Política

Milei convocó a todo su Gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos antes de ingresar de lleno en la campaña electoral

El Presidente convocó a su cúpula de Gobierno. Habrá conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni al mediodía

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Javier Milei y su reunión
Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

El presidente Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete este miércoles a las 10 de la mañana. La realización del encuentro fue confirmada por algunos de los asistentes a este medio, quienes remarcan que era una cuestión que ya estaba prevista en sus respectivas agendas y que no responde a un llamado intempestivo.

Tal y como suele acostumbrarse, la reunión se realizará en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de la mayoría de los ministros, estarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales, Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se espera que el encuentro dure algo menos de dos horas, porque está confirmado que al mediodía se realizará una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial. “No va a haber anuncios rimbombantes”, afirmó una fuente calificada a Infobae.

Estas reuniones solían hacerse los jueves, pero Milei decidió que se trasladen a los miércoles. Y es que los martes suele realizarse la mesa política nacional que Milei armó luego de las elecciones bonaerenses. Esta está compuesta por sus otros seis funcionarios de máxima confianza (Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich) y establece los lineamientos políticos más esenciales que después serán llevados a todo el Gabinete.

Fotografía: RS Fotos
Fotografía: RS Fotos

Lo gubernamental y lo electoral transitan carriles contiguos. Y es que con el comienzo de octubre, el Gobierno debe transitar las últimas tres semanas de campaña nacional en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre producto del resultado final. El oficialismo de La Libertad Avanza no está midiendo como lo hacía hasta hace algunos meses.

En ese sentido, el Presidente les pidió a sus ministros recuperar la impronta. En particular, Milei estuvo el lunes en Tierra del Fuego y, tal como lo adelantó Infobae, participará de una recorrida doble en Paraná, Entre Ríos; y en la provincia de Santa Fe, aun sin conocerse cuál será la ciudad a visitar.

Los ministros no están exentos de aparecer en la campaña. Los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Luis Petri y Patricia Bullrich, son cabezas de lista en sus respectivos distritos. En particular, la candidata a senadora también prevé un rol protagónico en la campaña nacional, la cual incluirá apariciones por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, también están previstas apariciones proselitistas de Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo (Economía) y parte del equipo económico.

El apartado de campaña estará presente en la reunión de manera prácticamente obligatoria. El Presidente diagnosticó ayer durante una entrevista con Antonio Laje que, actualmente, “la política está llenando de ruido la perspectiva futura”. Las declaraciones se correlacionan con la importante volatilidad que se percibe en el ámbito financiero, con caídas en los principales activos argentinos y una suba en la dolarización de las carteras que se traslada al precio del dólar oficial, que todavía no logró anclarse a pesar del apoyo simbólico que por ahora brindó Estados Unidos.

Nota en desarrollo.

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaReunión de GabineteCasa Rosada

Últimas Noticias

El Gobierno presentará hoy el programa “Familia Militar”, que incluye descuentos y beneficios para todo el personal de Defensa

El plan incluye tanto a los uniformados como a veteranos, retirados e incluso empleados civiles del sistema

El Gobierno presentará hoy el

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Luego de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses vuelven a las urnas para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Qué candidatos se presentan y cómo votar con la BUP

Elecciones 2025: así será la

Javier Milei cenó con el magnate tech Martín Varsavsky en la Quinta de Olivos

El mandatario recibió al empresario tecnológico radicado en España, que recientemente abrió un debate en redes tras revelar que se hizo “de derecha a los 65″. Tras el encuentro, auguró que “en las elecciones de octubre su espacio crecerá” y se abrirá el camino a las reformas y, finalmente, a la dolarización

Javier Milei cenó con el

Elecciones 2025 en Santa Fe: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

Uno de los distritos más importantes del país en cantidad de votantes, elegirá nueve representantes para la Cámara de Diputados de la Nación en las elecciones de octubre

Elecciones 2025 en Santa Fe:

Fentanilo mortal: la justicia amplía la investigación por desvío y “relajamiento generalizado de los controles y medidas vigentes”

El juez Ernesto Krepak profundiza su pesquisa sobre fallas en laboratorios, irregularidades en la trazabilidad y la posible “comisión de delitos contra la administración pública”

Fentanilo mortal: la justicia amplía
ÚLTIMAS NOTICIAS
Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 1° de octubre

El Gobierno presentará hoy el programa “Familia Militar”, que incluye descuentos y beneficios para todo el personal de Defensa

Vaca Muerta produce dos de cada tres barriles de petróleo del país e impulsa un récord histórico para el sector

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

INFOBAE AMÉRICA
Microplásticos: un nuevo estudio los

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

Deforestación y biodiversidad: el llamado a reforzar las políticas climáticas previo a la COP30

Preocupación en Uruguay por las faltas de alumnos: dos de cada tres se ausentan más de 19 días por año

TELESHOW
Marcelo Tinelli sorprendió al revelar

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez

Conmovió con su talento en lo de Guido Kaczka y quiere superar una enfermedad para poder volver a la escuela

Valentina Otero, de La Voz Argentina: “Sentía que mi forma de ser estaba mal”