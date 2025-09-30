Elecciones 2025 en La Pampa: quiénes serán los candidatos a diputados nacionales

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, el día de las elecciones nacionales en 2023

En los próximos comicios nacionales legislativos del domingo 26 de octubre, la provincia de La Pampa sustituirá tres de sus cinco bancas disponibles en Diputados.

El 10 de diciembre terminarán sus mandatos las legisladoras Varinia “Lichi” Marín, del PJ, Marcela Coli (UCR) y el diputado Martín Maquieyra, integrante del PRO.

Marín, Coli y Maquieyra, los tres diputados salientes de La Pampa

Los candidatos a diputados nacionales de La Pampa en las elecciones 2025, frente por frente

En La Pampa, serán cinco las listas que competirán por las tres bancas de diputados en juego.

La del gobernador Sergio Ziliotto se presenta bajo el nombre Defendamos La Pampa, y está liderada por Abelardo Ferrán.

Adrián Ravier será el representante del frente formado por LLA y el PRO, en tanto el radicalismo postula a Federico Guidugli al frente de la boleta Cambia La Pampa.

Defendamos La Pampa (PJ), Lista 503

Abelardo Ferrán

Varinia Marín

Ceferino Almudévar

Abelardo Ferrán, el candidato del oficialismo pampeano (@ferranabelardo)

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO), Lista 501

Adrián Ravier

Adriana García

Martín Matzkin

Adrián Ravier, primer diputado de la lista opositora en la coalición LLA-PRO (@adrian.ravier)

Cambia La Pampa, Lista 504

Federico Guidugli

María Eugenia Forte

Néstor Omar Beltrán

Federico Guidugli, el referente del radicalismo por Cambia La Pampa (Facebook)

Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Lista 502

Claudia Lupardo

Lucas Mateos Montigel

Marisa Pérez

Claudia Lupardo, la candidata por la Izquierda

Movimiento al Socialismo (MAS), Lista 13

Ayelén Pilcic

Cristian Bustamante

Antonella Gaitán

La Boleta Única de Papel de La Pampa para las elecciones 2025

La boleta única de papel difundida por la Cámara Nacional Electoral incluyó cinco listas. La Libertad Avanza está ubicada en la segunda posición y el Frente Defendamos La Pampa (PJ), en el segundo.

Así será la BUP en La Pampa

Cómo se vota con la BUP

Recepción de la boleta : al llegar a la mesa de votación, el ciudadano recibirá una única boleta entregada por las autoridades correspondientes. Esta hoja condensa en su diseño todas las opciones para los distintos cargos en disputa.

Ingreso al cuarto oscuro : el votante entra al cuarto oscuro únicamente con la Boleta Única de Papel en su poder, eliminando la necesidad de buscar boletas de partidos en el recinto.

Selección de opciones : una vez dentro, el ciudadano marcará con claridad su preferencia en los casilleros correspondientes a cada categoría y agrupación política. Es importante destacar que, a diferencia de otros modelos, la BUP elimina la posibilidad de optar por una lista completa , fomentando una selección individualizada para cada cargo.

Colocación de la boleta en la urna: Tras completar sus elecciones, el votante dobla la boleta para preservar la confidencialidad de su decisión y la deposita en la urna antes de retirarse.

Cómo consultar el padrón electoral

El padrón definitivo está disponible desde el 16 de septiembre de 2025. Los electores de La Pampa pueden acceder a la información sobre su lugar, mesa y escuela de votación ingresando a padron.gob.ar. La consulta requiere el número de documento, género registrado y distrito de residencia.

Solo podrán votar quienes consten en el padrón y hayan registrado su domicilio en La Pampa antes del cierre del registro electoral. Ante cualquier omisión, los ciudadanos deberán realizar el reclamo correspondiente ante el Tribunal Electoral local.