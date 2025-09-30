Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

El 26 de octubre, Argentina vivirá sus elecciones legislativas nacionales, marcadas por la implementación histórica de la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país. Millones de ciudadanos están llamados a renovar parcialmente ambas cámaras del Congreso: se eligen 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en ocho provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este mecanismo, que debuta a nivel nacional, apunta a sumar transparencia al proceso electoral y unificar la experiencia de votación en todo el territorio.
Qué se vota el 26 de octubre en CABA
En 2025, los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acudirán a las urnas para definir representantes legislativos nacionales claves. Están en juego 13 escaños para la Cámara de Diputados y tres para el Senado de la Nación. El recambio responde al sistema constitucional que establece que cada dos años se renueva la mitad de los diputados de cada distrito y un tercio de los senadores nacionales por provincia o ciudad.
CABA se suma a otras jurisdicciones que este año designan senadores: Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego. En tanto, la renovación de bancas en Diputados abarca la totalidad de los distritos argentinos. Quienes resulten electos iniciarán su mandato el 10 de diciembre de 2025 y tendrán la tarea de legislar sobre agenda económica, social, de política exterior y leyes de carácter estructural que impactan a todo el país.
Cómo será la Boleta Única de Papel de CABA
La Boleta Única de Papel representa una novedad fundamental en el modo de sufragio. Por primera vez elegida por todos los votantes argentinos en una elección legislativa nacional, la BUP fue establecida bajo la Ley 27.781 y reglamentada por el Decreto 1049/2024.
Cada votante recibirá una sola hoja, diseñada y oficializada por la Cámara Nacional Electoral, en la que estarán listadas todas las listas y candidaturas disponibles para cada categoría en juego: diputados y, donde corresponde, senadores.
En el modelo implementado para CABA, la BUP presenta las distintas opciones partidarias en columnas, y distingue claramente las categorías a elegir en filas. De este modo, el elector tiene ante sí toda la oferta electoral oficial, sin depender de la reposición de boletas tradicionales ni temer faltantes o reemplazos.
Cada distrito cuenta con una versión definitiva y única de la boleta, que solo puede variar en función de si se vota para una o dos categorías. En la Ciudad de Buenos Aires, la BUP incluirá 17 listas para Diputados y 15 para Senadores, reflejando la amplia competencia política local.
Cómo se vota con la BUP, paso a paso
El procedimiento para votar con la Boleta Única de Papel fue definido para garantizar claridad y sencillez. Al acercarse a su mesa asignada, el elector recibirá la BUP y una lapicera por parte de la autoridad de mesa. Una vez en el cuarto oscuro, el votante debe realizar una marca —usualmente una cruz o tilde— en el recuadro de la lista y categoría de su preferencia, usando exclusivamente la lapicera provista.
Es fundamental marcar solamente una opción por cada categoría en juego (por ejemplo, una lista para senadores y una para diputados). Si se vota en ambas, habrá que elegir una candidatura en cada una. Luego, la boleta debe doblarse de acuerdo a las instrucciones indicadas, para asegurar el secreto del voto y se deposita en la urna correspondiente.
Una vez emitido el sufragio, el presidente de mesa rubricará la constancia respectiva y entregará el documento de identidad al ciudadano, completando así el trámite.
Qué tener en cuenta al votar dos categorías
CABA es uno de los distritos donde se deberán elegir representantes para el Senado y la Cámara de Diputados nacionales. En este caso, la Boleta Única de Papel presentará dos casilleros diferenciados: uno para diputados y otro para senadores. Cada votante debe marcar solo una opción por categoría para que el voto sea considerado válido.
El voto se considerará nulo si se realizan dos o más marcas para una misma categoría, si se usa una boleta no oficializada o si se agregan inscripciones que impidan identificar claramente la preferencia. Además, si se deja una categoría sin marcar, esa sección será considerada voto en blanco, pero no anulará el resto de la boleta.
Este sistema impide el corte simultáneo de boletas tradicional y requiere que cada elector seleccione de modo independiente cada una de sus opciones para senadores y diputados en un único documento.
Quiénes son los candidatos en CABA
Senadores
La Libertad Avanza
- Patricia Bullrich
- Agustín Monteverde
Fuerza Patria
- Mariano Recalde
- Ana Arias
Ciudadanos Unidos
- Graciela Ocaña
- Martín Ocampo
GEN
- Facundo Manes
Potencia
- Juan Martín Paleo
- Ana Luisa Paulessu
- Marcos Gómez Martín
Coalición Cívica
- Marcela Campagnoli
Movimiento Ciudadano
- Esteban Paulón
- Daniela Soldano
Frente de Izquierda y de Trabajadores
- Christian Castillo
Nuevo Movimiento al Socialismo
- Héctor Heberling
UCEDE
- Diego Guelar
- Luciana Minassian
Partido Movimiento Plural
- Gustavo D’Elia
Diputados
La Libertad Avanza
- Alejandro Fargosi
- Patricia Holzman
- Nicolas Emma
- Sabrina Ajmechet
- Fernando de Andreis
- Antonela Giampieri
- Andres Leone
- Valeria Rodrigues Trimarchi
- Fernando Pedrosa
- María Fernanda Araujo
- Lautaro Saponaro
- Paloma Linik
- Juan Manuel Bensusan
- Guadalupe Baulos
- Roberto Andrés Campos
- Daiana Bravo Ckacka
- Hector Francisco Aguirre
- Cristina Liliana Ballesteros
- Alberto Arco
- María Vildoza
- Arturo García Rams
Fuerza Patria
- Itai Hagman
- Raquel ‘Kelly’ Olmos
- Santiago Roberto
- Lucía Cámpora
Ciudadanos Unidos
- Martín Lousteau
- Piera Fernández
- Gustavo Marangoni
- Yesica Barreto
Potencia
- Ricardo López Murphy
- Bernarda Fait
- Leopoldo Sahores
- Isabel Cospito
- Carlos Rodríguez
- Bianca Dell’Aquila
- Miguel Angel Chamli
- Valeria Victoria Jarmoliuk Videnkina
- Luis Castillo
- María Rosa Davagnino
- Miguel Ángel Lacour
- Solange Ledo
- Jonathan Tolisano
Coalición Cívica
- Hernán Reyes
Movimiento Ciudadano
- Alejandro Katz
- Diana Maffia
- Gabriel Puricelli
- María Rachid
Frente de Izquierda y de Trabajadores
- Myriam Bregman
- Gabriel Solano
Partido Unidad Popular
- Claudio Lozano
- Eva Koutsovitis
- Jonatan Baldiviezo
- Nina Brugo
- Pablo Bergel
Nuevo Movimiento al Socialismo
- Federico Winokur
UCEDE
- Marcelo Portas Dalmau
- María Barrera Echavarria
Partido Movimiento Plural
- Marcelo Peretta
- Jimena Castiñeira Arce
- Jorge Porcel Jr
- Elsa Aurora Nieto
- Jorge Rosario Ferris
Partido Integrar
- Claudio “Turco” García
- Graciela Claudia Balestra
- Víctor Daniel Amoroso
- Nilda Ester Prieto
- Gustavo Osman Massud
- Florencia Lía Dellacasa
- Germán Andrés Borrego
- Ana del Carme Correa
- Cristian Uriel Natero
- Adriana Edith Merlo
- Carlos Guillermo Montaldo
- Aldana Paola Salazar
- Adrián Marcos Giotti
Cómo consultar el padrón electoral, paso a paso
Para votar es imprescindible que cada elector verifique previamente el lugar en el que deberá sufragar. La Cámara Nacional Electoral habilitó desde el 16 de septiembre la consulta al padrón definitivo, accesible desde la web www.padron.gob.ar. El proceso para conocer los datos propios es el siguiente:
- Ingresar al sitio www.padron.gob.ar.
- Completar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Seleccionar el género registrado (masculino, femenino o sin especificar).
- Indicar el distrito de residencia (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
- Finalizar el verificador de seguridad sugerido.
El sistema informará la mesa, el número de orden y la dirección del establecimiento de votación correspondiente. Si se observa alguna inconsistencia o error en estos datos, estará habilitado el plazo hasta el 26 de septiembre para solicitar correcciones ante la Justicia Nacional Electoral.
La nueva etapa que inaugura la Boleta Única de Papel en estas legislativas demanda preparación e información, tanto sobre el procedimiento electoral como sobre la oferta de candidatos, lo que asegura una jornada transparente y accesible para todos los electores porteños.