Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

El diputado nacional habló tras una semana complicada para el Gobierno por la subida del dólar y aseguró: “La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones”. También dijo que el peronismo “es desestabilizante”

El Gobierno de Javier Milei atravesó una de las semanas más complicadas desde su asunción en diciembre 2023, cargada de cuestionamientos por la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y la suba del dólar. Sin embargo, el economista y diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz remarcó la labor del equipo económico para bajar la inflación, aunque cuestionó la falta de acuerdos políticos en el Poder Ejecutivo.

”Yo no tengo dudas de que este gobierno va a estabilizar. La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones. Pero Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina“, aseguró el economista en diálogo con A Confesión de Parte, el programa que conduce Romina Manguel en FM Milenium.

En ese sentido, señaló que desde Casa Rosada se “canchereó la situación” y sostuvo: “Yo tenía más expectativas en la economía y menos en la política. En el 2024 me sorprendieron en la política, porque demostraron tener una capacidad de construcción política que nunca pensé que iban a tener”.

“Pensá que llegaron con 37 diputados y 7 senadores, y cuatro meses después, estaban llevando una ley de las más importantes que aprobó un Gobierno en el arranque de un mandato. Así que me llamó la atención la capacidad de construcción política”, agregó.

Sin embargo, cuestionó que en el Gobierno “hicieron un diagnóstico que les salió mal” y continuó: “Creyeron que la economía iba a mantenerse estable hasta las elecciones. Tomaron una serie de decisiones con el dólar a mil cien, con la economía creciendo al siete por ciento interanual y con la tasa de interés en treinta y el riesgo país en quinientos sesenta puntos enero, febrero de este año. Con ese escenario, dijeron: ‘Nosotros arrasamos’”.

El diputado de la UCR
El diputado de la UCR Martín Tetaz (Gustavo Gavotti)

“No estaban preparados para hacer política en este escenario. Vos canchereás y troleás a tu adversario político mientras la pelota entre. Con el dólar a mil cien, podés hacerte canchero, con el dólar a mil quinientos ya no podés cancherear. Con la tasa a treinta podés hacerte canchero y la economía creciendo. Con la tasa a setenta y la economía en recesión hace siete meses, no podés cancherear. Entonces, con el riesgo país a quinientos sesenta podés cancherear. Con el riesgo país a mil quinientos, ya no podés cancherear, ¿entendés?“, aseveró.

Y remarcó: “La clave es qué hacés vos con esto, si tenés capacidad de responder ante la adversidad. El Gobierno demostró no tener plan B, no tener capacidad de reacción ante una adversidad, ni económica ni política. Y esto sí llama la atención, porque que no tuviera capacidad de reacción política, uno podía esperarlo. Pero además, no tuvieron capacidad de respuesta en la economía. Entonces, eso ya sí llama un poco la atención, porque uno se imaginaba que si había un fuerte con el que llegaba Milei y su equipo era el manejo de la economía“.

En ese sentido, marcó que el Gobierno tiene tiempo para pegar un “volantazo” y que eso podría llegar a ayudar para llevar calma a los mercados. “Yo no tengo dudas de que este Gobierno va a estabilizar, que se va a terminar la inflación en Argentina, más allá de que tiene una tormenta con el tipo de cambio y la recesión que le va a durar hasta las elecciones. Peor va a ser el contexto económico en términos de que no va a reactivar la economía y vas a tener un crecimiento tibio de la economía el año que viene”, añadió.

Además, sumó que pese a la estabilización, no habrá una “reactivación económica significativa”, ya que no ve “un flujo de inversiones significativo hacia la Argentina, tampoco después de las elecciones”. Y, pensando después de los comicios del próximo 26 de octubre, comentó: “Seguramente el Gobierno va a abandonar el esquema de las bandas, va a dejar que el dólar llegue al lugar que tiene que llegar y las tasas de interés, una vez que el dólar se acomode donde se tiene que acomodar, van a colapsar y la economía se va a encontrar su senda de recuperación”, dijo.

Javier Milei y Martín Tetaz
Javier Milei y Martín Tetaz cuando ambos eran diputados (@martintetazok)

Desde el punto de vista político, el diputado de la UCR completó: “Sea cual sea el resultado de la elección, el Gobierno se va a blindarse parlamentariamente porque va a tener un tercio en la Cámara de Diputados que hoy no tiene. Yo creo que el resultado electoral del Gobierno de octubre va a ser mejor”.

Por último, se refirió a la oposición y lanzó: “El peronismo históricamente es desestabilizante con todos los gobiernos y trata de que le vaya mal, no toleran que haya ganado otro y que lo que se vaya a hacer es algo distinto. El problema es que el Gobierno también se pasa al otro extremo, cuando vilipendia a los sectores de la oposición constructivos que le dicen: ‘Che, mirá que no es por ahí, es por otra cosa, tenés que corregir’”.

“No hay ninguna razón por la cual Milei se va en diciembre. No hay ninguna. Sin embargo, en la fantasía de muchos, lo empiezan a circular, lo meten en las redes de discusión pública. Eso no es accidental. Eso está hecho a propósito”, puntualizó.

