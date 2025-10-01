El Gobierno enfrenta otra vez perspectivas negativas ante los debates clave que se vienen en el Senado

Javier Milei

El Gobierno se prepara para otra serie de aplastantes derrotas en el Senado, con el debate en sendos plenarios de comisión, hoy, de las citaciones e interpelaciones a algunos de los más encumbrados funcionarios nacionales. Y mañana, con la discusión en el recinto de las leyes vetadas de aumentos de fondos para Universidades y Emergencia en Pediatría. Inmovilizados, los libertarios cerrarán los ojos, apretarán los dientes y buscarán pasar con el grado más alto de dignidad posible una nueva tormenta legislativa.

“Estamos perdidos. Excepto por algunas cosas, como la ley Sofía y ciertas resoluciones... Todo lo que es vetos, chau. Y las citaciones y pedidos de interpelaciones se van a aprobar”, sostuvo, cabizbajo, un alto mando del oficialismo ayer por la noche. Se enfocarán mentalmente, dicen, en diciembre, esperanzados en que el recambio legislativo les permita sumar algunas voluntades en el adverso terreno senatorial.

Los varios plenarios de hoy, miércoles, llevan en sus temarios sendas solicitudes de interpelación a la hermana del Presidente, Karina Milei, por el caso de la estafa de la criptomoneda LIBRA, las pensiones y las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). De citación, a Guillermo Francos, por el incumplimiento de la ley de fortalecimiento de erogaciones para Discapacidad, pero también por ANDIS. Y de interpelación, por el caso del fentanilo contaminado y la situación financiera del Hospital Garrahan, al ministro de Salud, Mario Lugones.

El Senado rechazará el jueves dos vetos de Milei (Comunicación Senado)

Ninguna de esas batallas en comisión se presenta, siquiera, peleable para el Gobierno. Y en las últimas semanas los libertarios volvieron a cruzarse de brazos, seguros de su impotencia ante a la Cámara más adversa. “No tiene sentido buscar cambiar una votación donde tenés casi 35 votos del PJ más tres votos de la gente de los votos de (el radical, Martín) Lousteau, que sabés que son siempre negativos”, reconoció un funcionario. “No podés puedes hacer nada contra eso, no podés negociar con Unión por la Patria. Es imposible”, agregaron. Nadie se ensañó esta vez con Victoria Villarruel, que en otro momento sirvió a los fines de responsabilización de agentes “ajenos” por los tropiezos en el Senado.

En el juego legislativo preelectoral, todas las fichas se situarán sobre el casillero de Diputados: “Nunca se pensó en cambiar en el Senado, por lo menos hasta las elecciones. A lo sumo, sí acercar posiciones con algunos aliados anteriores están un poco más distantes, y enfocarse en las votaciones realmente importantes que queden hasta el final del año en Diputados”, sostuvieron en la Casa Rosada.

Los violetas descreen que entre el jueves y el viernes se desate una reacción especialmente negativa de parte de los volatilizados mercados. “No va a cambiar nada, es más de lo mismo”, sostuvieron en LLA. Pero se mostraron preocupados por la fecha de las citaciones a algunas de las principales figuras del Gabinete. Sospechan -en realidad, están seguros de- que la oposición, al aprobarlas, las fijará antes de las elecciones, posiblemente el 16. Entonces faltarán 10 días para los comicios donde lo último que necesita el Gobierno es una discusión a viva voz de algunas de las acusaciones más graves en su contra.

Victoria Villarruel (Gustavo Gavotti)

Pensar en diciembre tampoco es prometedor. Las perspectivas de engrosar las filas violetas en la Cámara alta se redujeron de manera significativa desde la derrota en la Provincia de Buenos Aires, las bajas de intención de voto en las encuestas y los tambaleos económicos que pusieron en aprietos al oficialismo. En Balcarce 50 admiten que les será muy difícil imponerse en todos los distritos que eligen senadores, en especial con el envalentonamiento de la nueva fuerza Provincias Unidas.

Tienen -relativamente- buenas perspectivas en la Ciudad de Buenos Aires, donde ganaron los comicios locales y llevan como cabeza de lista a Patricia Bullrich. También en Chaco y Entre Ríos, donde firmaron alianzas con los gobernadores Leandro Zdero y Rogelio Frigerio y se sienten relativamente tranquilos. Pero ven un panorama más complicado en Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. “Estamos en un momento muy delicado, no podemos arriesgar nada ahora, pero no va a estar fácil”, dijo un alto armador libertario.

En particular, les interesa la defensa del Presupuesto, que se presenta por demás pedregosa. No sólo por la animosidad opositora hacia la letra del proyecto que envió el Presidente; también porque lidera la comisión correspondiente el principal candidato en el distrito más poblado, José Luis Espert, contra quien acaban de reflotar los cuestionamientos por vínculos con el narcotráfico.