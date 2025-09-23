Política

La oposición avanza con el pedido de remoción de Guillermo Francos por la ley de discapacidad

El jefe de Gabinete enfrenta pedidos de interpelación y posible destitución, luego de que legisladores de la oposición denunciaran irregularidades en la aplicación de la norma y la falta de recursos asignados

David Cayón

Por David Cayón

Guardar
Francos dijo que si lo
Francos dijo que si lo citan irá al Congreso

El debate por la forma en la que el Ejecutivo nacional reglamentó la ley de Emergencia en Discapacidad escala en el Congreso de la Nación, en donde se acumulan los proyectos de ley para llevar adelante una interpelación al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, amparándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional que tiene como implicancia una moción de censura en contra del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

En las últimas 24 horas, los bloques Encuentro Federal, Coherencia y Fuerza Patria, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, ingresaron proyectos de ley para llevar adelante la herramienta prevista en la reforma constitucional de 1994 y que puede tener como consecuencia el despido del jefe de los ministros.

El primero de los pedidos fue presentado por el diputado del PRO por Córdoba que forma parte de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y lo acompañan con sus firmas el presidente del bloque Miguel Ángel Pichetto y el diputado Emilio Monzó. El segundo de los proyectos fue presentado por la diputada Marcela Pagano y el tercero en la Cámara Baja por el presidente del bloque de FP, Germán Martínez. En el caso de la Cámara Alta, el proyecto lleva la firma de José Mayans, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti.

En la mayoría de los proyectos se señala “la nulidad e ilegalidad del Decreto 681/2025, el incumplimiento de leyes vigentes, la violación de la división de poderes y la falta de asignación adecuada de partidas presupuestarias” como los argumentos de los pedidos de interpelación.

El bloque de UP también
El bloque de UP también hizo un pedido de interpelación en el Senado

Francos hizo referencia a que si lo citan va a asistir al Congreso de la Nación. "Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”, respondió el funcionario nacional.

La discusión se centra en que la forma en que se reglamentó la norma por parte del Ejecutivo establece que el Congreso tiene un plazo para explicar de dónde tienen que salir los fondos para su aplicación. Desde la oposición responden que, al no tener Presupuesto, es el propio Francos quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley.

El diputado Agost Carreño se refirió al incumplimiento de parte del Ejecutivo señalando que "las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad“, en relación al manejo de los fondos que tiene el Ejecutivo. “Tenemos que usar una herramienta excepcional porque el Gobierno incumple con una ley. El 70% de los diputados y senadores le instruye al Ejecutivo que cumpla con una ley y el Gobierno no acepta el juego democrático e incumple con la ley”, agregó.

Por su parte, Martínez hizo referencia a que el Gobierno dice que “no hay plata para discapacidad pero baja las retenciones hasta el 31 de octubre. Para ellos sí hay plata”.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, señaló en su cuenta de X que la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) “es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, agregó.

No hay antecedentes en la Argentina de mociones de censura desde que se aprobó la reforma constitucional en 1994. Lo que establece el reglamento es que una moción de censura puede significar la remoción del funcionario de su cargo. Para que esto suceda hace falta una mayoría absoluta -más de la mitad de la totalidad de los miembros- por lo que con 129 votos en Diputados y 37 en el Senado la oposición podría alcanzar el objetivo. Por último, en el caso de la remoción de un funcionario requiere que sea aprobado por las dos Cámaras del Congreso de la Nación.

Temas Relacionados

Ley de Emergencia en DiscapacidadCongreso de la NaciónGuillermo FrancosOscar Agost CarreñoMiguel Ángel PichettoGermán MartínezArgentinaCórdobaInterpelaciónMoción de censura

Últimas Noticias

Lijo expuso en el Senado sobre trata de personas: “Argentina tiene más de 50 condenas por año y es un país líder en la lucha”

El juez federal participó de la conmemoración del día mundial contra la explotación sexual y el tráfico de niños y mujeres. Hizo un repaso histórico y enfatizó: “el verdadero daño a las organizaciones criminales se produce en el flujo de dinero”

Lijo expuso en el Senado

Malestar con Martín Menem tras la conformación de la terna para la Defensoría del Niño

La comisión bicameral escogió como titular a María Paz Bertero, cercana a Kicillof y apuntan contra la participación de la diputada María Sotolano, quien fue segunda en la lista de las últimas elecciones bonaerenses por La Libertad Avanza

Malestar con Martín Menem tras

El titular de la AGN alertó sobre la “inédita situación” por la falta de auditores que no vota el Congreso

A inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados. Meses atrás, los del Senado. “Debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, advirtió el peronista Juan Manuel Olmos

El titular de la AGN

La oposición solicitó a la Justicia que obligue a declarar a dos testigos en la comisión $Libra

El titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Melik y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno, se ausentaron por segunda vez. Por eso harán una presentación ante los tribunales federales para que los traigan con “auxilio de la fuerza pública”

La oposición solicitó a la

Catalán visitó Catamarca y continúa con el plan para mejorar la relación entre el Gobierno y las provincias

El ministro del Interior se reunió con el gobernador Jalil y se mostraron en inauguraciones productivas. La Casa Rosada busca distender el trato con las provincias para conseguir aliados en el Congreso

Catalán visitó Catamarca y continúa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando Burlando habló tras la

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

Dos vehículos chocaron de frente en un accidente fatal en Jujuy: hubo cinco heridos y un muerto

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
Fernando Burlando habló tras la

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”