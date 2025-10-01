Poder Ciudadano criticó al Gobierno por restringir el acceso a la información pública: “Ahora detectar prácticas corruptas es más difícil que antes”

Martín D’Alessandro, presidente de la Fundación Poder Ciudadano (RS Fotos)

El presidente de la Fundación Poder Ciudadano, Martín D’Alessandro, realizó anoche un crudo diagnóstico sobre la corrupción en la Argentina y cuestionó al gobierno de Javier Milei por restringir el derecho del acceso a la información pública. “Está asfixiando un canal vital de la democracia y, por lo tanto, ahora detectar prácticas corruptas es más difícil que antes”, señaló durante su discurso en la tradicional cena anual, y agregó: “El secreto es una de las peores regulaciones que un gobierno democrático pueda implementar”.

El encuentro se realizó en el Salón Libertador del Sheraton Hotel, y participaron más de 400 representantes de la política, la justicia, el sector privado, el periodismo y la sociedad civil bajo el lema “Hablemos de democracia”.

Entre otros asistentes, se destacaron figuras como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovelo (única representante del oficialismo nacional); el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri; los exembajadores Diego Guelar y Jorge Arguello; los exfuncionarios Germán Garavano, Ricardo Gil Lavedra, Adrián Pérez, Carlos Regazzoni y Juan Manuel Abal Medina; los legisladores Juan Manuel López, Maricel Etchecoin, Esteban Paulón, Hernán Reyes, Silvia Lospennato; los funcionarios porteños Hernán Lombardi y Francisco Quintana.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De perfil, y lentes, el exembajador Diego Guelar (RS Fotos)

También el juez Mariano Borinsky; el fiscal Diego Luciani; el extitular de la UIA, José Urtubey; el encuestador y politólogo Rosendo Fraga; la exvicepresidenta Gabriela Michetti; y Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados, y candidato en las elecciones de octubre. Asimismo, estuvieron los dirigentes radicales Facundo Manes, Ernesto Sanz, Mario Negri y Luis Brandoni. El reconocido actor, además, tuvo a su cargo una presentación musical: recitó y cantó los reconocidos tangos “Naranjo en flor”, “Viejo smoking” y “Ninguna”.

En otro pasaje de su intervención, D’Alessandro subrayó que “una verdadera democracia se funda sobre el principio orientador de la transparencia”. A su vez, y en relación a la problemática de la corrupción en el país, señaló que “salvo algunos pocos ejemplos, la Argentina no se ha tomado en serio este problema, ni tampoco se ha puesto a pensarlo detenidamente”. Atribuyó esta situación tanto a intereses particulares como a la falta de diagnóstico y compromiso de las dirigencias y la ciudadanía. “La corrupción es un mal extendido y subterráneo que distorsiona el funcionamiento del Estado y del propio régimen democrático”, sostuvo.

RS Fotos

En tanto, advirtió que, en el último año, solo el 30 % de los pedidos de acceso a la información pública realizados por la Fundación fueron respondidos, lo que obligó a judicializar algunos casos. Uno de ellos corresponde al expediente que investiga las supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad.

En paralelo, destacó la creación del Índice Nacional de Transparencia, que evalúa la accesibilidad digital y la normativa de los poderes ejecutivos provinciales en trece indicadores y cincuenta y ocho variables. De acuerdo con los resultados, únicamente la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza alcanzan un nivel de alta transparencia, mientras que la mayoría de los distritos presentan transparencia moderada y cuatro jurisdicciones muestran niveles claramente insuficientes.

La diputada nacional Silvia Lospennato (RS Fotos)

El discurso también abordó el abuso de poder y la importancia de la publicidad de la información como mecanismo de control democrático. “La información abierta es el arma filosófica e históricamente más importante contra todo tipo de poder absoluto, monárquico, autoritario o autocrático”. “No se trata de ser opositores a este gobierno -dijo-, sino de proteger a la democracia frente a este gobierno, frente al anterior y al anterior, como lo viene haciendo Poder Ciudadano desde hace treinta y seis años”.

Por último, D’Alessandro advirtió sobre los riesgos del presidencialismo latinoamericano y la importancia de la equidad social para la estabilidad democrática. “La evidencia científica demuestra que los bajos rendimientos económicos, sobre todo el estancamiento de los ingresos y la desigualdad, son un factor importantísimo a la hora de explicar las rupturas de la democracia en el pasado”, señaló.

Marta Lagos, directora ejecutiva de Latinobarómetro (RS Fotos)

Luego fue el turno de Marta Lagos, directora ejecutiva de Latinobarómetro, organización regional que investiga el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, con la intención de “medir la temperatura” de los sistemas democráticos.

“Sociedad argentina es la sociedad más democrática de la región. Argentina no tiene ninguna debilidad democrática. Lo que tiene una debilidad democrática, con el perdón de los presentes, es la elite, que no da el ancho. La elite argentina no está a la altura de su pueblo en términos de demanda democrática, porque solamente 45% de la gente está satisfecha con la democracia, y hay un 55% de los argentinos que no están satisfechos con la manera cómo funciona su democracia. Entonces, no le eche la culpa a la democracia. Échele la culpa a los actores que ejercen la democracia: el Parlamento, los partidos políticos, el sistema judicial”, indicó.

En la parte final del evento, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, tomó la palabra y remarcó la importancia de reafirmar los valores democráticos en el contexto actual: “Estamos en momentos de volver a las bases: la democracia no es solo un procedimiento, tiene que impulsar la igualdad de oportunidades, debe ser una escalera para quienes menos tienen a través de la educación y la salud pública, tiene que acompañar a las personas con discapacidad o que atraviesan dificultades, garantizando su autonomía y su dignidad”. Esta última frase recibió un cerrado aplauso de los presentes.

(La democracia) debe comprometerse en serio con las mujeres y diversidades frente a la violencia y a las desigualdades que aún persisten, sin preguntarse quiénes son, qué estaban haciendo o a qué se dedicaban las víctimas (otro pasaje muy aplaudido). La democracia es el camino que elegimos. Pensarla y protegerla y profundizarla es tarea de todos los que estamos acá”, completó.