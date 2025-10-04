Milei llevó su campaña a Entre Ríos: reunión con su aliado Frigerio y una recorrida junto a una multitud

Milei en Entre Ríos

El presidente Javier Milei encabezó una movilización en la costanera de Paraná durante la tarde del sábado. La gran convocatoria sorprendió incluso a los organizadores. El mandatario llegó al punto previsto pasadas las 18.30. La caravana de vehículos se abrió camino con dificultad hasta alcanzar el medio de la muchedumbre. Recién entonces el mandatario se apeó y saludó a la multitud que ocupaba buena parte de la costanera media paranaense.

Milei se parapetó en el costado de la camioneta para hablar. Utilizó para dirigirse a su gente un pequeño megáfono. Eso y la batucada que no dejó de tocar, dificultaron la escucha de los primeros tramos de su alocución. Cuando la música cesó, la palabra del presidente llegó en un hilo a los últimos círculos de la gente que rodeaba los vehículos. Hubo momentos claves que despertaron la ovación.

Entre la asistencia se podía ver a familias con hijos chicos portando pancartas caseras, adultos mayores en parejas o solos, grupos de jóvenes de diferentes estratos sociales. Y también personas sueltas. Algunos cargaban el mate. Otros tomaban agua que llevaban o que retiraban de un puesto de hidratación. Así calmaban los más de 30° de térmica que ni siquiera la suave brisa que venía del río lograba mitigar.

Milei le habló con un megáfono a la multitud

Además, se pudo distinguir a referentes libertarios locales acompañados de la dirigencia entrerriana del PRO y de la UCR. En la provincia comparten boleta para el 26 de octubre. Por sobre las cabezas de la convocatoria, se vieron banderas de distintas fuerzas y lugares de la provincia. Incluso una de Gadsen amarilla y con la serpiente enrollada.

Mientras hablaba con la multitud, Milei buscó y llamó a Frigerio que estaba en un costado del vehículo. Lo acomodó a su lado y provocó una nueva ovación. El mandatario sostuvo conceptos claves de la campaña libertaria: que la Argentina está en un momento bisagra y que es necesario no volver al pasado. En ese sentido, cuestionó con dureza las decisiones políticas que se tomaron en el último siglo y que llevaron, según dijo, a que Argentina dejara de ser una potencia económica mundial.

Milei y Frigerio

Tras su mensaje, Milei comenzó a caminar, sacudido de un lado a otro por la gente que quería tocarlo, saludarlo o sacarle una foto. La custodia presidencial hizo lo que pudo. A unos cien metros cambiaron de táctica. El presidente, su hermana Karina y los candidatos libertarios entrerrianos se subieron a la caja de una camioneta. Así pudieron transitar de manera más ordenada.

Los vaivenes de la caminata separaron al Presidente de Frigerio. El Gobernador quedó atrás y también fue blanco de fotos y saludos de la gente que asistió al acto.

Parte de la multitud siguió el recorrido del vehículo al que se había subido el Presidente. La camioneta transitó lento por la costanera rumbo al norte de la capital entrerriana. Mientras atardecía, el resto de la gente comenzó a desconcentrarse de manera pacífica y ordenada.

En ese momento volvieron a distinguirse entre la multitud aquellos desprevenidos que salieron a hacer sus rutinas de caminata y running y se encontraron con el operativo, la calle cortada y las marchas.

Javier Milei

“Vamos a ganar en la tierra de Urquiza”

Milei volvió a homenajear al primer presidente constitucional argentino, Justo José de Urquiza. Reivindicó su rol en la organización nacional y en la sanción de la Constitución de 1853, que tomó los lineamientos de las “Bases” de Juan Bautista Alberdi.

“Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, de la organización nacional. Vamos a dejar de ser un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”, expresó.

Enseguida, agregó: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30% y sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Para cerrar, el Presidente expresó ante los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, resta aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”

Por último Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

Al terminar la alocución del mandatario nacional, la batucada arrancó con los acordes del himno.

Por su parte, el gobernador aseguró: “Estamos muy satisfechos de la reunión y de las reuniones de trabajo y también muy contentos por esta fiesta que se vivió acá en nuestra provincia con la llegada del presidente”.

Enseguida, aseguró que está “seguro que se viene una etapa de más diálogo" y destacó que “la mayoría de los gobernadores está para apoyar un proceso de reforma que necesita la Argentina”.

Javier Milei junto a su hermana Karina y el gobernador Frigerio

Sin novedad en el frente

A diferencia de lo que ocurrió en otras ciudades como Corrientes, Ushuaia e incluso la vecina Santa Fe, en Paraná no se registraron incidentes. Hubo dos razones fundamentales para eso.

El primero, un fuerte operativo coordinado entre las fuerzas federales y la Policía de Entre Ríos. El ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia (ex jefe de la Policía Federal), se abocó en forma personal a cuidar los detalles. Estuvo en el lugar de los hechos desde temprano.

Hubo presencia de efectivos y vehículos de Gendarmería y de la Federal. A estos se sumó un importante número de policías entrerrianos, ya sea tropa de calle, grupos de infantería, la montada y hasta la guardia canina.

Tensión en la previa de la actividad de campaña de Milei en Entre Ríos

El segundo factor que contribuyó a que la tarde en Paraná haya transcurrido sin hechos de violencia fue la escuálida convocatoria de los opositores. Como si fuera poco, los grupos de izquierda que se manifestaron se dividieron en dos: una parte quedó en la zona alta de la barranca y la otra bajó para confrontar cara a cara con los mileístas.

No se vio ni a dirigentes ni a grupos del PJ. El peronismo llevó su campaña electoral lejos de la capital entrerriana este sábado. Sus candidatos estuvieron en Tala, a unos 170 kilómetros de Paraná.

Entre los grupos de izquierda que bajaron y la convocatoria violeta, que la cuadriplicaba en número, se desplegaron varias líneas de contención. La tarea se la repartieron la guardia de infantería de la Policía de Entre Ríos, la Federal y la Gendarmería en la primera línea, luego la montada y la brigada canina y, por último, un cordón de agentes de calle. En ningún momento fueron puestos a prueba porque quienes protestaron contra el presidente nunca quisieron avanzar. Se contentaron con cantar y mostrar carteles que aludían a los supuestos hechos de corrupción en el gobierno nacional.

Entendimientos

Milei y Frigerio tuvieron un encuentro mano a mano antes del acto. Fue en un hotel de la zona de la costanera. Es un lugar donde el Gobernador trajinó su campaña en 2023 y al que llegó el Presidente este mediodía después de estar en Santa Fe.

Según trascendió, la reunión se desarrolló en un clima de diálogo y coordinación de políticas. “Ambos coincidieron en la importancia del trabajo conjunto entre Nación y Provincia para ordenar las cuentas públicas, superar años de atraso y poner fin a las prácticas de corrupción que marcaron las últimas décadas”, consignó el parte conjunto que hicieron conocer.

Fue un primer avance. El jueves próximo llegará el ministro del Interior, Lisandro Catalán. “Habrá más anuncios ese día. Vamos a fondo”, soltó uno de los operadores de Frigerio.

Durante la reunión se abordaron los principales temas de la agenda provincial vinculados con el Gobierno nacional:

El déficit de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, que requiere soluciones estructurales y coordinación con Nación.

La infraestructura vial, con foco en los avances de los trabajos en las rutas nacionales 18 y 12, y la próxima concesión de la Ruta Nacional 14, clave para el transporte de la producción regional.

La actualización de la tarifa de Salto Grande, un reclamo histórico de Entre Ríos en defensa de sus recursos energéticos.

Y en cuarto lugar, el financiamiento de obras de infraestructura con fondos de los organismos multilaterales.

Frigerio y Milei coincidieron en que el esfuerzo que están llevando adelante los argentinos y los entrerrianos es la base para construir un futuro distinto, con transparencia, responsabilidad fiscal y desarrollo productivo.