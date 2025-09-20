En medio de la crisis interna, Milei viaja a Nueva York para hablar en la ONU y lograr una foto con Trump

El presidente, Javier Milei, en la última asamblea general de las Naciones Unidas

Luego de atravesar una de las semanas más complicadas para el Gobierno en el plano político y económico, el presidente Javier Milei viajará a los Estados Unidos para participar de una nueva Asamblea General de las Naciones Unidas y espera conseguir una foto con su par norteamericano, Donald Trump.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el mandatario partiría hacia Nueva York el próximo lunes y regresaría a Buenos Aires el jueves, por lo que serán prácticamente tres días de intensa actividad.

Además de exponer una vez más ante la ONU, el jefe de Estado tiene previsto recibir un premio de manos de uno de los principales funcionarios de la administración republicana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Si bien todavía se estaba planificando, en principio la comitiva que lo acompañaría estaría integrada por su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En tanto, en el destino lo estará esperando el canciller, Gerardo Werthein.

Bessent le entregará un premio a Milei (Leon Neal/Pool via REUTERS)

Al arribar a suelo estadounidense, el líder libertario se dirigirá a su hotel a descansar y el martes participaría del almuerzo -o cena- de honor que el presidente de los EEUU suele organizar para todos los invitados a la Asamblea General.

Esta será una primera oportunidad para Milei de saludar a Trump, aunque sea de manera informal y alejados de los protocolos, pero luego ambos tendrán agendas bastante cargadas y será más complicado que suceda.

El argentino todavía espera la oportunidad para mantener una reunión bilateral con el titular de la Casa Blanca, con quien tiene sintonía ideológica, además de alinearse geopolíticamente con él.

La gala de recepción de los jefes de Estado ya fue el escenario para un encuentro casual: fue durante la presidencia de Mauricio Macri, quien implementó una estrategia para acercarse al republicano.

La entonces canciller Susana Malcorra fue quien conversó con el personal de ceremonial que organizaba el evento y solicitó que el líder de Cambiemos se sentara en una mesa que, si bien era una de las últimas en el sentido numérico, estaba ubicada justo al lado de la primera.

Milei buscará un encuentro casual con Trump (Leon Neal/Pool via REUTERS)

De esa forma, en esa ocasión el ex mandatario nacional pudo estar a tan solo unos metros de Trump, con quien tampoco estaba pudiendo conseguir una bilateral, y saludarlo.

En este caso, Milei viajará a Nueva York en medio de un clima tensa a nivel local, después de que el Congreso no solo le rechazara al oficialismo varios vetos, sino también diera de baja algunos de los decretos que se firmaron en los últimos meses.

La inestabilidad impactó también en el mercado de cambios, que el jueves pasado, en medio de una nueva derrota de La Libertad Avanza en el Senado, asistió a otra jornada compleja, en la que el Banco Central debió vender USD 379 millones para sostener el esquema de bandas. El viernes las ventas fueron por USD 678 millones y redondeó USD 1.100 millones en tres días.

Además, el dólar oficial llegó a los $1.515, el blue a $1.520, el MEP a $1.532 y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Todos números que preocupan al Gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre y que probablemente no vean con buenos ojos en Estados Unidos por el temor de una victoria del peronismo.

“Vienen por nosotros”, le reconoció el Presidente a los candidatos de su espacio que competirán en octubre, a los que, no obstante, les aseguró que no debían “estar asustados” porque el “ataque” opositor que ya estaba previsto en los planes libertarios. Además, en esa reunión les aseguró que su administración cuenta con hasta 22.000 millones de dólares para resistir el tipo de cambio.

El miércoles será el día en el que Milei hablará ante la ONU, como ya lo hizo en el 2024, cuando fue muy crítico del rol de la entidad y la acusó de “promover políticas colectivistas bajo el mandato de la agenda 2030″.

“Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres se transformó en un Leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-Nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo”, exclamó aquella vez.

Milei hablará el miércoles ante la ONU (REUTERS/Eduardo Muñoz/Foto de archivo)

Por la noche de ese mismo día, el Presidente tendrá nuevamente contactos con varias figuras internacionales en la gala que el prestigioso centro de estudios Atlantic Council está preparando y en la que él mismo será premiado.

De hecho, Milei recibirá el reconocimiento Global Citizen Award de la mano del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, uno de los funcionarios más cercanos e influyentes de Trump.

El evento se llevará adelante en el Ziegfeld Ballroom, a pocas cuadras de Central Park, donde estarán también el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al día siguiente, el jefe de Estado emprenderá su regreso a Buenos Aires para volver a ponerse al frente de la gestión y también de la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre, cuando intentará revertir los resultados de los comicios bonaerenses.