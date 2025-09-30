Política

Elecciones 2025 en La Pampa: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

El próximo 26 de octubre serán los comicios legislativos nacionales en los cuales la provincia renovará tres bancas de la Cámara Baja. Qué listas se presentan

El gobernador de La Pampa,
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el día de las elecciones nacionales en 2023

En los próximos comicios nacionales legislativos del domingo 26 de octubre, la provincia de La Pampa sustituirá tres de sus cinco bancas disponibles en Diputados.

El 10 de diciembre terminarán sus mandatos las legisladoras Varinia “Lichi” Marín, del PJ, Marcela Coli (UCR) y el diputado Martín Maquieyra, integrante del PRO.

Marín, Coli y Maquieyra, los
Marín, Coli y Maquieyra, los tres diputados salientes de La Pampa

Los candidatos a diputados nacionales de La Pampa en las elecciones 2025, frente por frente

En La Pampa, serán cinco las listas que competirán por las tres bancas de diputados en juego.

La del gobernador Sergio Ziliotto se presenta bajo el nombre Defendamos La Pampa, y está liderada por Abelardo Ferrán.

Adrián Ravier será el representante del frente formado por LLA y el PRO, en tanto el radicalismo postula a Federico Guidugli al frente de la boleta Cambia La Pampa.

Defendamos La Pampa (PJ), Lista 503

  • Abelardo Ferrán
  • Varinia Marín
  • Ceferino Almudévar
Abelardo Ferrán, el candidato del
Abelardo Ferrán, el candidato del oficialismo pampeano (@ferranabelardo)

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO), Lista 501

  • Adrián Ravier
  • Adriana García
  • Martín Matzkin
Adrián Ravier, primer diputado de
Adrián Ravier, primer diputado de la lista opositora en la coalición LLA-PRO (@adrian.ravier)

Cambia La Pampa, Lista 504

  • Federico Guidugli
  • María Eugenia Forte
  • Néstor Omar Beltrán
Federico Guidugli, el referente del
Federico Guidugli, el referente del radicalismo por Cambia La Pampa (Facebook)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Lista 502

  • Claudia Lupardo
  • Lucas Mateos Montigel
  • Marisa Pérez
Claudia Lupardo, la candidata por
Claudia Lupardo, la candidata por la Izquierda

Movimiento al Socialismo (MAS), Lista 13

  • Ayelén Pilcic
  • Cristian Bustamante
  • Antonella Gaitán

La Boleta Única de Papel de La Pampa para las elecciones 2025

La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. La Libertad Avanza está ubicada en la segunda posición y el Frente Defendamos La Pampa (PJ), en el segundo.

Así será la BUP en
Así será la BUP en La Pampa

Cómo se vota con la BUP

  • Recepción de la boleta: al llegar a la mesa de votación, el ciudadano recibirá una única boleta entregada por las autoridades correspondientes. Esta hoja condensa en su diseño todas las opciones para los distintos cargos en disputa.
  • Ingreso al cuarto oscuro: el votante entra al cuarto oscuro únicamente con la Boleta Única de Papel en su poder, eliminando la necesidad de buscar boletas de partidos en el recinto.
  • Selección de opciones: una vez dentro, el ciudadano marcará con claridad su preferencia en los casilleros correspondientes a cada categoría y agrupación política. Es importante destacar que, a diferencia de otros modelos, la BUP elimina la posibilidad de optar por una lista completa, fomentando una selección individualizada para cada cargo.
  • Colocación de la boleta en la urna: Tras completar sus elecciones, el votante dobla la boleta para preservar la confidencialidad de su decisión y la deposita en la urna antes de retirarse.

Cómo consultar el padrón electoral

El padrón definitivo está disponible desde el 16 de septiembre de 2025. Los electores de La Pampa pueden acceder a la información sobre su lugar, mesa y escuela de votación ingresando a padron.gob.ar. La consulta requiere el número de documento, género registrado y distrito de residencia.

Solo podrán votar quienes consten en el padrón y hayan registrado su domicilio en La Pampa antes del cierre del registro electoral. Ante cualquier omisión, los ciudadanos deberán realizar el reclamo correspondiente ante el Tribunal Electoral local.

