Política

Triple femicidio en Florencio Varela: Espert responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof y habló de intendentes cómplices

“La decisión política de la provincia de Buenos Aires, de no combatir la inseguridad, es central a la hora de explicar esto”, señaló el candidato a diputado por LLA

Guardar
El candidato a diputado nacional,
El candidato a diputado nacional, José Luis Espert (Maximiliano Luna)

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, responsabilizó este viernes al gobierno de Axel Kicillof por el triple femicidio de Florencio Varela y señaló que “la decisión política de la provincia de Buenos Aires de no combatir la inseguridad es central a la hora de explicar” el crimen.

Consultado en Radio Mitre, el economista expresó su conmoción por el caso y sostuvo que “impresiona el nivel de saña, el nivel de violencia”. En este punto, argumentó que “la puerta giratoria” habilita este tipo de situaciones violentas. “El kirchnerismo ha decidido lindar, relacionarse con la delincuencia. Punto”, indicó.

Sobre la interpretación del crimen como un acto de misoginia o femicidio, Espert rechazó esa visión y enfatizó: “Esto es narcotráfico y una decisión estratégica de no darle seguridad a los bonaerenses”. Además, afirmó que, como mínimo, hay “connivencia” por parte de los intendentes.

“A mí me cuesta pensar que el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires va a ser lo que es sin la complicidad de los intendentes. Repito, en Florencio Varela y La Matanza, hace años que esta gente hace lo que estaba haciendo el ”Pequeño J” con toda su bandita y nunca pasó absolutamente nada. Así que convivencia como mínimo hay”.

Uno de los carteles que
Uno de los carteles que reclaman justicia por el brutal crimen de Brenda, Lara y Morena (RS Fotos)

La investigación sobre el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela reveló una compleja red de violencia vinculada al narcotráfico y la prostitución. Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron asesinadas con extrema brutalidad.

“A estas tres chicas no le hubiera pasado lo que les ha pasado si hubiera una decisión estratégica del gobierno de la provincia de combatir la inseguridad. Y dado que adhirió una ley de Néstor Kirchner para desfederalizar, o sea, provincializar el narcomenudeo, esto también se linda con eso” planteó Espert.

En este sentido, el candidato libertario insistió: “Hay una decisión estratégica de que haya un baño de sangre, no de delincuentes, como debería ocurrir con el delincuente, sino de sangre inocente”.

A pocos días del hallazgo de los cuerpos de las jóvenes descuartizados y enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, los avances judiciales y policiales han permitido reconstruir los hechos y profundizar en las motivaciones detrás del crimen, que habría sido ordenado por un líder narco conocido como “Pequeño J”.

El viernes por la noche, las tres víctimas se preparaban para asistir a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque inicialmente solicitaron un auto por aplicación, cancelaron el viaje tras recibir la promesa de que serían recogidas. En las inmediaciones de la rotonda de La Tablada, abordaron una Chevrolet Tracker blanca. Las cámaras de seguridad del municipio registraron el trayecto del vehículo, que en lugar de dirigirse hacia la fiesta, tomó rumbo hacia el sur del Conurbano bonaerense. Poco después, los teléfonos de las jóvenes dejaron de emitir señal y sus familias denunciaron la desaparición ante la Policía local.

Durante los primeros días de búsqueda, la investigación a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº 2 de La Matanza, no arrojó resultados concretos. Mientras tanto, familiares y allegados de las víctimas se movilizaban exigiendo respuestas. La reconstrucción del recorrido de la camioneta permitió a los investigadores avanzar en la causa, especialmente tras detectar la señal del celular de Lara Gutiérrez en una zona de Florencio Varela, a 33 kilómetros del punto de desaparición. El análisis de las grabaciones de la zona confirmó que el vehículo había llegado a una vivienda situada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone.

El allanamiento realizado por la DDI de La Matanza en ese domicilio resultó clave. Los agentes encontraron a Magalí Celeste González Guerrero (28) y Andrés Maximiliano Parra (18) limpiando paredes y pisos con lavandina, mientras un fuerte olor a cloro impregnaba el ambiente. Ambos fueron detenidos en el acto. Tras varias horas de excavación en el patio, los peritos hallaron los restos descuartizados de las tres jóvenes, enterrados en un sector donde la tierra había sido removida recientemente.

El presidente Javier Milei y
El presidente Javier Milei y el economista José Luis Espert, durante una recorrida de campaña en territorio bonaerense (Reuters)

Polémica con el agro

Espert, por otro lado, también se refirió a los cuestionamientos de productores rurales al fin del beneficio de retenciones cero que había dispuesto el gobierno nacional. “Entiendo el enojo; yo soy productor agropecuario y obviamente no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%. Ahora, el medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío”m sostuvo.

Y completó: “El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en treinta años, porque el último que lo hizo de manera permanente fue (Carlos) Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, nada más, hay muchos, hoy son siete puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei”.

Temas Relacionados

Triple femicidio Narcotráfico Lara Gutiérrez Brenda del Castillo Morena Verdi Pequeño J Florencio Varela La Matanza Villa 1-11-14 Villa Zavaletaúltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones Catamarca 2025: qué se vota el 26 de octubre

La provincia aplicará por primera vez dos sistemas de voto al mismo tiempo, combinando boleta única para el ámbito nacional y método tradicional en lo local, junto a más mesas y escuelas habilitadas

Elecciones Catamarca 2025: qué se

El Gobierno de Neuquén entregó varios vehículos de bandas narco a la Policía local y el Ministerio de Salud

En total, los bienes que fueron decomisados a bandas que operaban en la provincia estaban valuados en 160 millones de pesos aproximadamente

El Gobierno de Neuquén entregó

Fentanilo mortal, anatomía de un encubrimiento: las reuniones de García Furfaro en las que ordenó destruir pruebas y falsear documentos

En la resolución judicial que procesó con prisión preventiva al empresario, junto a familiares y directivos de HLB Pharma, figuran vídeos que revelan la puesta en marcha de la eliminación de evidencias comprometedoras

Fentanilo mortal, anatomía de un

Otra elección sindical clave: en Alimentación elegirán entre el heredero de Rodolfo Daer y una lista unificada de la izquierda

Unos 4300 afiliados del STIA podrán votar hoy en unos comicios donde competirá el oficialista Sergio Escalante y el opositor Jorge Penayo. Por qué será un test importante para el PJ y para los sectores radicalizados

Otra elección sindical clave: en

Llaryora, Pullaro y Schiaretti endurecen su oposición a Milei y se ponen al frente de la disputa electoral

Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe aumentaron el nivel de confrontación con el Presidente en la antesala de las elecciones. Retenciones, fondos y el apoyo de EEUU en el centro de la escena

Llaryora, Pullaro y Schiaretti endurecen
ÚLTIMAS NOTICIAS
El titular de ARCA respondió

El titular de ARCA respondió a las quejas de productores por retenciones: “Siempre que tomamos una medida nadie la sabe”

Un narco de La Matanza cercano a Brenda es la nueva pista del triple femicidio

Apelación en EEUU por YPF: cuáles fueron los argumentos que presentó Argentina para no perder el 51% de acciones de la petrolera

Triple femicidio narco en Florencio Varela, en vivo: que se sabe hasta ahora del crimen de Lara, Brenda y Morena

Belleza y cuidado de la piel: cómo la IA y el enfoque ambiental definen la innovación en cosmética

INFOBAE AMÉRICA
Hazaña histórica: un alpinista polaco

Hazaña histórica: un alpinista polaco escaló el Everest y luego descendió con esquíes, sin asistencia de oxígeno

Una nueva teoría sobre la turbulencia en vuelo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

EN VIVO: Benjamin Netanyahu habla ante la Asamblea General de la ONU

Transportistas de Bolivia enviarán muestras de gasolina al exterior para verificar su calidad

TELESHOW
Ángel de Brito opinó sobre

Ángel de Brito opinó sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: “Él es muy astuto”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

Nicolás Cabré y un recuerdo de sus 7 años: “Tenía una obsesión y un ritual antes de empezar a jugar”

Flor Peña celebró el cumpleaños de su hijo Juan Otero con un video retro: “Sabía que iba a ser para siempre”