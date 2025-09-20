Política

Javier Milei se reunirá con Donald Trump el próximo martes en Nueva York

El encuentro bilateral será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, según pudo confirmar Infobae. El mandatario argentino llegará el lunes a Estados Unidos

Román Lejtman

Por Román Lejtman

Guardar
Crédito: la Casa Blanca
Crédito: la Casa Blanca

El presidente Javier Milei tendrá el martes su esperada reunión bilateral con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro, que será en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, fue confirmado por fuentes oficiales a Infobae.

“En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, confirmó esta tarde Cancillería a través de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Infobae pudo confirmar que junto al Presidente viajarán a Estados Unidos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el canciller Gerardo Werthein y el vocero, Manuel Adorni.

Tras una semana complicada en el frente económico, el mandatario partiría hacia Nueva York el próximo lunes y regresaría a Buenos Aires el jueves, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Según confirmaron fuentes oficiales, al arribar a suelo estadounidense, el líder libertario se dirigirá a su hotel a descansar y el martes participaría del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.

Pero más allá de ese encuentro general, el presidente argentino tendrá su esperada reunión bilateral con Trump, que será luego del discurso del mandatario estadounidense en la cumbre.

 Milei viajará a Nueva York en medio de un clima tensa a nivel local, después de que el Congreso no solo le rechazara al oficialismo varios vetos, sino también diera de baja algunos de los decretos que se firmaron en los últimos meses.

La inestabilidad impactó también en el mercado de cambios, que el jueves pasado, en medio de una nueva derrota de La Libertad Avanza en el Senado, asistió a otra jornada compleja, en la que el Banco Central debió vender USD 379 millones para sostener el esquema de bandas. El viernes las ventas fueron por USD 678 millones y redondeó USD 1.100 millones en tres días.

Además, el dólar oficial llegó a los $1.515, el blue a $1.520, el MEP a $1.532 y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Todos números que preocupan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que probablemente no vean con buenos ojos en Estados Unidos por el temor de una victoria del peronismo.

El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, exclamó aquella vez.

Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.

De hecho, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.

El evento se llevará adelante en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, donde estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald Trumpúltimas noticias

Últimas Noticias

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

El próximo miércoles arranca el debate en comisión. Los libertarios insisten con defender a rajatabla el superávit fiscal, pero deberán hacer concesiones a los gobernadores. Las advertencias del peronismo

Entre la desconfianza de las

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello llamó a votar por LLA y terminar “con este loop infinito”

El próximo mes, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

Elecciones 2025, en vivo: Pettovello

Los desencantados y la oportunidad que deja el peronismo: la apuesta de la avenida del medio en CABA y PBA

Los referentes del centro creen que el Frente Patria puede perder votos hacia la izquierda por el perfil de los candidatos que presenta en octubre. El rol de los gobernadores de Provincias Unidas

Los desencantados y la oportunidad

Dura crítica de Cristina Kirchner a la política económica del Gobierno: “¡Qué olor a default!"

A 100 días de su detención, la expresidenta arremetió contra Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo. “Se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri”, afirmó

Dura crítica de Cristina Kirchner

El mensaje de Axel Kicillof a 100 días de la detención de Cristina Kirchner: “Es un país más injusto”

El gobernador bonaerense habló de persecución política y un retroceso en las garantías democráticas bajo la gestión de Javier Milei. No confirmó si estará hoy en la convocatoria del kirchnerismo en San José 1111

El mensaje de Axel Kicillof
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte repudio a una publicidad

Fuerte repudio a una publicidad de una estación de servicio de Entre Ríos que simula el secuestro de una mujer

Mataron a un joven de 20 años durante una pelea a la salida de un boliche en Tucumán: hay un detenido

Entre la desconfianza de las provincias y su propia debilidad, el Gobierno encara la hostil negociación del Presupuesto

La baja de las tasas de interés no alcanzaría para reactivar a la industria antes de las elecciones

Qué podrían determinar los nuevos análisis al hombre que murió en un forcejeo con la policía de Vicente López

INFOBAE AMÉRICA
Silvio Rodríguez arrancó su gira

Silvio Rodríguez arrancó su gira latinoamericana con un emotivo recital en La Habana

Graves incidentes durante una violenta protesta antiinmigración en Países Bajos

Hallan en un aeropuerto de Florida un cráneo humano en el equipaje de un pasajero

Descubren artefactos paleolíticos en Ayvalık que reescriben rutas migratorias humanas

La Corte de Ecuador suspendió el referéndum convocado por Daniel Noboa para instalar una Asamblea Constituyente

TELESHOW
Chechu Bonelli regresó al país

Chechu Bonelli regresó al país y reflexionó sobre su estado tras su separación de Darío Cvitanich: “Mente tranquila”

La insólita propuesta que recibió Peter Lanzani de extirparse algo del rostro para un papel: “¿Cómo me lo vas a sacar?”

La emoción de María Becerra por conocer a Pampita en un desfile en Madrid: “Sos tan dulce”

Juana Viale enfrenta el máximo desafío deportivo de su vida: mañana compite en el IronMan de San Pablo

Se cumplió un año de la muerte de Daniel Fanego: el emotivo recuerdo de su hijo Manu