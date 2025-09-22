La oposición criticó las medidas del gobierno y las vinculó a una necesidad electoral

Los números del agro se han deteriorado, pero las retenciones no tienen en cuenta esta realidad(Revista Chacra)

El anuncio del Gobierno nacional de suspender las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre —o hasta alcanzar declaraciones juradas de exportación por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero— generó inmediatas repercusiones en el arco político y en el sector agroindustrial.

La medida, comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni, busca incentivar la liquidación de divisas tras varios días de tensión cambiaria que llevaron al dólar oficial a los $1.515 y provocaron pérdidas por más de USD 1.100 millones en las reservas del Banco Central.

En paralelo, el gobierno de Estados Unidos manifestó su disposición de “hacer lo necesario para apoyar a Argentina” ante el complejo escenario económico, en el marco de una posible asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. Ese respaldo hizo que los bonos soberanos argentinos subieran hoy hasta el 11%.

Mientras desde el oficialismo defendieron las iniciativas como unas herramientas de emergencia para reforzar el ingreso de dólares y estabilizar la economía, la oposición las criticó con dureza y las vinculó a un “manotazo de ahogado” de cara a la coyuntura electoral.

“Creo que el presidente Milei, en lugar de tomar el resultado de las elecciones bonaerenses para modificar decisiones, tomó algunas declaraciones e hizo algunas declaraciones de maquillaje. Pero, sinceramente, lo que uno observa es que busca profundizar el rumbo económico”, señaló Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Y agregó: “Si va a ir a Estados Unidos, estaría bueno que Milei le pregunte a Trump si hay que defender o no, proteger o no a la industria nacional. Porque Trump está convencido de que hay que tomar medidas incluso proteccionistas clásicas, como los aranceles, para proteger la producción y el trabajo nacional”.

Kicillof señaló que “Milei no para de abrir las importaciones y de regular determinados sectores”, lo que ha redundado en una “pérdida de empleo.

En un extenso posteo, el diputado kirchnerista Germán Martínez sentenció que “la necesidad de este potencial financiamiento del Tesoro de los EE.UU. es la demostración del fracaso del plan económico de Milei y Caputo“.

En tanto, Itai Hagman, diputado nacional, Fuerza Patria, dijo que los anuncios del gobierno “lo pintan de cuerpo entero”. Recordó que “bajaron a 0 las retenciones a todos los granos como último manotazo de ahogado para frenar el dólar” y que “frenaron la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad porque supuestamente no hay plata”. Por último, describió a estas decisiones oficiales como “inmorales, contradictorias e ilegales”.

El diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fue otro de los más críticos: “Cuando se necesitan dólares, el campo siempre está. Vieron que es bueno, sirve y se pueden bajar retenciones. Qué pena que este año ‘se olvidaron’ de comprar reservas cuando el campo liquidó fuerte. El dólar nunca iba a llegar a $700 mandriles”.

La candidata a diputada por Fuerza Patria, Jimena López (Frente Renovador), señaló que desde el gobierno “quemaron 100 mil millones de dólares: blanqueo, dos cosechas récord, gasoducto y FMI. Sin sequía”. López hizo alusión a que todo ese dinero fue a parar “todo a la timba” mientras que los jubilados y personas con discapacidad no recibieron nada.

Victoria Tolosa Paz, diputada de Unión por la Plata, también mostró su indignación tras los anuncios y aseguró que la intención de Milei es “hipotecar la soberanía económica”.

“¿No hay plata para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para arrodillarse ante el Tesoro de EE.UU. y endeudar generaciones enteras? No estamos en contra del campo, al contrario, pero el país necesita un camino claro, no un manotazo de ahogado”, agregó.

El director del Banco Provincia, Sebastián Galmarini. hizo referencia a que Milei puso en marchar el “plan dólar barato para todos, hasta las próximas elecciones, obvio“. Además, se lamentó de que no haya plata para universidades, hospitales y personas con discapacidad. ”El resultado es menos ingresos fiscales, más ajuste y más deuda. Esta película ya la vimos”, afirmó.

Desde Córdoba, la diputada Natalia de la Sota se preguntó por qué la medida no se puede mantener después de las elecciones de medio término. “Antes de las elecciones se pueden eliminar las retenciones al campo, entonces también se podrá después de octubre. Estamos trabajando para que en la Ley de Presupuesto se incluya un artículo que lleve a ‘cero’ las retenciones durante 2026”, enfatizó.

Su colega, el diputado Oscar Agost Carreño señaló que “el Gobierno pidió un salvataje urgente a EE.UU”, en medio de la recesión, la inflación y un tipo de cambio inestable. “Por eso el Ministro de Economía y el Canciller deben explicar en el Congreso el Presupuesto 2026 y todas las condiciones que se negocian con EE.UU. No se trata de un acuerdo con el FMI ni con un organismo multilateral de crédito, sino con un país extranjero: la soberanía está en juego y la transparencia es una obligación”, afirmó.

Por su parte, el diputado de izquierda Nicolás del Caño planteó un interrogante tras la suspensión de la aplicación de la Ley de Emergencia en discapacidad. “Milei dice que el Congreso tiene que decir de dónde se saca la plata. ¿Lo de eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias ya calcularon cuánto nos va a costar? Gobiernan para los grandes empresarios y millonarios”, se preguntó.

Para Marcela Campagnoli, diputada de la Coalición Cívica ARI, estamos en presencia de otro “plan platita”, como el que se implementó en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. “¿Hasta cuándo el casino del Norte seguirá acompañado desvaríos? ¿Vale la pena seguirse endeudando para rifarlo antes de las elecciones del 26/10? ¿Se viene otro plan “platita”? Evidentemente LaTimbaAvanza ya no más LLA ahora la sigla es LTA. Fin.“, cuestionó.