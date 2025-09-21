Política

Argentina acelera las negociaciones con EEUU para obtener un préstamo destinado a pagar los vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas

Equipos técnicos de ambos países trabajan hoy para cerrar un salvataje financiero que respaldaría la Secretaría del Tesoro y ejecutaría el Banco Central

Román Lejtman

Román Lejtman

Enviado especial a New York, Estados Unidos

Guardar
Javier Milei y Donald trump
Javier Milei y Donald trump durante su última reunión en Washington, (Estados Unidos)

(Enviado especial a New York, Estados Unidos) Equipos técnicos bajó las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas 10 horas para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al gobierno con un amplio préstamo destinados a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central, como adelantó en exclusiva ayer Infobae.

La intención del Gobierno era anunciar este acuerdo antes de la llegada de Milei a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.

El mandatario despega esta noche desde Buenos Aires junto a Karina Milei -secretaria General de la Presidencia- y Luis Caputo, ministro de Economía. En Manhattan lo aguarda el canciller Gerardo Werthein.

Pese a la presión del Gobierno, los técnicos que responden a Caputo no pudieron disipar las dudas del subsecretario del Tesoro, Michael Kaplan, que conoce la historia económica y política de la Argentina.

Kaplan ya vio pasar las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, y sus avatares económicos y financieros.

En este contexto, las negociaciones continuaran mañana y el Palacio de Hacienda aprieta el paso para llegar al anuncio antes de la foto que compartirán Milei y Trump, el próximo martes en la ONU.

Un aspecto crucial del acuerdo que se negocia es la eliminación del sistema de bandas, a pedido de los técnicos de la Secretaria del Tesoro. De esta manera, Argentina ingresaría en un modelo de libre flotación del dólar.

Es decir: el Banco Central ya no intervendría y el dólar cotizaría acorde a la oferta y la demanda del mercado.

El voluminoso pedido de Argentina es para exhibir poder de fuego y desalentar sumas abruptas del tipo de cambio que finalmente impactan en la inflación mensual, a pocas semanas de los comicios de medio término.

El Tesoro entiende esta lógica política, y no rechazó la propuesta de máxima que llegó desde Buenos Aires. Por eso la negociación continuó durante todo el fin de semana.

Pero la prioridad para Milei son 4.000 millones de dólares para cancelar una deuda que vence en enero y otros 4.500 millones de dólares para resolver la deuda que vence en julio.

El presidente considera que si Trump gira ese adelanto al Banco Central, la crisis empezaría resolverse con el correr de los días.

Donald Trump y Javier Milei
Donald Trump y Javier Milei durante un encuentro en Florida, (Estados Unidos)

El salvataje financiero de Estados Unidos a la Argentina exhibe la sintonía ideológica y la relación personal de Javier Milei con Donald Trump, que considera al Presidente como su aliado estratégico más importante en América Latina.

El Fondo de Estabilización Cambiaria, que administra Bessent desde la Secretaria del Tesoro, fue puesto a disposición del Gobierno frente a la crisis en los mercados y al drenaje constante de reservas.

El Fondo de Estabilización Cambiaria fue clave para evitar que México colapsara en épocas de Bill Clinton, cuando el Capitolio con mayoría republicana negó una ayuda extraordinaria a Ernesto Zedillo para aplacar el denominado “Efecto Tequila”.

Scott Bessent y Luis Caputo
Scott Bessent y Luis Caputo durante su último encuentro en el Ministerio de Economía, (Buenos Aires, Argentina)

Los asesores técnicos que responden a las órdenes de Bessent tienen la siguiente descripción sobre la deuda que enfrenta la Argentina entre el último trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026:

  • Ante organismos multilaterales, capital e intereses por USD 2.295 millones de octubre a diciembre 2025y USD 7.521 millones en 2026. De los vencimientos de 2026, casi la mitad son con el FMI, unos USD 3.413 millones.
  • Vencimientos de bonos y letras que suman 10.718 millones. De esa cifra, USD 7.677 millones son vencimientos de capital.
  • BOPREAL: hay vencimientos por USD 1.000 millones en noviembre de este año y por USD 2.000 millones en el primer semestre de 2026.

El total da aproximado 24.000 millones de dólares.

Javier Milei y Mauricio Macri
Javier Milei y Mauricio Macri en la Cámara de Diputados, (Capital Federal, Argentina)

La administración republicana asumió los resultados políticos de las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y rechaza la posibilidad del regreso del kirchnerismo a la Casa Rosada.

En la Casa Blanca recuerdan la operación financiera y política ejecutada para blindar a Mauricio Macri ante el avance del peronismo causado por sus errores económicos.

Durante la gestión Macri, Trump apuntaló un rescate por 53.000 millones de dólares que se desembolsarían a través de un programa Standby del FMI. Pero la jugada geopolítica fracaso: Alberto Fernández ganó las elecciones presidenciales.

Ahora, Trump se apoya en el Fondo de Estabilización Cambiaria, que destinará millones de dólares a la Argentina para enfrentar los vencimientos de la deuda. Esas partidas se girarán al Banco Central, y tendrán un formato técnico de swap.

A cambio de los dólares girados por el Fondo de Estabilización Cambiaria-, Argentina depositara pesos en la cuenta de la Secretaría del Tesoro en New York. Con este mecanismo, el gobierno evitar la aprobación del Congreso, que es controlado por la oposición.

La Casa Blanca mueve para evitar que se repita la experiencia de Macri, y en este sentido aguarda que Milei fortalezca su gobierno con ciertos cambios y que diseñe una hoja de ruta para futuros acuerdos con la oposición.

El presidente ya sabe que la posibilidad de un rescate financiero de Estados Unidos confronta con los constantes gestos de solidaridad de China, que aún tiene su propio swap de libre disponibilidad en el Banco Central.

La administración Trump monitorea la ofensiva de Xi Jinping en Argentina, que seduce con su iniciativa de la Ruta y de la Seda y pretende utilizar al país como una plataforma de control del espacio exterior, el acceso a la Antártida y el paso del Atlántico al Pacífico.

Milei se encuentra con Trump este martes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una muestra más del apoyo del líder republicano al presidente.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpScott BessentArgentinaEstados UnidosLuis CaputoFondo de Estabilización CambiariaChinaXi Jinping

Últimas Noticias

Martín Tetaz: “Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina”

El diputado nacional habló tras una semana complicada para el Gobierno por la subida del dólar y aseguró: “La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones”. También dijo que el peronismo “es desestabilizante”

Martín Tetaz: “Milei va a

Cuántos votos sumaron LLA, el peronismo y los oficialismos provinciales en los distritos que ya tuvieron elecciones este año

Infobae analizó los resultados en las 10 provincias que ya eligieron cargos locales y su peso electoral, de cara a lo que puede suceder el 26 de octubre. Cuántos suman, en conjunto, los que no fueron a votar

Cuántos votos sumaron LLA, el

Chubut: Nacho Torres echó de la administración pública a una exministra de Arcioni que fue condenada por corrupción

La extitular de Familia y Desarrollo Social de la provincia Cecilia Torres Otarola quedó fuera del Estado tras ser condenada a prisión e inhabilitada por en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”. El decreto fue firmado por el gobernador actual

Chubut: Nacho Torres echó de

Las razones de la implosión del PRO en Diputados y a qué intereses responde cada sector

Las diferencias ideológicas quedaron expuestas en la última sesión de la cámara baja. El grupo de los puristas, los pro-violetas, los sueltos, y un estado de tensión en la previa a la reunión convocada por Mauricio Macri

Las razones de la implosión

Elecciones 2025, en vivo: Elisa Carrió presentará mañana a los candidatos de la Coalición Cívica en la Ciudad

Los argentinos votarán el 26 de octubre para elegir 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado de la Nación

Elecciones 2025, en vivo: Elisa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Síntomas y causas de la

Síntomas y causas de la astenia primaveral: cuál es el impacto del cambio de estación en el organismo

Emergencia aérea: un avión sobrevoló el Conurbano a baja altura y llamó la atención de todos los vecinos

El extraño crimen del comerciante frente a la comisaría: sicarios, un remisero sospechoso y 5 minutos para matar

Encontraron muerto al jubilado que estaba desaparecido en Zárate y hay una pareja de policías detenida

La Legislatura porteña declarará de Interés Cultural dos iniciativas artísticas sobre Alzheimer y demencia

INFOBAE AMÉRICA
Alemana desplegó dos cazas para

Alemana desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
Maru Botana recordó a su

Maru Botana recordó a su hijo Facu a 17 años de su muerte: “Tan triste fue contarle a los chicos que te habías ido al Cielo”

Lali Espósito habló sobre una posible colaboración musical con Tini Stoessel

Ángela Torres relató su mala experiencia con una psicóloga: “Va a cortar conmigo y va a salir a contarle a las amigas”

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”