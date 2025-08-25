Política

Con su publicación en Boletín Oficial, se formalizó el rechazo del Congreso a un DNU y los decretos delegados de Javier Milei

Todas las normativas fueron desestimadas por ambas cámaras, pese a los intentos del Gobierno por alcanzar las voluntades necesarias

Guardar
Las sesiones tuvieron lugar durante
Las sesiones tuvieron lugar durante el mes de agosto

Tras haber pasado por ambos recintos del Congreso, se formalizó el rechazo de ambas cámaras a un DNU y cuatro decretos delegados, emitidos por el Ejecutivo antes de que finalicen la vigencia de los poderes que le habían sido entregados por tiempo limitado.

A través de una serie de resoluciones que llevan, por un lado, la firma del presidente de la cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, el de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel. Los decretos se desactivaron luego de que la oposición alcanzara los acuerdos necesarios primero en Diputados y luego del rechazo en el Senado. De esta manera, dejaron de tener validez tras su publicación en el Boletín Oficial.

Dentro del listado de normativas, figuran la Resolución 39/2025 que menciona al DNU 340/2025 en el que el Ejecutivo nacional aprobaba un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, declarando como servicio esencial a la navegación de agua marítima, limitando el derecho a huelga de los trabajadores.

En paralelo, revocó mediante la resolución 43/2025 el poder utilizado para reorganizar y optimizar la estructura de la Administración Pública Nacional. Mediante el decreto 345/2025 se estableció la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, y al mismo tiempo la transformación del Instituto Nacional del Teatro, el cual pasó a ser una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

Al mismo tiempo, mediante la Resolución 94/2025, se hizo efectivo el rechazo decreto 461/2025 que establecía el cierre y reestructuración de la Dirección Nacional de Vialidad. Corrieron la misma suerte las normativa, en la que se materializaron las disoluciones y transformaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

En ese mismo texto, desestimado ahora por el Congreso, también el Gobierno había disuelto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), poniendo de manifiesto un informe elaborado por un Interventor, el cual indicaba que “no distingue suficientemente entre los distintos usos y productos derivados de la planta de Cannabis Sativa L. y que ello genera obstáculos para el desarrollo de la industria del cáñamo en aquellos países que no adaptaron su regulación, comprometiendo la competitividad del sector y generando cargas regulatorias innecesarias”.

Por otro lado, se oficializó el rechazo parlamentario a la reestructuración del el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Bajo la nueva configuración, el organismo pasó a estar bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perteneciente a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Sin embargo, perdió validez legal. El rechazo se conoció a través de la resolución 44/2025.

Cada una de estas notificaciones oficiales que hicieron formaron parte del paquete de discusiones que tuvieron lugar durante el mes de agosto. El tratamiento para derogar los decretos delegados de Milei comenzó el pasado 6 de agosto en la cámara Baja. El miércoles pasado la discusión continuó en el Senado, pero donde solo se acordó tratar en el recinto cuatro de los decretos de facultades delegadas, entre ellos los cambios en el derecho a huelga y la designación de ciertos servicios como esenciales, la transformación del BNDG, la disolución de Vialidad Nacional, la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y ajustes profundos en el INTI y el INTA.

Tal como lo había adelantado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, estas herramientas con las que contaba el Gobierno no fueron renovadas. “Siempre la idea fue no renovarlas, porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, indicó en diálogo con la prensa.

Temas Relacionados

decretosSenadoDiputadosfacultades delegadasúltimas noticias

Últimas Noticias

DNU: qué argumentos esgrime la oposición en el Senado para modificar una herramienta clave del Gobierno

El fantasmal dictamen se apuró el miércoles último en la comisión de Asuntos Constitucionales. Convertido en realidad pocas horas después, se buscó introducirlo por una ventana en la sesión del jueves pasado, aunque el oficialismo resistió. Críticas por el uso y abuso de parte del Ejecutivo libertario

DNU: qué argumentos esgrime la

Javier Milei viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El Presidente tiene previsto regresar a la Argentina para el día de la votación. Unos días antes, llegará el gobernador de Georgia a Buenos Aires

Javier Milei viajará a Estados

Milei retoma la campaña en territorio bonaerense, en medio de la crisis por los audios de Spagnuolo

El líder de La Libertad Avanza reanuda actividades proselitistas en Junín y Lomas de Zamora para impulsar al partido en la provincia de Buenos Aires. Crecen las expectativas sobre su respuesta a los audios del extitular de la ANDIS

Milei retoma la campaña en

Eduardo “Lule” Menem habló sobre el caso de las coimas en la ANDIS: “Una burda operación del kirchnerismo”

El funcionario desmintió tener algún tipo de vinculación con los hechos y rechazó la veracidad del contenido de los audios difundidos

Eduardo “Lule” Menem habló sobre

Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio de $800 mil para los damnificados por las inundaciones en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad implementó un suplemento económico único para quienes sufrieron daños en sus viviendas en mayo de este año

Cuáles son los requisitos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Arrestaron a dos hombres con

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

Robó dos veces un mismo kiosco en menos de 10 días y terminó detenido

Qué reveló el informe médico sobre la muerte de una nena en Rosario que ingresó al hospital con convulsiones y lesiones

Por las dudas de los inversores, podría haber suba de tasas para calmar la demanda de dólares

La actividad económica volvió a chocar contra un techo y muestra signos de estancamiento

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”