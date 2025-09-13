Elisa Carrió lanzó un spot en apoyo a un candidato porteño: “Tengo novio”

El video publicado en la cuenta de Instagram de Elisa Carrió.

En vistas a las elecciones del 26 de octubre, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó un spot de campaña en apoyo a su candidato a diputado nacional, Hernán Reyes.

En el video, la líder de la CC-ARI retoma una broma que había hecho días atrás sobre un supuesto romance con un hombre de 95 años, relato que luego salió a desmentir. “Tengo novio y candidato”, afirma Carrió en el spot, acompañada por Reyes.

Este último encabeza la lista de diputados nacionales de la CC-ARI en el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) para los próximos comicios. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como legislador de CABA por el bloque Vamos por Más.

“Quiero una Argentina republicana, transparente, próspera e igualitaria. Sin libertad nada vale la pena, por eso camino junto a Lilita hace tanto tiempo”, asegura en su presentación del sitio web de la Legislatura porteña. En la misma boleta se encuentra Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional.

Carrió junto a Reyes.

A principios de septiembre, “Lilita” aseguró que mantenía un vínculo con un hombre de 95 años. Sin embargo, con el correr de las horas, reveló que era todo mentira: “Me pareció una historia fantástica”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica, se refirió a su “pareja” sin revelar una identidad. Había asegurado que se encontraba en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entre risas al considerar que la dinámica entre ambos resultaba adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

La exdiputada enfatizó que se sentía a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política había reamarcado que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja era un hombre “muy famoso” y que habían decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no solían reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Sin embargo, momentos después la dirigente volvió a referirse al tema en La Voz en Vivo y reveló que toda la historia era de mentira.

“Era una broma de VideoMatch. Viste como hay falsas narrativas y dice que estamos en la pos realidad. Yo digo la verdad a la política. Y me pareció una historia fascinante esto que me encuentro en una esquina con un famoso de noventa y cinco años, me pareció divino”, dijo la líder de la coalición cívica.

Elisa Carrió, cuando anunció que estaba en pareja.

Y agregó: “Nos damos la mano, nos damos un beso, nadie sabe quién es el novio. Y me van a empezar a inventar novios de noventa y cinco años. Me pareció una hermosa historia de amor de ya de los que vamos a morir, ¿te das cuenta? Es como el amor en los tiempos del cólera de García Márquez".

Por último, la ex legisladora cerró: “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad”.

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.