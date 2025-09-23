Designaron a los titulares del INTA y otros organismos tras su restitución por el rechazo a los decretos delegados

El organismo designó presidente y vicepresidente

El Gobierno oficializó las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de otros organismos, que fueron disueltos o transformados durante los últimos días de vigencia de las facultades extraordinarias delegadas al Ejecutivo a través de la Ley Bases. Los recientes nombramientos se hicieron bajo el Decreto 684/2025.

La norma lleva la firma del titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, mediante el cual se establecieron los nombramientos para el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), además del instituto agropecuario. Los cambios que se habían aplicado sobre los mencionados organismos, junto a otros, fueron desactivados a través de la Resolución 95/2025 de la Cámara de Diputados. En el texto enviado al Presidente, quedaba establecido el rechazo al “Decreto de Facultades extraordinarias 462/2025″, que se obtuvo en una extensa sesión llevada a cabo el 6 de agosto. La votación resultó con 141 votos afirmativos, 65 negativos y 1 abstención.

El texto, que modificaba los mencionados institutos, había sido publicado el mismo día que caducaban las facultades delegadas, es decir el 8 de julio. A través de dicho decreto, el INTA se transformaba en un organismo desconcentrado, respetando sus funciones esenciales. La modificación apuntó a mejorar la coordinación con otras áreas de la administración y dotarlo de mayor flexibilidad, manteniendo sus funciones esenciales de investigación, asistencia técnica y articulación territorial. A partir de la medida oficializada este martes y cuya fecha de vigencia rige desde el día 3, el Gobierno nombró al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, y al médico veterinario Carlos Alberto Antonio Vera como vicepresidente. El organismo está abocado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimientos al sector agropecuario, generando innovación y modernización en las distintas cadenas productivas nacionales.

En paralelo, la presidencia del Instituto Nacional de Semillas (INASE) durante los próximos dos años, quedó a cargo del ingeniero agrónomo Martín Famulari. Este organismo, junto a la Comisión de Semillas, había sido disuelto traspasando sus facultades regulatorias a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. El INASE cumple funciones clave en la regulación, control y fiscalización de la producción y comercialización de semillas a nivel nacional, custodiando la trazabilidad genética, la protección de la propiedad intelectual y la certificación de variedades vegetales. Estas tareas fueron desarrolladas por el Comité Asesor de Semillas.

Con la misma fecha de asunción, el ingeniero agrónomo Carlos Raúl Tizio Mayer fue designado presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), encargado del seguimiento y control del sector vitivinícola. Meses atrás, mediante el Decreto 462/2025, establecieron que el mismo dejaba de tener estatus de organismo descentralizado y pasaba a funcionar bajo la estructura de la Secretaría de Industria y Comercio. Con la restitución de las normas que habían sido eliminadas, el INV continuará su ejercicio de asegurar la calidad, autenticidad y origen de los productos vínicos y coordinar la proyección del sector en los mercados nacional e internacional.

A fines de agosto, el Senado rechazó el resto de las facultades delegadas al Gobierno

Otros entes que se vieron afectados por la medida del Ejecutivo, fueron la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), ambos quedaban disueltos; el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El 3 de septiembre se publicaron los Decretos 627/2025 y 628/2025, los cuales restituyeron las disposiciones que habían sido derogadas, modificadas o sustituidas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25. Entre las principales modificaciones dejadas sin efecto se encuentra la reincorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos como organismo autónomo, tras quedar sin aplicación su traspaso a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, se revirtió la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y se reestableció el funcionamiento de Vialidad Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial después de haber sido disueltas temporalmente.

También se ordenó el regreso a los objetivos originales del Teatro Nacional Cervantes, la estructura previa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)y las facultades propias de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y se restablecieron las funciones de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte y de la Secretaría de Hacienda.

Por su parte el Decreto 628/2025 anuló los cambios aplicados al Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, regresando al sistema regulatorio previo y eliminando la declaración de “servicio esencial” para la navegación marítima y fluvial. Dicho régimen, que había flexibilizado requisitos laborales y reducido barreras administrativas, quedó oficialmente desactivado.