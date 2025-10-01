Política

El Gobierno adjudica la volatilidad financiera al clima electoral y pone todas sus expectativas en el viaje a los EEUU

Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada. Anticipan que no habrá nuevos anuncios importantes y esperan que termina la campaña para delinear la segunda etapa de la gestión

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Bonos y acciones caían en el inicio de la rueda de este miércoles en el medio de la incertidumbre sobre el futuro de la política cambiaria del Gobierno, que incentivó a la dolarización de carteras previo a las elecciones generales. En ese marco, el presidente Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada para seguir delineando diversos aspectos de la gestión nacional, la cual se enmarca en los últimos días de la campaña nacional.

Las reuniones del Presidente con su cúpula de Gobierno se dan en extremo hermetismo, pero diferentes integrantes de ese encuentro remarcaron que Milei “es consciente del panorama”, pero considera que esta volatilidad se produce “por la previa de las elecciones” y que este contexto parecería que va a continuar hasta que terminen los comicios.

En la cúpula de la Casa Rosada no prevén anuncios de magnitud. En el plano político consideran que ya están existiendo gestiones políticas con fotos como las del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con diferentes gobernadores y representantes de la oposición. Las convocatorias amplias y de relevancia se prevén para después de las elecciones de octubre, ya que varios de estos actores políticos (con los que los libertarios conversan en persona o telefónicamente) son competidores directos de La Libertad Avanza.

En lo vinculado a lo económico, el Gobierno no pretende cambios en el plano cambiario. Sin embargo, estos son asuntos que responden a las determinaciones entre Milei y su equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo. En rigor, más allá de las especulaciones sobre qué pasará con las principales políticas, los anuncios (si los hubiera) en esta materia se guardan bajo estricto hermetismo.

El único margen de anuncios de relevancia que está previsto por estos días son los que podrían suceder al momento de que Milei viaje a Estados Unidos para mantener una reunión bilateral con el presidente de ese país, Donald Trump. “El canciller Werthein me adelantó que se van a abordar todos los temas, que van desde la economía, la energía y todas las aristas que involucran a la Argentina y su relación con Estados Unidos y el mundo”, consignó este mediodía el vocero presidencial en conferencia de prensa.

La reunión de Gabinete se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y duró cerca de dos horas. Además de la mayoría de los ministros, estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los secretarios presidenciales, Karina Milei (General), Manuel Adorni (Comunicación y Medios) y María Ibarzábal (Legal y Técnica); el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta no fue llamada de manera intempestiva, sino que ya se estableció que se convocará todos los miércoles, un día después de las reuniones de mesa política nacional que Milei mantiene con su círculo chico de funcionarios en su despacho presidencial, donde se delinean las cuestiones más sensibles de la gestión política y electoral.

Y es que lo gubernamental y lo partidario transitan carriles contiguos. Con el comienzo de octubre, el Gobierno debe transitar las últimas tres semanas de campaña nacional en medio de una fuerte volatilidad e incertidumbre producto del resultado final. El oficialismo de La Libertad Avanza no está midiendo como lo hacía hasta hace algunos meses.

Milei les pidió a sus ministros recuperar la impronta. En particular, estuvo el lunes en Tierra del Fuego y, tal como lo adelantó Infobae, participará de una recorrida doble en Paraná, Entre Ríos; y en la provincia de Santa Fe, aún sin conocerse cuál será la ciudad a visitar. Aunque se había comunicado que se haría el viernes, estas actividades se trasladaron al sábado.

“Dado que la presentación del proyecto de reforma del Código Penal finalmente será este viernes en la cárcel de Ezeiza en lugar de en la provincia de Santa Fe, las actividades de Santa Fe y Entre Ríos se reagendaron para el día sábado, y la actividad en San Isidro se realizará más adelante según agenda de campaña”, confirmaron fuentes oficiales del Gobierno. La aclaración se produce porque estaba previsto que esté allí el primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert, quien transita por un álgido momento mediático producto de su vinculación con Fred Machado, quien está acusado por la justicia de Estados Unidos de liderar una sofisticada red de narcotráfico internacional. Cerca de Milei ratificaron que “no estuvo ni está en estudio un cambio en la composición de las listas”.

Javier MileiDólaraccionesCasa Rosadareunión de gabinete

