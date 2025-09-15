Política

Provincias Unidas presentó sus 10 principios y advirtió: “Para las reformas que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”

La fuerza que impulsan seis gobernadores difundió sus ideas y planteó una estrategia de desarrollo: “Vinimos a dejar atrás el pasado, ordenar el presente y construir el futuro”

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Los gobernadores de Provincias Unidas se reunieron la semana pasada en Córdoba

La fuerza Provincias Unidas, que reúne a seis gobernadores de diversos orígenes partidarios, difundió esta mañana 10 principios políticos y planteó que, “para las reformas que Argentina necesita, hacen falta votos, no vetos”.

“Argentina tiene con qué. Tiene materia prima. Tiene talento. Lo que no ha tenido es capacidad de organizarlas. Hasta ahora. No vinimos a explicar el pasado. Vinimos a dejarlo atrás, ordenar el presente y construir el futuro. Este es el primer paso de un largo camino que vamos a recorrer junto a los argentinos. Con sentido común y sensatez”, afirmaron desde Provincias Unidas.

El bloque está integrado por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). La semana pasada, desde la provincia mediterránea, hicieron una muestra de fuerza y ratificaron un proyecto que apunta a consolidarse como proyecto nacional de cara al 2027.

El primero de “los 10 principios para consolidar nuestra unión”, Provincias Unidas advirtió que en el país “hay dos miradas: una gobierna hace décadas la Argentina, nosotros somos la otra mirada, desde el interior productivo”, frente a “la que piensa a la Argentina desde lo financiero”.

Los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy)

Los dirigentes advirtieron sobre la necesidad de “hacer una revolución en la educación que nos ponga en la vanguardia de la inteligencia artificial y el cambio tecnológico”.

Frente al gobierno de Javier Milei, Provincia Unidas planteó una fuerte consigna política: “Sí a los votos, no a los vetos. Para hacer realidad las reformas educativas, laboral, impositiva y previsional que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”.

“Es un momento para las ideas, no para las ideologías. Nadie discute el equilibrio fiscal, ni el orden macroeconómico. Necesitamos un Estado transparente, sin corrupción, eficiente en el gasto y certero en la inversión. La inversión en infraestructura es fundamental para que haya desarrollo, bienestar y progreso para los argentinos”, continuó el decálogo.

Además, advirtieron que “la obra pública nos hace más competitivos” y que “es imprescindible la articulación público-privada”. “Para que todo esto sea posible, necesitamos paz, orden y seguridad para todos los argentinos”, afirmaron desde el bloque de gobernadores del interior.

La declaración de los 10 principios de Provincias Unidas se difundió luego de que se confirmara un cronograma de actividades conjuntas que van a tener los mandatarios. El próximo 30 de septiembre habrá un acto en Chubut; el 9 de octubre en Jujuy y el 15, en la ciudad de Buenos Aires.

Son actividades que se enmarcan en la campaña electoral, donde ese sector competirá tanto contra La Libertad Avanza como contra el peronismo unificado bajo el sello de Fuerza Patria.

También, se difunde en momentos en que la Casa Rosada está negociando con varios gobernadores una recomposición en la relación política, tras el fuerte revés que sufrió en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde perdió por más de 13 puntos de diferencia con el peronismo.

Según pudo confirmar Infobae, en las próximas horas, los seis gobernadores mantendrán contactos informales para intentar definir una postura común de cara al debate en el Congreso que se avecina por los vetos presidenciales.

Entre ellos hay una coincidencia en que insistirán en blindar la ley que distribuye de manera automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y podría también haber el mismo consenso en la discusión sobre la ley Garrahan y el financiamiento de las universidades.

