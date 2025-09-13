Política

Elisa Carrió lanzó un spot en apoyo a un candidato porteño: “Tengo novio”

La líder de la Coalición Cívica respaldó al legislador y postulante a la Cámara de Diputados Hernán Reyes en un video que retoma la broma sobre su supuesto romance con un hombre de 95 años

Guardar
El video publicado en la cuenta de Instagram de Elisa Carrió.

En vistas a las elecciones del 26 de octubre, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó un spot de campaña en apoyo a su candidato a diputado nacional, Hernán Reyes.

En el video, la líder de la CC-ARI retoma una broma que había hecho días atrás sobre un supuesto romance con un hombre de 95 años, relato que luego salió a desmentir. “Tengo novio y candidato”, afirma Carrió en el spot, acompañada por Reyes.

Este último encabeza la lista de diputados nacionales de la CC-ARI en el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) para los próximos comicios. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como legislador de CABA por el bloque Vamos por Más.

“Quiero una Argentina republicana, transparente, próspera e igualitaria. Sin libertad nada vale la pena, por eso camino junto a Lilita hace tanto tiempo”, asegura en su presentación del sitio web de la Legislatura porteña. En la misma boleta se encuentra Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional.

Carrió junto a Reyes.
Carrió junto a Reyes.

A principios de septiembre, “Lilita” aseguró que mantenía un vínculo con un hombre de 95 años. Sin embargo, con el correr de las horas, reveló que era todo mentira: “Me pareció una historia fantástica”.

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de Coalición Cívica, se refirió a su “pareja” sin revelar una identidad. Había asegurado que se encontraba en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entre risas al considerar que la dinámica entre ambos resultaba adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

La exdiputada enfatizó que se sentía a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La dirigente política había reamarcado que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja era un hombre “muy famoso” y que habían decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”. Además, explicó que no solían reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos.

Sin embargo, momentos después la dirigente volvió a referirse al tema en La Voz en Vivo y reveló que toda la historia era de mentira.

“Era una broma de VideoMatch. Viste como hay falsas narrativas y dice que estamos en la pos realidad. Yo digo la verdad a la política. Y me pareció una historia fascinante esto que me encuentro en una esquina con un famoso de noventa y cinco años, me pareció divino”, dijo la líder de la coalición cívica.

Elisa Carrió, cuando anunció que estaba en pareja.

Y agregó: “Nos damos la mano, nos damos un beso, nadie sabe quién es el novio. Y me van a empezar a inventar novios de noventa y cinco años. Me pareció una hermosa historia de amor de ya de los que vamos a morir, ¿te das cuenta? Es como el amor en los tiempos del cólera de García Márquez".

Por último, la ex legisladora cerró: “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad”.

Las declaraciones de Carrió generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios recordaron manifestaciones previas de la exdiputada sobre sus expectativas sentimentales. En años anteriores, había expresado su deseo de casarse de blanco a los 80 años y, en tono humorístico, señaló: “Un marido lejos puede ser, pero con dos baños, porque el problema de las parejas son los baños. Hay que casarse y hay que tener dos baños, porque el divorcio empieza con cómo se aprieta el dentífrico”.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasElisa CarrióCampaña electoralElecciones

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los argentinos volverán a las urnas para renovar los representantes en el Congreso de la Nación. Todos los detalles que hay que saber y las novedades de la campaña

Elecciones 2025, en vivo: las

En medio de las internas, el Gobierno se propuso reactivar la gestión para paliar el efecto de la derrota

Las mesas del Gabinete apuestan a retomar el dinamismo de la primera etapa. En paralelo, crece nuevamente el caso de los sobornos en ANDIS y se suman focos de reclamo contra los vetos

En medio de las internas,

Una senadora kirchnerista dijo que no cree que el Gobierno llegue al 26 de octubre y un funcionario le respondió: “Golpe suave”

Sandra Mendoza, legisladora por Tucumán, dejó una polémica frase al analizar la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La respuesta de la Rosada

Una senadora kirchnerista dijo que

El mapa de poder del Gobierno tras la derrota: los que mantuvieron su peso y la interna que no se resuelve

Después del revés en la provincia de Buenos Aires, el Presidente optó por sostener a su círculo más cercano y mostrarse en un rol articulador. Las tensiones y la incertidumbre sobre el rumbo electoral siguen latentes

El mapa de poder del

Vetos, internas y nuevos riesgos: Milei repite su juego, pero en el tablero de la derrota

El Gobierno apuesta en primer lugar a recomponer el trato con gobernadores. Es un tema complejo, que supera la división entre jefes provinciales “afines” y enemigos. Y tendrá expresión en el Congreso. Se mezclan demandas desoídas y batallas domésticas

Vetos, internas y nuevos riesgos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El jefe de la bancada

El jefe de la bancada de la UCR en el Senado afirmó que están votos para sostener la ley de ATN y desafiar al Gobierno

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Jorge Brito relató cuáles fueron los dos “momentos trascendentales” en el crecimiento del Banco Macro

Según el Financial Times, Javier Milei enfrenta “la crisis más grande” de su presidencia

Un chico había ido armado hace un mes a otra escuela de la misma ciudad de Mendoza donde se atrincheró la alumna de 14 años

INFOBAE AMÉRICA
Dan Brown: “La tecnología es

Dan Brown: “La tecnología es una herramienta pero depende de nosotros decidir cómo la usamos”

Científicos aseguran que hay un 90% de probabilidad de presenciar la explosión de un agujero negro en la próxima década

Hallazgo inquietante: miles de barriles enterrados en el mar de California esconden desechos alcalinos

Ucrania bombardeó una importante refinería de petróleo en Rusia

Santiago Peña destacó la captura del mexicano Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo narco La Barredora: “Paraguay no será refugio de criminales”

TELESHOW
El video íntimo de Trueno

El video íntimo de Trueno y la española Teresa Prettel a los besos que encendió las redes

L-Gante y Tamara Báez saludaron a su hija Jamaica por su cumpleaños: “Que seas feliz siempre”

Yanina Latorre compartió sus minivacaciones en Mendoza junto a su esposo y amigos: “Un viaje de egresados a los 50 años”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego del accidente: el Hospital de Moreno difundió el primer parte médico

Preocupación por la salud de Thiago Medina: los ex Gran Hermano piden cadena de oración