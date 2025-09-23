Política

Lijo expuso en el Senado sobre trata de personas: “Argentina tiene más de 50 condenas por año y es un país líder en la lucha”

El juez federal participó de la conmemoración del día mundial contra la explotación sexual y el tráfico de niños y mujeres. Hizo un repaso histórico y enfatizó: “el verdadero daño a las organizaciones criminales se produce en el flujo de dinero”

Guardar
El juez Lijo expuso en el Senado sobre delitos de explotación sexual

La conmemoración del Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres convocó este lunes a referentes judiciales, legislativos y de ONG en el Senado de la Nación. El juez federal Ariel Lijo fue uno de los expositores del encuentro, que tuvo como eje reflexionar sobre la evolución de la legislación, los desafíos y los logros de la Argentina en la lucha contra la trata de personas. Ante un auditorio integrado por especialistas en la materia, Lijo destacó la importancia de que el Congreso le dedique “tiempo, recursos y energía” a “un tema tan trascendente”.

Durante el panel, Lijo revisó los cambios registrados desde la sanción en 2008 de la primera gran normativa contra la trata en el país, subrayando que el principal obstáculo en los inicios fue de índole cultural y legal. Describió cómo, en ese momento, la sociedad, el sistema judicial y hasta las propias víctimas desconocían qué era la trata o no se reconocían como afectadas por este delito. “El desafío inicial era cultural porque tenía en tres planos, falta de percepción. En la sociedad, que no entendía qué era la regulación de trata, si prostitución hubo toda la vida. En las víctimas, que nunca se percibieron como tales”, expresó el magistrado.

Asimismo, el juez subrayó que la transformación conceptual fue fundamental para alcanzar la lectura actual de estos crímenes: “Ese desafío cultural ya fue zanjado y ese es el primer gran éxito que permitió que las cosas evolucionen”, afirmó Lijo ante los presentes. A partir de ese avance, según su diagnóstico, la justicia nacional pudo catalogar la trata de personas como un delito de tipo organizado, vinculado centralmente a la vulneración de la dignidad y los derechos humanos, dejando atrás la visión restringida a la explotación sexual o laboral.

El juez Ariel Lijo destacó
El juez Ariel Lijo destacó la evolución legislativa y los desafíos en la lucha contra la trata de personas en Argentina (Prensa Senado)

En su exposición, Lijo insistió en que el verdadero impacto sobre las redes dedicadas a la explotación y trata está en atacar su poder económico: “El crimen organizado básicamente se combate con el flujo de fondos”, sostuvo el juez federal. Planteó que el siguiente paso en el enfoque penal argentino debe consistir en profundizar la persecución de los bienes y recursos financieros obtenidos a través de estos delitos, tema sobre el que remarcó: “Más allá de los recursos, es la respuesta siguiente que debería dar el sistema penal en el combate real de estas organizaciones”.

El magistrado expuso que el país atraviesa una etapa de transición, marcada por el pasaje de una lógica centrada en rescatar víctimas individuales a otra focalizada en desarticular estructuras criminales complejas. Ejemplificó este proceso con referencias puntuales a avances legislativos y judiciales, repasando la importancia de la coordinación interinstitucional y la articulación con organizaciones de la sociedad civil, comunidades indígenas y sindicatos. En ese sentido, mencionó como antecedente destacado la firma de un documento internacional junto al Papa Francisco en la Academia Pontificia, así como el aporte de ONG como La Alameda y referentes de comunidades Qom, que participaron en los primeros intentos de reutilización de bienes incautados a redes delictivas.

El Senado argentino conmemoró el
El Senado argentino conmemoró el Día Mundial contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Niños y Mujeres con un panel de expertos (Prensa Senado)

Entre otras situaciones, Lijo recordó que, en distintas investigaciones, “las víctimas estaban muy enojadas con los tribunales, muy especialmente enojadas”, revelando un desafío vinculado a la percepción y tratamiento judicial de los afectados. También rescató el papel de la coordinación y el intercambio internacional de información, con menciones a casos investigados en la frontera argentina con Perú y Brasil, donde actividades mineras y petroleras son escenario de nuevas formas de explotación.

Al abordar los logros concretos, el juez enfatizó que Argentina cuenta actualmente con “más de cincuenta condenas por año”, cifra que, según su testimonio, ubica al país como “uno de los países líderes en el mundo” en materia de sentencias contra la trata de personas. Lijo resaltó que el país fue reconocido en distintas oportunidades por Naciones Unidas debido a la consolidación de políticas de reparación para las víctimas y la creación de un fondo para su indemnización integral. “Avanzamos mucho, en el tema de víctimas, en la reparación integral. Eso es una iniciativa judicial, en reparación integral, en la creación de un fondo”, explicó.

Temas Relacionados

Trata de personasAriel LijoSenado de la Nación ArgentinaNaciones UnidasExplotación sexualDerechos humanosLa Alameda

Últimas Noticias

Malestar con Martín Menem tras la conformación de la terna para la Defensoría del Niño

La comisión bicameral escogió como titular a María Paz Bertero, cercana a Kicillof y apuntan contra la participación de la diputada María Sotolano, quien fue segunda en la lista de las últimas elecciones bonaerenses por La Libertad Avanza

Malestar con Martín Menem tras

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

A inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados. Meses atrás, los del Senado. “Debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, advirtió el peronista Juan Manuel Olmos

El titular de la AGN

La oposición solicitó a la Justicia que obligue a declarar a dos testigos en la comisión $Libra

El titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, se ausentaron por segunda vez. Por eso harán una presentación ante los tribunales federales para que los traigan con “auxilio de la fuerza pública”

La oposición solicitó a la

Catalán visitó Catamarca y continúa con el plan para mejorar la relación entre el Gobierno y las provincias

El ministro del Interior se reunió con el gobernador Jalil y se mostraron en inauguraciones productivas. La Casa Rosada busca distender el trato con las provincias para conseguir aliados en el Congreso

Catalán visitó Catamarca y continúa

El Gobierno ratifica que no aplicará la ley de discapacidad y descree del pedido de remoción contra Francos

Las autoridades nacionales argumentan que hay una “diferencia de criterios” entre dos poderes del Estado, pero confían en que la medida no va a prosperar y acusan a la oposición de “electoralista”

El Gobierno ratifica que no
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un perro rottweiler atacó a

Un perro rottweiler atacó a una nena de 2 años y quedó internada: la mordió tres veces en la cabeza

Científicos alertan que la contaminación del aire impacta en la salud ocular de los niños

Allanamiento y 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita

Malestar con Martín Menem tras la conformación de la terna para la Defensoría del Niño

Receta de humita al plato, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
Trump reunió a líderes árabes

Trump reunió a líderes árabes y musulmanes en Nueva York para impulsar un alto el fuego en Gaza

Qué tan lejos puede ir la humanidad en la exploración del espacio, según un referente de la nueva generación de astronautas

Hong Kong decretó la alerta máxima ante la llegada del supertifón Ragasa con vientos de más de 100 km/h

Receta de humita al plato, rápida y fácil

Ryan Routh intentó apuñalarse con un bolígrafo tras ser hallado culpable de planear el asesinato de Trump en 2024

TELESHOW
Las postales campestres de María

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax

La palabra de Agustín Rada tras ser demandado por plagio en su espectáculo: “Me puso muy triste”

Allanamiento y 8 detenidos por el robo a la casa de Pampita

Cinthia Fernández compartió un video con sus mellizas en la peluquería y generó debate: “Cambio de look familiar”

Zaira Nara sorprendió al revelar cuál es su segundo nombre, que la vincula a la China Suárez