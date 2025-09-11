Política

El PRO le sugirió a LLA que baje a sus candidatos en Río Negro para evitar otra derrota electoral

Tras el fracaso en territorio bonaerense, el presidente del partido amarillo en la provincia le pidió a la Casa Rosada que baje la lista para los comicios nacionales. “Es un rejunte de impresentables”, aseguró

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

Juan Martín, presidente del PRO en Río Negro

La rivalidad está planteada. Atrás quedaron los rostros sonrientes de la foto en la que referentes del PRO y de La Libertad Avanza anunciaban una lista de unidad. El acuerdo se mantuvo hasta que los armadores violetas eligieron a quiénes encabezarían la lista oficial en la provincia de Río Negro.

Con el reciente resultado de las urnas en la provincia de Buenos Aires, los amarillos volvieron al ataque, esta vez para sugerirle a Casa Rosada la dimisión en las próximas legislativas de octubre en la provincia y evite participar de la contienda.

El que alzó la voz en ese sentido fue el presidente de la fuerza en la provincia patagónica, Juan Martín, quien definió a la lista libertaria como “un rejunte de impresentables”.

Si la idea es ayudar al gobierno, deberían bajarse”, propuso el legislador provincial, quien encabeza la lista amarilla por una banca en el Senado.

A Martín lo sedujo la idea de encabezar la boleta violeta y para ello acordó con LLA. En ese sentido, los armadores eligieron a Lorena Villaverde para el primer lugar de la lista y el líder del PRO rionegrino pegó el portazo.

“Lamentablemente, vemos que a nivel local insisten con lo que los llevó a la derrota en Buenos Aires, porque lo único que hicieron fue responder con agresiones, insultos y amenazas, que es aquello a lo que la gente le dio la espalda” sostuvo el dirigente, en diálogo con Infobae.

Karina Milei junto a Martín Menem y la diputada Lorena Villaverde en Río Negro

Con las urnas del domingo pasado abiertas, el legislador opinó que “el resultado obliga a que el gobierno tome decisiones fuertes”.

“Si uno analiza el resultado, ve que el kirchnerismo no sacó más votos de los que suele sacar. Incluso, sacó bastantes menos que en 2023”, aseguró Martín y agregó que “algunas sumas terminaron restando y quedó claro que a los K no se le gana solamente con el color violeta, si la lista es un rejunte de impresentables puestos por capricho”.

A través de las redes, LLA le respondió a Martín e hizo alusión al volátil acuerdo que rubricaron ambas fuerzas, semanas atrás. “Hace apenas unas semanas él mismo estaba convencido de que el camino era una alianza contra el kirchnerismo, con acuerdos firmados, listas cerradas y hasta fotos sonrientes al lado de Lorena Villaverde”, posteó la cuenta oficial de la fuerza violeta, y Villaverde compartió.

El presidente del PRO hizo referencia a causas judiciales en las que Villaverde está involucrada y aseguró que el oficialismo nacional “puso a una candidata con problemas en la Justicia”.

Días atrás, el partido amarillo intentó despegarse de la lista violeta, al asegurar que el partido acompaña la política económica del presidente Javier Milei, aunque no comulga con los candidatos que eligió para encabezar su boleta.

Pero Villaverde no sólo está en el blanco del PRO, sino también de un fragmento libertario que irá con lista propia en las elecciones de octubre.

Karina Milei y la diputada Lorena Villaverde

El titular del sello Primero Río Negro, Ariel Rivero, dijo que “el Presidente está mal asesorado y mal rodeado, y eso explica la decisión de llevar a Lorena Villaverde como candidata. Eso es una clara muestra de lo que es la gente que está cerca en su gobierno, porque Villaverde tiene causas penales”.

La confrontación entre Rivero y Villaverde tiene historia. La diputada quiso evitar el uso del león en la imagen de Primero Río Negro, aunque la justicia rechazó su planteo y habilitó a la fuerza de Rivero al uso del emblema libertario.

La decisión del juez Gustavo Villanueva reforzó la estrategia de Rivero de cara a octubre, con un discurso alineado ideológicamente al oficialismo nacional, pero autónomo de la estructura partidaria libertaria. Sin embargo, en las últimas semanas Rivero redirigió la campaña al espetar críticas a la conducción nacional y al entorno del mandatario nacional.

“A la gestión hay que valorarle la baja de inflación y que se terminó con los gerentes de la pobreza, pero hay cosas que están mal y la gente no llega a fin de mes”, remarcó.

