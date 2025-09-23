La oposición solicitó a la Justicia que obligue a declarar a dos testigos en la comisión $Libra

Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión $Libra

La comisión especial investigadora del caso $Libra volvió a reunirse en la Cámara de Diputados y, ante el nuevo faltazo de todos los funcionarios citados a declarar, la oposición aprobó solicitar a la Justicia que obligue a dos testigos a concurrir.

“Constatándose dos inasistencias consecutivas, resuélvase solicitar al juez de turno arbitrar los medios para que Alejandro Melik y María Florencia Zicavo tengan que comparecer recurriendo al auxilio de la fuerza pública”, decía la moción que leyó Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, presidente de la comisión.

Melik es el titular de la Oficina Anticorrupción y María Florencia Zicavo fue responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno para analizar la presunta estafa con criptoactivos.

Tanto Zicavo como Melik se negaron a presentarse bajo el argumento de que una investigación sobre el mismo tema ya se tramita en la Justicia.

“Surge de manera evidente que la Cámara de Diputados ha duplicado de manera exacta el objeto de una investigación penal en trámite ante el sistema de justicia penal federal y, por consiguiente, se ha inmiscuido en las atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal”, señaló Zicavo en su escrito.

Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $Libra (Jaime Olivos)

Este martes 23 también era la primera fecha propuesta para que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pueda contestar las preguntas de la oposición. La hermana del Presidente no se presentó porque forma parte de la comitiva oficial que viajó a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y con el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.

La segunda fecha propuesta es la semana que viene, el martes 30. Si bien desde el Gobierno no contestaron la citación, se descarta que la Secretaria Presidencial tampoco se presentará.

La comisión investigadora no puede obligar a los testigos a comparecer pero sí puede hacer una presentación ante la Justicia para que un magistrado ordene la intervención de la fuerza pública si lo considera pertinente. Sin embargo, en las filas opositoras algunos diputados todavía se muestran escépticos de que algún juez obligue efectivamente a los testigos a comparecer, especialmente si se trata de la hermana del presidente Milei.

La primera señal negativa para la oposición fue que el fiscal Eduardo Taiano se negó a darle acceso al expediente judicial a los representantes de la comisión y los remitió a comunicarse con el Procurador General Eduardo Casal.

La criptomoneda $Libra fue promocionada el día de su lanzamiento por el presidente Milei y gracias a eso su precio escaló abruptamente para luego caer de forma repentina. Esta maniobra, conocida como rug pull (“tirón de la alfombra”) permite que quienes vendieron sus tenencias durante la escalada de precios obtengan considerables ganancias, al tiempo que perjudica a quienes ingresaron tarde (cerca del derrumbe). Por eso se presentaron denuncias por estafa.

Desde el oficialismo argumentaron que Milei simplemente compartió un mensaje que ya circulaba en redes y que no fue técnicamente una promoción sino simplemente difusión de un proyecto privado.