Política

El Gobierno presentará hoy el programa “Familia Militar”, que incluye descuentos y beneficios para todo el personal de Defensa

El plan incluye tanto a los uniformados como a veteranos, retirados e incluso empleados civiles del sistema

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
El proyecto unifica los beneficios
El proyecto unifica los beneficios que hasta ahora cada Fuerza tenía por separado

El Gobierno presentará formalmente este miércoles el programa “Familia Militar”, que consiste en una serie de descuentos y beneficios en supermercados, cadenas de electrodomésticos, gimnasios y otros rubros y servicios, para todo el personal del sistema de Defensa, ya sea uniformado o civil.

Tal como anticipó Infobae, se trata de un proyecto que unifica los acuerdos comerciales con distintas empresas, que hasta ahora eran gestionados por cada una de las tres Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las autoridades nacionales, ese mecanismo provocaba que hubiera diferencias entre las rebajas a las que accedía alguien del Ejército y las que tenía un trabajador de la Armada, por ejemplo.

La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial, mediante la Resolución 807/2025, y será presentada durante una conferencia de prensa que encabezarán el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Junto a ello, estará el director general de Relaciones Institucionales de esa cartera, Facundo Quiroga, que es quien lleva adelante la implementación de este plan.

El ministro Petri (REUTERS/Martin Cossarini)
El ministro Petri (REUTERS/Martin Cossarini)

“Nosotros buscamos fortalecer el sistema de beneficios. Antes estaba todo disperso y no siempre las negociaciones eran las mejores, ahora nos sentamos como bloque. Hoy ya son 200 las empresas involucradas y que están en el sistema, pero esperamos que en un futuro sean más de mil. Además, hoy tenemos compañías como Cencosud, por ejemplo, que tiene varias cadenas de supermercados y mercados de varios tipos. Esta iniciativa tiene la esencia de este Gobierno, que es que haya una unión virtuosa entre los público y lo privado“, destacó Quiroga, en diálogo con este medio.

Los beneficios alcanzan a más de 1.100.000 personas, entre los militares en actividad, los miembros en situación de retiro, los reservistas y el personal civil, tanto de las tres Fuerzas Armadas como de los organismos centralizados, descentralizados, y empresas estatales.

Además, se incluye a los docentes y alumnos de los institutos de formación militar, los afiliados al Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y sus grupos familiares, así como a los veteranos de la Guerra de Malvinas y parientes directos de los caídos en dicho conflicto.

En alimentos y supermercados, se buscará incorporar descuentos aplicables en las grandes cadenas, pero también en mercados mayoristas, minoristas y tiendas de barrio.

En indumentaria y artículos del hogar, se prevén bonificaciones en comercios de ropa, calzado, librerías, equipamiento tecnológico y otros productos, para que tengan precios equivalentes a mayorista o rebajas fijas sobre el precio de lista.

En tanto, en transporte y turismo, se implementarán tarifas bonificadas en servicios terrestre, fluvial y aéreo, extensibles al grupo familiar y convenios con hoteles, agencias de viaje y complejos vacacionales militares.

En cuanto a salud y bienestar, el Gobierno plantea desarrollar acuerdos con farmacias, ópticas y proveedores de servicios médicos privados para otorgar descuentos en medicamentos, anteojos y otros insumos no cubiertos por las obras sociales. También incluirá gimnasios y actividades deportivas.

El programa incluye beneficios en
El programa incluye beneficios en varios rubros

En educación, el Ministerio conversará con universidades, institutos de formación y centros de enseñanza de idiomas con el objeto de establecer descuentos en matrículas y aranceles.

Asimismo, habría beneficios para el sector de tecnología, principalmente en compañías de telefonía celular, internet y software, por ejemplo, con bonificaciones en planes móviles o rebajas en la compra de equipos electrónicos. Igualmente, promociones en seguros automotores, bancos (cuentas sin cargo, tarjetas con beneficios) y otros servicios relevantes para las familias.

Por último, los uniformados también tendrían privilegios en entradas a espectáculos, cines, museos o eventos deportivos; acceso facilitado a colonias de vacaciones, y en automotrices, empresas de turismo aventura, clubes y asociaciones profesionales.

Según explicaron fuentes al tanto de esta medida, “es una política pública que organiza y convierte en hechos cotidianos el reconocimiento social a la comunidad de Defensa“.

“Establece un sistema integral, homogéneo y federal de beneficios y descuentos para quienes integran el Sistema de Defensa Nacional y sus familias, con acceso simple y validación digital. Se ejecuta sin erogación presupuestaria del Estado y se apoya en convenios con empresas, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil”, explicó una persona al tanto del programa.

Asimismo, se detalló que “la aplicación será escalonada“, por lo que, si bien “la vigencia es inmediata“, el beneficio llegará primero “para quienes ya están en el padrón de IOSFA y luego se incorporan progresivamente los restantes colectivos hasta cubrir el universo definido”.

Por otra parte, las autoridades aclararon que, para proteger la identidad de los uniformados, “los comercios no van a acceder a la base de datos. Solo usan un validador que informa si el DNI consultado es elegible y, a efectos de corroboración, el nombre y la categoría” .

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiDefensaFamilia MilitarLuis PetriFacundo QuirogaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei convocó a todo su Gabinete en Casa Rosada para definir los próximos pasos antes de ingresar de lleno en la campaña electoral

El Presidente convocó a su cúpula de Gobierno. Habrá conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni al mediodía

Milei convocó a todo su

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El empresario del sector de combustibles encabeza la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia. Aseguró que se metió en la política por la “indignación” y “bronca” por el manejo de la pandemia de covid en el país

“En Córdoba, soy Milei”, dijo

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

La entidad civil reclamó acciones urgentes y coordinadas por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela

El Club Político Argentino le

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho para aportar, para nosotros es importante”

La ministra de Seguridad, que se encuentra enfrentada con el líder del PRO, valoró su acercamiento al presidente Javier Milei. Además, habló de la detención de Pequeño J y de la situación de José Luis Espert

Patricia Bullrich: “Macri tiene mucho

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de la provincia de Buenos Aires

Luego de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, los bonaerenses vuelven a las urnas para las legislativas nacionales del 26 de octubre. Qué candidatos se presentan y cómo votar con la BUP

Elecciones 2025: así será la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detectan por primera vez las

Detectan por primera vez las huellas tempranas del Parkinson en el cerebro humano

Triple femicidio narco, en vivo: la Policía de Perú confirmó la inminente expulsión del país del principal ladero de “Pequeño J”

“En Córdoba, soy Milei”, dijo Gonzalo Roca, el principal candidato libertario en la provincia

El Club Político Argentino le pidió al Gobierno firmeza en la lucha contra las bandas narco que “operan casi libremente en el país”

Receta de soufflé de zanahorias, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Cómo “Abaporu” fue esencial para

Cómo “Abaporu” fue esencial para construir la identidad nacional de Brasil

Cierran una mega muestra de Dalí en Italia: eran obras falsas

Microplásticos: un nuevo estudio los asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas

La historia de Carlos Linneo: el hombre que revolucionó la biología y cambió su propio nombre

El daño del tabaco se transmite a la siguiente generación: los hijos de padres fumadores envejecen más rápido

TELESHOW
Contestó mal una pregunta sobre

Contestó mal una pregunta sobre Emilia Mernes y quiso abandonar el estudio: “¿Pero sabés quién es?

La reflexión de Camila Deniz ante la mejoría de su hermano Thiago Medina: “Gracias por estar”

Marcelo Tinelli sorprendió al revelar cuántos Martín Fierro obtuvo en su carrera: “El primero lo gané a los 31″

La emoción de Catherine Fulop por el embarazo de su hija Oriana: “Estoy llorando sola en el baño de un hotel”

El mensaje de Cris Morena para sus nietos Franco y Valentín: mucho orgullo y el guiño a Susana Giménez