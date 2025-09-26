Triple femicidio en Florencio Varela: Espert responsabilizó al gobierno de Axel Kicillof y habló de intendentes cómplices

El candidato a diputado nacional, José Luis Espert (Maximiliano Luna)

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, responsabilizó este viernes al gobierno de Axel Kicillof por el triple femicidio de Florencio Varela y señaló que “la decisión política de la provincia de Buenos Aires de no combatir la inseguridad es central a la hora de explicar” el crimen.

Consultado en Radio Mitre, el economista expresó su conmoción por el caso y sostuvo que “impresiona el nivel de saña, el nivel de violencia”. En este punto, argumentó que “la puerta giratoria” habilita este tipo de situaciones violentas. “El kirchnerismo ha decidido lindar, relacionarse con la delincuencia. Punto”, indicó.

Sobre la interpretación del crimen como un acto de misoginia o femicidio, Espert rechazó esa visión y enfatizó: “Esto es narcotráfico y una decisión estratégica de no darle seguridad a los bonaerenses”. Además, afirmó que, como mínimo, hay “connivencia” por parte de los intendentes.

“A mí me cuesta pensar que el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires va a ser lo que es sin la complicidad de los intendentes. Repito, en Florencio Varela y La Matanza, hace años que esta gente hace lo que estaba haciendo el ”Pequeño J” con toda su bandita y nunca pasó absolutamente nada. Así que convivencia como mínimo hay”.

Uno de los carteles que reclaman justicia por el brutal crimen de Brenda, Lara y Morena (RS Fotos)

La investigación sobre el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela reveló una compleja red de violencia vinculada al narcotráfico y la prostitución. Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron asesinadas con extrema brutalidad.

“A estas tres chicas no le hubiera pasado lo que les ha pasado si hubiera una decisión estratégica del gobierno de la provincia de combatir la inseguridad. Y dado que adhirió una ley de Néstor Kirchner para desfederalizar, o sea, provincializar el narcomenudeo, esto también se linda con eso” planteó Espert.

En este sentido, el candidato libertario insistió: “Hay una decisión estratégica de que haya un baño de sangre, no de delincuentes, como debería ocurrir con el delincuente, sino de sangre inocente”.

A pocos días del hallazgo de los cuerpos de las jóvenes descuartizados y enterrados en una vivienda de Villa Vatteone, los avances judiciales y policiales han permitido reconstruir los hechos y profundizar en las motivaciones detrás del crimen, que habría sido ordenado por un líder narco conocido como “Pequeño J”.

El viernes por la noche, las tres víctimas se preparaban para asistir a una fiesta en el Bajo Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque inicialmente solicitaron un auto por aplicación, cancelaron el viaje tras recibir la promesa de que serían recogidas. En las inmediaciones de la rotonda de La Tablada, abordaron una Chevrolet Tracker blanca. Las cámaras de seguridad del municipio registraron el trayecto del vehículo, que en lugar de dirigirse hacia la fiesta, tomó rumbo hacia el sur del Conurbano bonaerense. Poco después, los teléfonos de las jóvenes dejaron de emitir señal y sus familias denunciaron la desaparición ante la Policía local.

Durante los primeros días de búsqueda, la investigación a cargo del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº 2 de La Matanza, no arrojó resultados concretos. Mientras tanto, familiares y allegados de las víctimas se movilizaban exigiendo respuestas. La reconstrucción del recorrido de la camioneta permitió a los investigadores avanzar en la causa, especialmente tras detectar la señal del celular de Lara Gutiérrez en una zona de Florencio Varela, a 33 kilómetros del punto de desaparición. El análisis de las grabaciones de la zona confirmó que el vehículo había llegado a una vivienda situada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone.

El allanamiento realizado por la DDI de La Matanza en ese domicilio resultó clave. Los agentes encontraron a Magalí Celeste González Guerrero (28) y Andrés Maximiliano Parra (18) limpiando paredes y pisos con lavandina, mientras un fuerte olor a cloro impregnaba el ambiente. Ambos fueron detenidos en el acto. Tras varias horas de excavación en el patio, los peritos hallaron los restos descuartizados de las tres jóvenes, enterrados en un sector donde la tierra había sido removida recientemente.

El presidente Javier Milei y el economista José Luis Espert, durante una recorrida de campaña en territorio bonaerense (Reuters)

Polémica con el agro

Espert, por otro lado, también se refirió a los cuestionamientos de productores rurales al fin del beneficio de retenciones cero que había dispuesto el gobierno nacional. “Entiendo el enojo; yo soy productor agropecuario y obviamente no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%. Ahora, el medio vaso lleno de esto me parece que es mucho más grande que el medio vaso vacío”m sostuvo.

Y completó: “El medio vaso lleno es que este es un gobierno que por primera vez en treinta años, porque el último que lo hizo de manera permanente fue (Carlos) Menem, reduce las retenciones agropecuarias. Hoy las retenciones, hablando de la soja, un solo producto, nada más, hay muchos, hoy son siete puntos menores a las que teníamos cuando asumió el presidente Milei”.