siempre reflejaron aumentos, aunque de menor magnitud que los registrados en los primeros años del período democrático, por debajo del 10%.

El menor aumento en la cantidad de electores entre una elección y otras se dio en 2021 respecto de 2019, solo el 0,5%.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener