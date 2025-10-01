Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

El homenaje se basa en la canción "Ruta 76", de Almafuerte (Foto: @iorio_oficial)

En vísperas de las elecciones legislativas nacionales, y tras el triunfo contundente del mes pasado en los comicios provinciales, los legisladores bonaerenses de La Cámpora idearon un inesperado homenaje. Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto para rebautizar a la Ruta Provincial N° 76 con el nombre de Ricardo Iorio, emblema del heavy metal argentino fallecido el 24 de octubre de 2023.

El reconocimiento se basa en una de las canciones más recordadas de Almafuerte, banda liderada por el prócer del rock nacional, llamada, justamente, “Ruta 76″, y que hace referencia tanto a esa carretera bonaerense como a la identidad argentina.

“Iorio siempre fue peronista y defendió la causa nacional. No se lo vamos a regalar a los libertarios”, manifestó Tignanelli.

En su proyecto, el diputado hizo mención a que el artista “es conocido por su pertenencia a los ideales del peronismo y sus frases contundentes y polémicas que generaron tanto admiración como controversia”.

“Ruta 76, que nace en Sierra Chica y muere en López Lecube. Con rumbo a la bahía que fue blanca alguna vez”, expresa un tramo de la letra del tema citado.

La letra de Ruta 76 es un homenaje a la historia de los pasajes rurales que recorre la carretera bonaerense

La carretera, en realidad, se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial N° 51 en el partido de General La Madrid, hasta el límite con La Pampa, donde el trazado continúa como la Ruta Provincial N° 24 de esa provincia. En su camino, atraviesa los partidos de Coronel Suárez, Tornquist y Puan.

Tignanelli recordó, además, que Iorio, además de haber impulsado el heavy metal en el país y de haber fundado bandas icónicas del género en Argentina, como V8 y Hermética, antes de Almafuerte, escribía letras que “abordan temas políticos, sociales y culturales con gran profundidad y crítica”, y que “muchas se han convertido en himnos del rock argentino”.

El legislador, en sus fundamentos, indicó que “Ruta 76″, incluida en el álbum “Ultimando”, del 2003, hace “un tributo a la historia y la cultura de la provincia de Buenos Aires, centrándose en la región que recorre esta carretera emblemática”.

Ricardo Iorio, sobre todo en sus últimos años, se convirtió en un personaje tan admirado como controversial (Foto: @iorio_oficial)

“La letra rememora momentos del pasado, mencionando las pampas de Catriel y a los pueblos originarios, como los indígenas de Ventana y Cura Malal, quienes habitaron la zona antes de la llegada de los colonizadores europeos”, resaltó.

Ricardo Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires, y murió a los 61 años a raíz de un infarto en su casa de Coronel Suárez, el 24 de octubre de 2023, dejando un gran pesar entre los admiradores del rock nacional y los seguidores de bandas que marcaron una época del metal pesado, como V8, Hermética y Almafuerte, además de su trayectoria como solista.

“Bonaerense ruta 76 / Te estoy cantando / Y vos esperándome / Pues andarte debo para llegar / Al rincón serrano del orgullo nacional / Para algunos es pasado / Para otros, es tradición / Corral de piedras yo he levantado / Donde amargarme sangre”, concluye la canción con la que La Cámpora fundamentó su homenaje.

Facundo Tignanelli, el impulsor del proyecto

Para Tignanelli, es un agradable recreo de la interna peronista que se hizo fuerte a la hora de los armados de las listas para las elecciones provinciales y nacionales. Tras la victoria en suelo bonaerense, el legislador pidió dejar atrás las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y centrarse en los comicios del 26 de octubre.

“Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar”, indicó.