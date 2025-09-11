La sentida carta de López Murphy a Javier Milei: “Sigo siendo el mismo de siempre, el que sentías como tu segundo padre”

Ricardo López Murphy y Javier Milei.

En medio del cimbronazo político que sufrió La Libertad Avanza tras la contundente derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, diputado nacional y candidato a renovar su banca por Republicanos Unidos, compartió este jueves una sentida carta dedicada al presidente Javier Milei, sobre quien consideró que “está muy mal rodeado”.

Según comentó el propio López Murphy en su texto, el cual compartió a través de su cuenta de la red social X, él conoció al presidente Milei en 2024, cuando su colega economista se acercó para promocionar el libro “Política Económica Contrarreloj“, escrito junto a Diego Giacomini y Ferreli Mazza.

“Construimos una muy buena relación, de amistad. Javier siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes. Y además es buena persona. Siempre compartimos el norte al cual debía ir la República Argentina. Un país abierto al mundo, sin déficit fiscal, con la libertad como bandera. Viajamos juntos por el país y compartimos momentos, junto a otros amigos y colegas, como Victoria Villarruel, Ramiro Marra, Diana Mondino”, detalló López Murphy.

La carta completa que Ricardo López Murphy le dedicó al presidente Javier Milei.

A pesar del buen vínculo que habían forjado, todo cambió en 2021, cuando Milei se enojó con López Murphy por haberse sumado a Juntos por el Cambio. “Fue una definición política, donde yo creí que era importante sostener la principal alternativa contra el kirchnerismo”, justificó.

En este sentido, López Murphy consideró que el enojo de Milei se transformó en “furia”, al decidir tratar a los adversarios “como animales, como gusanos, ratas”, lo cual provocó un distanciamiento por parte del legislador.

“Javier, querido. Yo sigo siendo el mismo Ricardo de siempre. Ese que vos decías que era casi tu segundo padre. Te he acompañado en todas las leyes importantes que enviaste al Congreso, incluso en el momento más difícil de mi vida, estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura. En lo que no te apoyé fue en los fondos reservados para la SIDE, en la comisión de Libra y en los fondos para discapacidad. Y estoy convencido de que fueron decisiones acertadas”, reza la respuesta de López Murphy a las críticas que recibió del mandatario.

Ricardo López Murphy recomendó al presidente Milei que se libre "de la casta que lo rodea".

Acto seguido, López Murphy advirtió al presidente Milei sobre una situación “inaceptable” que rodea a su mandato. “Presidente, usted está muy mal rodeado. Todavía está a tiempo. A tiempo de volver a ser el Javier del 2014. Ese que defendía a capa y espada el liberalismo. Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes. Líbrese de la casta que lo rodea”, argumentó.

“En octubre competiremos en la elección. Pero yo le garantizo que el año que viene, en el Congreso de la Nación, si usted retoma el camino correcto lo seguiremos apoyando.Los argentinos se merecen que esta vez salga bien. No hay lugar ni tiempo para otro fracaso”, concluye la carta del “Bulldog”, la cual acompañó con tres fotos junto a Milei y un video en el que el propio presidente habla de López Murphy como su “querido amigo” y “segundo padre”.