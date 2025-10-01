Política

Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

Fue presentado por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria

Guardar
El homenaje se basa en
El homenaje se basa en la canción "Ruta 76", de Almafuerte (Foto: @iorio_oficial)

En vísperas de las elecciones legislativas nacionales, y tras el triunfo contundente del mes pasado en los comicios provinciales, los legisladores bonaerenses de La Cámpora idearon un inesperado homenaje. Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto para rebautizar a la Ruta Provincial N° 76 con el nombre de Ricardo Iorio, emblema del heavy metal argentino fallecido el 24 de octubre de 2023.

El reconocimiento se basa en una de las canciones más recordadas de Almafuerte, banda liderada por el prócer del rock nacional, llamada, justamente, “Ruta 76″, y que hace referencia tanto a esa carretera bonaerense como a la identidad argentina.

“Iorio siempre fue peronista y defendió la causa nacional. No se lo vamos a regalar a los libertarios”, manifestó Tignanelli.

En su proyecto, el diputado hizo mención a que el artista “es conocido por su pertenencia a los ideales del peronismo y sus frases contundentes y polémicas que generaron tanto admiración como controversia”.

“Ruta 76, que nace en Sierra Chica y muere en López Lecube. Con rumbo a la bahía que fue blanca alguna vez”, expresa un tramo de la letra del tema citado.

La letra de Ruta 76
La letra de Ruta 76 es un homenaje a la historia de los pasajes rurales que recorre la carretera bonaerense

La carretera, en realidad, se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial N° 51 en el partido de General La Madrid, hasta el límite con La Pampa, donde el trazado continúa como la Ruta Provincial N° 24 de esa provincia. En su camino, atraviesa los partidos de Coronel Suárez, Tornquist y Puan.

Tignanelli recordó, además, que Iorio, además de haber impulsado el heavy metal en el país y de haber fundado bandas icónicas del género en Argentina, como V8 y Hermética, antes de Almafuerte, escribía letras que “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad y crítica”, y que “muchas se han convertido en himnos del rock argentino”.

El legislador, en sus fundamentos, indicó que “Ruta 76″, incluida en el álbum “Ultimando”, del 2003, hace “un tributo a la historia y la cultura de la provincia de Buenos Aires, centrándose en la región que recorre esta carretera emblemática”.

Ricardo Iorio, sobre todo en
Ricardo Iorio, sobre todo en sus últimos años, se convirtió en un personaje tan admirado como controversial (Foto: @iorio_oficial)

“La letra rememora momentos del pasado, mencionando las pampas de Catriel y a los pueblos originarios, como los indígenas de Ventana y Cura Malal, quienes habitaron la zona antes de la llegada de los colonizadores europeos”, resaltó.

Ricardo Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, y murió a los 61 años a raíz de un infarto en su casa de Coronel Suárez, el 24 de octubre de 2023, dejando un gran pesar entre los admiradores del rock nacional y los seguidores de bandas que marcaron una época del metal pesado, como V8, Hermética y Almafuerte, además de su trayectoria como solista.

“Bonaerense ruta 76 / Te estoy cantando / Y vos esperándome / Pues andarte debo para llegar / Al rincón serrano del orgullo nacional / Para algunos es pasado / Para otros, es tradición / Corral de piedras yo he levantado / Donde amargarme sangre”, concluye la canción con la que La Cámpora fundamentó su homenaje.

Facundo Tignanelli, el impulsor del
Facundo Tignanelli, el impulsor del proyecto

Para Tignanelli, es un agradable recreo de la interna peronista que se hizo fuerte a la hora de los armados de las listas para las elecciones provinciales y nacionales. Tras la victoria en suelo bonaerense, el legislador pidió dejar atrás las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y centrarse en los comicios del 26 de octubre.

Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar”, indicó.

Temas Relacionados

Ricardo IorioAlmafuerteRuta Provincial 76Provincia de Buenos AiresFacundo TignanelliLa CámporaÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

El vocero Manuel Adorni dijo que la distribución de las placas para los autos 0km se regularizó luego de adjudicar el negocio a dos empresas privadas y responsabilizó por el desabastecimiento a la Casa de la Moneda

El Gobierno informó que la

Los primeros gestos del Gobierno al PRO tras la reunión privada entre Javier Milei y Mauricio Macri

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió este miércoles con Jorge Macri y con el titular de la CAF, Sergio Díaz Granados. El gobierno porteño espera que la Casa Rosada destrabe una serie de créditos que se pusieron sobre la mesa de negociación

Los primeros gestos del Gobierno

El Gobierno adjudica la volatilidad financiera al clima electoral y pone todas sus expectativas en el viaje a los EEUU

Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada. Anticipan que no habrá nuevos anuncios importantes y esperan a que termine la campaña para delinear la segunda etapa de la gestión

El Gobierno adjudica la volatilidad

Río Negro incorpora una representante en la mesa de conducción de YPF

Lo que para Casa Rosada es una señal de acercamiento político con la provincia patagónica, para el gobierno provincial es una designación establecida por ley

Río Negro incorpora una representante

El INTI tomó una medida contra la polémica mutual creada por delegados sindicales con antecedentes violentos

Las autoridades del organismo no autorizarán a que la nueva entidad funcione en sus instalaciones, y el primer paso fue rescindir un contrato para exigir la devolución de dos lugares

El INTI tomó una medida
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró otra muerte de

Se registró otra muerte de un menor en Córdoba: una chica de 12 años sufrió un infarto y falleció

El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

Las grandes ciudades registraron un aumento del 25% de los días de calor extremo en 30 años: cuáles son las más afectadas

Un informe privado mostró cómo las tasas municipales aumentan el costo del crédito en todo el país

Cierre del gobierno de Estados Unidos: qué pasará con los turnos para sacar la VISA en la Embajada

INFOBAE AMÉRICA
Francia abordó un petrolero ruso

Francia abordó un petrolero ruso de la “flota fantasma” que estaría vinculado a los drones detectados en Dinamarca

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

El hallazgo de un broche milenario en Turquía redefine la historia de Troya y la Edad del Bronce

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

TELESHOW
Las Trillizas de Oro sorprendieron

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"