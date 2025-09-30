Política

Elecciones 2025 en Neuquén: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

La provincia de Neuquén se prepara para la próxima elección legislativa del 26 de octubre

Neuquén pone en juego tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y otras tres en el Senado Nacional (AP Photo/Gustavo Garello)

El 26 de octubre se celebrarán elecciones legislativas nacionales en Argentina, convocadas y organizadas bajo la supervisión de la Cámara Nacional Electoral. La jornada estará dedicada a la renovación parcial del Congreso Nacional: se elegirán 127 diputados en los 24 distritos del país (uno por cada provincia más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y además se renovarán 24 bancas en el Senado en 8 de esos distritos.

Más de 36 millones de argentinos figuran en el padrón habilitado para votar y, según la legislación vigente, el proceso se regirá por el modelo de Boleta Única de Papel (BUP), lo que implica que los electores recibirán una única papeleta por categoría, con todas las listas y candidatos impresos, para seleccionar su preferencia.

Qué se vota el 26 de octubre en todo el país y en Neuquén

En la provincia de Neuquén, el 26 de octubre se pone en juego la renovación de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y otras tres en el Senado Nacional. La Cámara Nacional Electoral ha oficializado las boletas únicas de papel correspondientes al distrito, sumando en total nueve listas para la Cámara baja y ocho para el Senado.

El proceso electoral argentino de 2025 incorporará en todos los distritos la utilización de la Boleta Única de Papel (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Los candidatos a senadores nacionales de Neuquén en las elecciones 2025, frente por frente

  • Fuerza Libertaria: Carlos Alberto Eguia y Cintia Soledad Meriño
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Andrés Blanco y Priscila Otton Araneda
  • Fuerza Patria: Silvia Sapag y Sebastián Villegas
  • Desarrollo Ciudadano: Luis Alberto Vázquez y Mireya del Carmen Barros
  • Más por Neuquén: Carlos Quintriqueo y Ana Sandoval
  • La Libertad Avanza: Nadia Judith Márquez y Mario Pablo Cervi
  • La Neuquinidad: Julieta Carroza y Juan Ousset
  • Movimiento al Socialismo: Maximiliano Ariel Irrazabal y Fernanda Christiansen
  • Instrumento Electoral por la Unidad Popular: No presenta candidatos

Los candidatos a diputados nacionales de Neuquén en las elecciones 2025, frente por frente

  • Fuerza Libertaria: Joaquín Bautista Eguia, Beatriz Elsa Victoria Grandi y Mariano Hugo Rolla
  • Frente de Izquierda y de Trabajadores: Julieta Ocampo, César Parra y “Flo” Beltrán
  • Fuerza Patria: Beatriz Gentile, Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca
  • Desarrollo Ciudadano: Gloria Argentina Ruiz, Carlos Roberto Cides y Laura Rosana Nievas
  • Más por Neuquén: Amancay Audisio, Ramón Palavecino y Malena Oritz
  • La Libertad Avanza: Gastón Antonio Riesco, Margarita Soledad Mondaca y Carlos Joaquín Figueroa
  • La Neuquinidad: Karina Maureira, Joaquín Perren y María José Rodriguez
  • Movimiento al Socialismo: Keila Tamar Macarena Riquelme, Dario Damian Gutierrez y Silvia Lorena Priolo
  • Instrumento Electoral por la Unidad Popular: Claudio Vazquez, “Nany” Ruarte y Santiago Quintulen

La Boleta Única de Papel de Neuquén para las elecciones 2025

Neuquen

Cómo se vota con la BUP

El proceso electoral argentino de 2025 incorpora en todos los distritos la utilización de la Boleta Única de Papel (BUP), un instrumento que sustituye al antiguo sistema de boletas partidarias individuales y unifica en un solo soporte las opciones disponibles para cada categoría de cargos. Este cambio surge a partir de la necesidad de simplificar el procedimiento y reducir la cantidad de papel.

Se compone de una sola hoja de papel con un diseño homologado y oficializado por la Cámara Nacional Electoral para cada distrito y cada categoría. El elector encontrará impresos de manera clara y jerarquizada todos los frentes, partidos y alianzas que presentan candidaturas. Cada lista está acompañada por los nombres de los candidatos principales y los logos de cada agrupación, posicionados en ubicaciones sorteadas y comunicadas previamente.

Para emitir el voto, la persona habilitada debe marcar, con una lapicera indeleble que se le entregará en el momento, el casillero correspondiente al partido o lista de su preferencia. Una vez finalizada la elección, el votante plegará la boleta y la introducirá en la urna sobre la mesa. Es importante destacar que no se debe escribir por fuera de los casilleros, de lo contrario, se anulará el voto.

Qué tener en cuenta al votar dos categorías

En las provincias donde el 26 de octubre se eligen simultáneamente representantes para la Cámara de Diputados y para el Senado de la Nación. En el caso de Neuquén, cada lector recibirá en el cuarto oscuro dos boletas únicas separadas: una para la categoría de senadores nacionales y otra para diputados nacionales.

El votante debe marcar de forma clara y visible su opción preferida usando la lapicera habilitada por la autoridad de mesa. Es posible elegir la misma fuerza política en ambas categorías, o bien seleccionar listas diferentes. Es esencial marcar solo un casillero por cada boleta única. Si la persona no realiza ninguna marca, su voto se considera en blanco para esa categoría. Si, accidentalmente, se marcan dos o más opciones en la misma boleta, ese sufragio será declarado nulo para ese tramo.

Cómo consultar el padrón electoral

