Política

Facundo Tignanelli: “Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel”

Tras el triunfo electoral del domingo, el diputado provincial y referente de La Cámpora pidió no quedarse en la “comidilla berreta” de la interna peronista y centrarse en lo importante

Por Diego Bomparola

Facundo Tignanelli se refirió a la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

El abultado triunfo electoral del último domingo en la provincia de Buenos Aires no terminó de calmar la interna dentro de un peronismo que, de todos modos, intenta sostener la unidad de cara a las legislativas nacionales de octubre. En ese sentido, este jueves el diputado bonaerense Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora, pidió que se deje de lado la “comidilla berreta” sobre si hubo cruces telefónicos o no entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

Hay que cortarla con la novelita del llamado entre Cristina y Axel, la gente la está pasando mal. Nos votó y hay que dar respuestas. No estamos haciendo una auditoría de los llamados o no llamados, de las visitas o no visitas. Hay que dejarse de joder con las boludeces y laburar”, manifestó el legislador provincial en diálogo con NA.

Consultado por Infobae, Tignanelli destacó que, en su momento, “la que llamó dos veces para lograr la unidad fue Cristina”, pero advirtió: “No estamos haciendo una novela de que Cristina lleva 100 días presa y Axel no la fue a visitar. Hay que cortarla”.

En ese sentido, resaltó que “es más compleja la situación de Cristina que la de Axel, cómo está viviendo”, aunque “ella no quiere victimizarse”.

Tignanelli, de todos modos, recordó que, dentro del espacio, muchos visitaron a la ex presidenta en su prisión domiciliaria, mientras que el gobernador “nunca pidió autorización para ir a verla”, cosa que sí hicieron “muchos que le deben mucho menos de lo que le debe él”.

Y expuso: “Todos le deben algo en el peronismo a Cristina”.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli

A pesar de esas apreciaciones, el legislador dejó en claro que “se ganó de manera contundente y ganó el peronismo en unidad”.

Hay que normalizar que en la política se discute y luego se llega a una síntesis. Hay que laburar fuerte, todos juntos, como en septiembre, para mantener el mismo resultado o mejorarlo en octubre”, bajó el tono Tignanelli, en diálogo con este medio.

Más temprano, en declaraciones a AM 750, el diputado bonaerense destacó: “La realidad es que Cristina mandó un audio el día domingo en el que planteó todo lo que ella entendía que había posibilitado construir el triunfo electoral. Claramente, en este discurso lo mencionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

“Se percibió el día domingo un resultado electoral contundente, de oponerse a las políticas que lleva adelante Milei y su gobierno. Y da la sensación de que no registró ese resultado electoral, porque en el día de ayer continuó vetando leyes que fueron aprobadas en el Congreso de la Nación”, expresó.

Axel Kicillof encabezó los festejos en el búnker de Fuerza Patria

En una entrevista con Radio Splendid, profundizó: “La expectativa que nosotros tenemos, obviamente, es que el resultado se sostenga y mejore. En todos los sectores del peronismo tenemos que trabajar para encontrar ese resultado. Si en octubre se dieran los mismos números, estaríamos en 19 diputados nacionales. No es poca cosa en esta situación, son 4 diputados de diferencia, los mismos que faltaron para el aumento a los jubilados”.

“Nosotros necesitamos que en octubre se repita el resultado, porque es ahí, en el Congreso Nacional, donde se le pone un freno a Milei, y no en un concejo deliberante“, advirtió. Y agregó: “Cristina puso todo lo que había que poner para que el peronismo fuera en unidad en esta elección y también en la de octubre”.

Finalmente, sobre el intento de La Libertad Avanza de polarizar la elección bonaerense con el kirchnerismo, dijo: “Ellos propusieron como consigna ‘kirchnerismo nunca más’ y decidieron nacionalizar la elección provincial y polarizar con el último registro de vivir bien que tenía el pueblo argentino, que es el kirchnerismo. Dijeron ‘kirchnerismo nunca más’ y un montón de gente rechazó esa propuesta que Milei llevó adelante. Viven en una burbuja y se creen sus propias mentiras”.

