Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

El 26 de octubre, Argentina vivirá sus elecciones legislativas nacionales, marcadas por la implementación histórica de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Millones de ciudadanos están llamados a renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso: se eligen 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este mecanismo, que debuta a nivel nacional, apunta a sumar transparencia al proceso electoral y unificar la experiencia de votación en todo el territorio.

Qué se vota el 26 de octubre en CABA

En 2025, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acudirán a las urnas para definir representantes legislativos nacionales claves. Están en juego 13 escaños para la Cámara de Diputados y tres para el Senado de la Nación. El recambio responde al sistema constitucional que establece que cada dos años se renueva la mitad de los diputados de cada distrito y un tercio de los senadores nacionales por provincia o ciudad.

CABA se suma a otras jurisdicciones que este año designan senadores: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego. En tanto, la renovación de bancas en Diputados abarca la totalidad de los distritos argentinos. Quienes resulten electos iniciarán su mandato el 10 de diciembre de 2025 y tendrán la tarea de legislar sobre agenda económica, social, de política exterior y leyes de carácter estructural que impactan a todo el país.

Cómo será la Boleta Única de Papel de CABA

La Boleta Única de Papel representa una novedad fundamental en el modo de sufragio. Por primera vez elegida por todos los votantes argentinos en una elección legislativa nacional, la BUP fue establecida bajo la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024.

Cada votante recibirá una sola hoja, diseñada y oficializada por la Cámara Nacional Electoral, en la que estarán listadas todas las listas y candidaturas disponibles para cada categoría en juego: diputados y, donde corresponde, senadores.

En el modelo implementado para CABA, la BUP presenta las distintas opciones partidarias en columnas, y distingue claramente las categorías a elegir en filas. De este modo, el elector tiene ante sí toda la oferta electoral oficial, sin depender de la reposición de boletas tradicionales ni temer faltantes o reemplazos.

Cada distrito cuenta con una versión definitiva y única de la boleta, que solo puede variar en función de si se vota para una o dos categorías. En la Ciudad de Buenos Aires, la BUP incluirá 17 listas para Diputados y 15 para Senadores, reflejando la amplia competencia política local.

Cómo se vota con la BUP, paso a paso

El procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel fue definido para garantizar claridad y sencillez. Al acercarse a su mesa asignada, el elector recibirá la BUP y una lapicera por parte de la autoridad de mesa. Una vez en el cuarto oscuro, el votante debe realizar una marca —usualmente una cruz o tilde— en el recuadro de la lista y categoría de su preferencia, usando exclusivamente la lapicera provista.

Es fundamental marcar solamente una opción por cada categoría en juego (por ejemplo, una lista para senadores y una para diputados). Si se vota en ambas, habrá que elegir una candidatura en cada una. Luego, la boleta debe doblarse de acuerdo a las instrucciones indicadas, para asegurar el secreto del voto y se deposita en la urna correspondiente.

Una vez emitido el sufragio, el presidente de mesa rubricará la constancia respectiva y entregará el documento de identidad al ciudadano, completando así el trámite.

Qué tener en cuenta al votar dos categorías

CABA es uno de los distritos donde se deberán elegir representantes para el Senado y la Cámara de Diputados nacionales. En este caso, la Boleta Única de Papel presentará dos casilleros diferenciados: uno para diputados y otro para senadores. Cada votante debe marcar solo una opción por categoría para que el voto sea considerado válido.

El voto se considerará nulo si se realizan dos o más marcas para una misma categoría, si se usa una boleta no oficializada o si se agregan inscripciones que impidan identificar claramente la preferencia. Además, si se deja una categoría sin marcar, esa sección será considerada voto en blanco, pero no anulará el resto de la boleta.

Este sistema impide el corte simultáneo de boletas tradicional y requiere que cada elector seleccione de modo independiente cada una de sus opciones para senadores y diputados en un único documento.

Quiénes son los candidatos en CABA

Senadores

La Libertad Avanza

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Fuerza Patria

Mariano Recalde

Ana Arias

Ciudadanos Unidos

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

GEN

Facundo Manes

Potencia

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulessu

Marcos Gómez Martín

Coalición Cívica

Marcela Campagnoli

Movimiento Ciudadano

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Christian Castillo

Nuevo Movimiento al Socialismo

Héctor Heberling

UCEDE

Diego Guelar

Luciana Minassian

Partido Movimiento Plural

Gustavo D’Elia

Diputados

La Libertad Avanza

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando de Andreis

Antonela Giampieri

Andres Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Hector Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams

Fuerza Patria

Itai Hagman

Raquel ‘Kelly’ Olmos

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ciudadanos Unidos

Martín Lousteau

Piera Fernández

Gustavo Marangoni

Yesica Barreto

Potencia

Ricardo López Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Sahores

Isabel Cospito

Carlos Rodríguez

Bianca Dell’Aquila

Miguel Angel Chamli

Valeria Victoria Jarmoliuk Videnkina

Luis Castillo

María Rosa Davagnino

Miguel Ángel Lacour

Solange Ledo

Jonathan Tolisano

Coalición Cívica

Hernán Reyes

Movimiento Ciudadano

Alejandro Katz

Diana Maffia

Gabriel Puricelli

María Rachid

Frente de Izquierda y de Trabajadores

Myriam Bregman

Gabriel Solano

Partido Unidad Popular

Claudio Lozano

Eva Koutsovitis

Jonatan Baldiviezo

Nina Brugo

Pablo Bergel

Nuevo Movimiento al Socialismo

Federico Winokur

UCEDE

Marcelo Portas Dalmau

María Barrera Echavarria

Partido Movimiento Plural

Marcelo Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Porcel Jr

Elsa Aurora Nieto

Jorge Rosario Ferris

Partido Integrar

Claudio “Turco” García

Graciela Claudia Balestra

Víctor Daniel Amoroso

Nilda Ester Prieto

Gustavo Osman Massud

Florencia Lía Dellacasa

Germán Andrés Borrego

Ana del Carme Correa

Cristian Uriel Natero

Adriana Edith Merlo

Carlos Guillermo Montaldo

Aldana Paola Salazar

Adrián Marcos Giotti

Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso

Para votar es imprescindible que cada elector verifique previamente el lugar en el que deberá sufragar. La Cámara Nacional Electoral habilitó desde el 16 de septiembre la consulta al padrón definitivo, accesible desde la web www.padron.gob.ar. El proceso para conocer los datos propios es el siguiente:

Ingresar al sitio www.padron.gob.ar. Completar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). Seleccionar el género registrado (masculino, femenino o sin especificar). Indicar el distrito de residencia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Finalizar el verificador de seguridad sugerido.

El sistema informará la mesa, el número de orden y la dirección del establecimiento de votación correspondiente. Si se observa alguna inconsistencia o error en estos datos, estará habilitado el plazo hasta el 26 de septiembre para solicitar correcciones ante la Justicia Nacional Electoral.

La nueva etapa que inaugura la Boleta Única de Papel en estas legislativas demanda preparación e información, tanto sobre el procedimiento electoral como sobre la oferta de candidatos, lo que asegura una jornada transparente y accesible para todos los electores porteños.