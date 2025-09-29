Política

Milei lanza a sus ministros a hacer campaña y visitará dos provincias clave para las elecciones

El comando nacional definió un cronograma de actividades que engloba a diferentes ministros y funcionarios económicos. El Presidente irá a Entre Ríos y Santa Fe antes de su show en el Movistar Arena

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Javier Milei durante el lanzamiento
Javier Milei durante el lanzamiento de campaña en Córdoba (REUTERS)

A menos de un mes de las elecciones generales, el principal objetivo de La Libertad Avanza es trasladar la intención de voto que tiene el sello partidario a los candidatos a diputados y senadores que tiene el espacio en todo el país. No es una tarea sencilla, porque no todos los altos funcionarios de la Casa Rosada o del partido nacional tienen un poder de traslación potente. “Solo Javier Milei tiene ese tipo de capacidad”, indica un importante asesor del Gobierno.

Así las cosas, luego de su misión a Nueva York, el presidente y principal líder libertario comenzará su raid proselitista rumbo al 26 de octubre. En el comando de campaña hay quienes creen que podría llegar a recorrer cerca de 10 destinos diferentes para poder levantar los armados provinciales, que en su mayoría tiene postulantes que incursionan por primera vez para un cargo político nacional y, además, marcan números bajos de conocimiento público.

Aunque la inauguración de la campaña fue hace dos semanas en Córdoba, Milei retomará sus apariciones en Ushuaia, Tierra del Fuego. Allí se mostrará con el candidato a senador, Agustín Coto, y a diputado, Miguel Rodríguez. Será una primera actividad para tomar temperatura en la campaña. En los hechos, saben que el oficialismo provincial de Fuerza Patria ganará en ambas categorías, pero que sus dos primeros postulantes entrarán. Que Milei vaya ese distrito se explica por la disputa senatorial y por la importancia estrategia la provincia en términos geopolíticos en el diálogo con Estados Unidos. No será por el nivel de adhesión que tenga LLA en ese territorio: y es que el conglomerado Ushuaia-Río Grande es uno de los que más tasa de desempleo computa a nivel nacional.

Milei repite en su fuero privado que no definirá su hoja de ruta de eventos, sino su equipo de campaña. Las apariciones se están estudiando en el comando de campaña que integran la coordinadora política karinista Pilar Ramírez, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y colaboradores de diferentes huestes del oficialismo.

Frigerio logró los puntos en
Frigerio logró los puntos en común con el oficialismo nacional

Se espera que la próxima parada sea el 3 de octubre en alguna ciudad de Santa Fe y en Paraná, Entre Ríos; en donde estará junto al gobernador Rogelio Frigerio. En el comando evitaron que el libertario vaya a la ciudad santafesina de Rosario y puede ser que la actividad en esa provincia sea en Santa Fe o Armstrong. Que el libertario haga estas apariciones responde al hecho de que le buscan “destinos de cercanía” y que no se vaya tan a provincias tan lejanas de la Capital Federal.

En tanto, el 6 de octubre, el presidente Javier Milei volverá a sus raíces al presentar un libro y cantar durante un acto en el Movistar Arena, en el que además se mostraría junto a su Gabinete y a algunos candidatos.

Lo que también se conversa y debate en esas reuniones es qué actividades paralelas se precisan para seguir manteniendo un dinamismo relevante en distritos clave. Una persona de la mesa chica libertaria y de alto perfil público se sinceraba este lunes ante Infobae: “No tengo idea a dónde puedo ir más adelante. Eso lo deciden los chicos del comando, que están atentos a ese tema”.

Así, además de Milei, se prevé una intensificación de las apariciones públicas de varios ministros en la campaña.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, viajó a Mendoza para mostrarse junto a su ex candidato a vicepresidente y actual postulante a diputado nacional por Mendoza, Luis Petri. Mañana volverá a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se candidetea al Senado. Luego de haberle pedido permiso al Presidente, la ministra tiene intenciones de seguir realizando este tipo de viajes y de fungir de referente nacional para otros actos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, prevé ser parte de estas actividades complementarias. “Y no es solo él. También tenemos actividades agendadas para Las Tres Anclas [la denominación informal que utilizan en el Gobierno para denominar al trío compuesto por Federico Furiase, director del Banco Central, y Martín Vauthier y Felipe Núñez, directores del BICE; que tienen un programa de streaming en el canal Carajo!], para Pablo Quirno [secretario de Finanzas] y Juan Pazo [titular de Arca]“, indicó una altísima fuente de la campaña nacional.

También se preveía que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, viaje el jueves a la provincia de Córdoba para aparecer junto al primer candidato a diputado nacional, Gonzalo Roca.

