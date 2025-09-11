Yacobitti: “Si no logramos revertir el veto, vamos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”

Emiliano Yacobitti en la marcha universitaria federal 23A (Foto: Gustavo Gavotti)

La decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de financiamiento universitario generó rechazo en el ámbito académico. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación. Este mediodía habrá una conferencia de prensa y se espera que se tomen medidas para rechazar la decisión del presidente Javier Milei.

“Mucha preocupación tenemos porque todos teníamos expectativa en que el gobierno no vetara la ley”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Según su análisis, la posibilidad de un veto parcial había circulado previamente, aunque resultaba “insuficiente, pero por lo menos planteaba o dejaba en claro que el gobierno estaba escuchando el reclamo”.

Yacobitti advirtió que la medida puede modificar de manera profunda el sistema universitario. “Si nosotros no logramos revertir este veto en la Cámara de Diputados, o sea, que se apruebe la insistencia, vamos a tener que acostumbrarnos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”, afirmó.

El vicerrector apuntó al deterioro presupuestario desde fines de 2023, con impacto en “el sueldo de los profesores y el resto de los trabajadores, los médicos asistenciales en la universidad”. Lo calificó como “durísimo”.

También destacó la pérdida de poder adquisitivo. “La pérdida de valor adquisitivo este año se está consolidando, incluso el gobierno en el veto lo reconoce, una pérdida del valor adquisitivo del cuarenta por ciento del salario, muy por encima del resto del sector público. Estos ya de por sí venían muy golpeados, eran salarios de subsistencia”, sostuvo.

Los docentes universitarios convocaron a un paro para el próximo viernes tras el veto de Milei

En cuanto a los pasos inmediatos, adelantó: “Hoy seguramente va a haber una conferencia de prensa en el rectorado de la universidad, donde va a estar el rector, donde nosotros vamos a convocar alguna movilización ciudadana”. Explicó que la estrategia consiste en dialogar con diputados y presidentes de bloque para transmitir que “esto no tiene que ver con un ajuste, tiene que ver con una vocación del gobierno de destruir algo que funciona”.

El vicerrector cuestionó las prioridades presupuestarias del Ejecutivo. “En el veto que publica el gobierno, el costo que le asigna a la implementación del veto es el 0,1% del PBI. Solo lo que le costó al gobierno la rebaja en bienes personales es el 0,41% del PBI”, detalló.

“Todos podemos discutir que el Estado tiene que funcionar bien, que tiene que ser eficiente, pero las universidades públicas en la Argentina tienen un nivel internacional y una inversión en comparativa con cada una de esas universidades con las cuales se comparan en los rankings, en algunos casos hasta diez veces menos, como es el caso de la Universidad de San Pablo, o cinco veces menos”, agregó.

“Lo que hoy está haciendo el gobierno con el veto es consolidar la idea de que el sistema de universidades públicas no tiene lugar en la Argentina”, subrayó.

Tras la firma de Javier Milei para vetar la ley, los gremios docentes convocaron a un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre. La medida de fuerza de 24 horas fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.

Los sindicatos también informaron que organizarán una nueva Marcha Federal el día en que el Congreso trate el veto. En paralelo, la oposición evalúa convocar a una sesión especial el próximo miércoles para insistir con la sanción de la norma.

De acuerdo al comunicado difundido por el gremio, el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Además, mencionaron la preocupación por la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios. Dirigentes gremiales advirtieron sobre el déficit presupuestario que enfrentan las universidades, el deterioro en las condiciones laborales y el riesgo para el normal funcionamiento del sistema educativo.