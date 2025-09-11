Política

Yacobitti: “Si no logramos revertir el veto, vamos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”

El vicerrector de la UBA habló sobre la situación salarial de los docentes y las acciones que se preparan para rechazar la decisión del presidente Javier Milei

Guardar
Emiliano Yacobitti en la
Emiliano Yacobitti en la marcha universitaria federal 23A (Foto: Gustavo Gavotti)

La decisión del Poder Ejecutivo de vetar la ley de financiamiento universitario generó rechazo en el ámbito académico. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, expresó su preocupación. Este mediodía habrá una conferencia de prensa y se espera que se tomen medidas para rechazar la decisión del presidente Javier Milei.

“Mucha preocupación tenemos porque todos teníamos expectativa en que el gobierno no vetara la ley”, afirmó en diálogo con Radio Mitre. Según su análisis, la posibilidad de un veto parcial había circulado previamente, aunque resultaba “insuficiente, pero por lo menos planteaba o dejaba en claro que el gobierno estaba escuchando el reclamo”.

Yacobitti advirtió que la medida puede modificar de manera profunda el sistema universitario. “Si nosotros no logramos revertir este veto en la Cámara de Diputados, o sea, que se apruebe la insistencia, vamos a tener que acostumbrarnos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos”, afirmó.

El vicerrector apuntó al deterioro presupuestario desde fines de 2023, con impacto en “el sueldo de los profesores y el resto de los trabajadores, los médicos asistenciales en la universidad”. Lo calificó como “durísimo”.

También destacó la pérdida de poder adquisitivo. “La pérdida de valor adquisitivo este año se está consolidando, incluso el gobierno en el veto lo reconoce, una pérdida del valor adquisitivo del cuarenta por ciento del salario, muy por encima del resto del sector público. Estos ya de por sí venían muy golpeados, eran salarios de subsistencia”, sostuvo.

Los docentes universitarios convocaron a
Los docentes universitarios convocaron a un paro para el próximo viernes tras el veto de Milei

En cuanto a los pasos inmediatos, adelantó: “Hoy seguramente va a haber una conferencia de prensa en el rectorado de la universidad, donde va a estar el rector, donde nosotros vamos a convocar alguna movilización ciudadana”. Explicó que la estrategia consiste en dialogar con diputados y presidentes de bloque para transmitir que “esto no tiene que ver con un ajuste, tiene que ver con una vocación del gobierno de destruir algo que funciona”.

El vicerrector cuestionó las prioridades presupuestarias del Ejecutivo. “En el veto que publica el gobierno, el costo que le asigna a la implementación del veto es el 0,1% del PBI. Solo lo que le costó al gobierno la rebaja en bienes personales es el 0,41% del PBI”, detalló.

“Todos podemos discutir que el Estado tiene que funcionar bien, que tiene que ser eficiente, pero las universidades públicas en la Argentina tienen un nivel internacional y una inversión en comparativa con cada una de esas universidades con las cuales se comparan en los rankings, en algunos casos hasta diez veces menos, como es el caso de la Universidad de San Pablo, o cinco veces menos”, agregó.

“Lo que hoy está haciendo el gobierno con el veto es consolidar la idea de que el sistema de universidades públicas no tiene lugar en la Argentina”, subrayó.

Tras la firma de Javier Milei para vetar la ley, los gremios docentes convocaron a un paro nacional para el próximo viernes 12 de septiembre. La medida de fuerza de 24 horas fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN), CTERA, FAGUDT, CONADU, CONADU Histórica, FATUN y UDA.

Los sindicatos también informaron que organizarán una nueva Marcha Federal el día en que el Congreso trate el veto. En paralelo, la oposición evalúa convocar a una sesión especial el próximo miércoles para insistir con la sanción de la norma.

De acuerdo al comunicado difundido por el gremio, el Gobierno “continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”. Además, mencionaron la preocupación por la “crítica situación salarial” de los trabajadores universitarios. Dirigentes gremiales advirtieron sobre el déficit presupuestario que enfrentan las universidades, el deterioro en las condiciones laborales y el riesgo para el normal funcionamiento del sistema educativo.

Temas Relacionados

Emiliano YacobittiUBALey FinanciamientoUniversidadesVetoUltimas noticias

Últimas Noticias

El resultado electoral en Buenos Aires puso en alerta a otros distritos donde hay acuerdo entre LLA y el PRO de cara a octubre

“Por supuesto que tomamos nota”, reconocieron desde el entorno del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Desde el macrismo porteño, a su vez, señalaron: “La situación es diferente, no vemos un revés”

El resultado electoral en Buenos

Patricia Bullrich habló sobre la alianza LLA-PRO tras la derrota electoral: “Sería bueno hablar con Mauricio Macri”

La candidata a senadora nacional por CABA propuso recomponer lazos con el líder del PRO y avanzar en una estrategia conjunta de cara a las elecciones de octubre

Patricia Bullrich habló sobre la

Designaron al nuevo secretario de Desregulación luego de aceptar la renuncia de un funcionario clave

Tras la salida de uno de los secretarios clave de Federico Sturzenegger, se conoció que el puesto será ocupado por otro de los funcionarios del Ministerio

Designaron al nuevo secretario de

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno suspender los planes a extranjeros para destinar los fondos a jubilados y discapacitados

El gobernador de Salta planteó una alternativa para garantizar la cobertura médica e insumos destinados a los salteños. Anteriormente, la provincia decidió cobrar aranceles a los ciudadanos de países limítrofes que vengan a antenderse al país

Gustavo Sáenz pidió al Gobierno

Implementarán la utilización de controles biométricos en los pasos fronterizos

Las Terminales de Autenticación Biométrica (TAB) permitirán validar la identidad de los viajeros mediante reconocimiento facial y huellas dactilares, en tiempo real y bajo la supervisión de agentes migratorios

Implementarán la utilización de controles
ÚLTIMAS NOTICIAS
Las increíbles imágenes de tiburones

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

Sin lluvias y con máximas de 20°: cómo estará el tiempo en el AMBA y el pronóstico para el resto del país

Una formación del Tren Roca embistió a un micro en Ezeiza: hay 10 heridos y servicio limitado

El resultado electoral en Buenos Aires puso en alerta a otros distritos donde hay acuerdo entre LLA y el PRO de cara a octubre

De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Las increíbles imágenes de tiburones

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

El embajador británico en Estados Unidos fue destituido por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Yamandú Orsi propone que el fisco pueda levantar secreto bancario sin orden judicial: críticas de la oposición

Científicos uruguayos avistaron tiburones en la expedición al fondo del mar

Por qué la Generación Z impulsa el abandono del alcohol

TELESHOW
El problema de salud de

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Lali definió los tres participantes que seguirán en su team en La Voz Argentina: las nuevas reglas de la fase 2