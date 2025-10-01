Milei convocó a todo su Gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos antes de ingresar de lleno en la campaña electoral

Javier Milei y su reunión de Gabinete de abril

El presidente Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete este miércoles a las 10 de la mañana. La realización del encuentro fue confirmada por algunos de los asistentes a este medio, quienes remarcan que era una cuestión que ya estaba prevista en sus respectivas agendas y que no responde a un llamado intempestivo.

Tal y como suele acostumbrarse, la reunión se realizará en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Además de la mayoría de los ministros, estarán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales, Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Se espera que el encuentro dure algo menos de dos horas, porque está confirmado que al mediodía se realizará una conferencia de prensa encabezada por el vocero presidencial. “No va a haber anuncios rimbombantes”, afirmó una fuente calificada a Infobae.

Estas reuniones solían hacerse los jueves, pero Milei decidió que se trasladen a los miércoles. Y es que los martes suele realizarse la mesa política nacional que Milei armó luego de las elecciones bonaerenses. Esta está compuesta por sus otros seis funcionarios de máxima confianza (Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich) y establece los lineamientos políticos más esenciales que después serán llevados a todo el Gabinete.

Fotografía: RS Fotos

Lo gubernamental y lo electoral transitan carriles contiguos. Y es que con el comienzo de octubre, el Gobierno debe transitar las últimas tres semanas de campaña nacional en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre producto del resultado final. El oficialismo de La Libertad Avanza no está midiendo como lo hacía hasta hace algunos meses.

En ese sentido, el Presidente les pidió a sus ministros recuperar la impronta. En particular, Milei estuvo el lunes en Tierra del Fuego y, tal como lo adelantó Infobae, participará de una recorrida doble en Paraná, Entre Ríos; y en la provincia de Santa Fe, aun sin conocerse cuál será la ciudad a visitar.

Los ministros no están exentos de aparecer en la campaña. Los titulares de las carteras de Defensa y Seguridad Nacional, Luis Petri y Patricia Bullrich, son cabezas de lista en sus respectivos distritos. En particular, la candidata a senadora también prevé un rol protagónico en la campaña nacional, la cual incluirá apariciones por fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, también están previstas apariciones proselitistas de Federico Sturzenegger (Desregulación), Luis Caputo (Economía) y parte del equipo económico.

El apartado de campaña estará presente en la reunión de manera prácticamente obligatoria. El Presidente diagnosticó ayer durante una entrevista con Antonio Laje que, actualmente, “la política está llenando de ruido la perspectiva futura”. Las declaraciones se correlacionan con la importante volatilidad que se percibe en el ámbito financiero, con caídas en los principales activos argentinos y una suba en la dolarización de las carteras que se traslada al precio del dólar oficial, que todavía no logró anclarse a pesar del apoyo simbólico que por ahora brindó Estados Unidos.

Nota en desarrollo.