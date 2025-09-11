Política

A la espera del tercer veto de Milei, la oposición define su estrategia para la ofensiva en Diputados

Convocarán a una sesión especial para el próximo miércoles, pero aún negocian qué temas estarán incluidos. Preocupación por anuncios del Gobierno que “desactiven los dos tercios”

Federico Millenaar

Por Federico Millenaar

Guardar
Cámara de Diputados
Cámara de Diputados

Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados ya definieron que convocarán a una sesión especial para el próximo miércoles 17. El objetivo es rechazar los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría, impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan, y al aumento de financiamiento universitario.

Sin embargo, el temario de la sesión todavía está en proceso de negociación ya que algunos sectores quieren tratar los dos temas en la misma sesión y otros consideran que es mejor dividirlos en dos convocatorias, una el 17 y otra el 24.

También se baraja la posibilidad de incluir alguna otra iniciativa incómoda para el Gobierno, como el proyecto para modificar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, o buscar emplazamientos las comisiones para que avancen los pedidos de interpelación por las presuntas coimas en discapacidad y las muertes por el fentanilo contaminado.

Ayer por la tarde el presidente Milei vetó por su “excesivo costo fiscal” la norma que actualiza por inflación los gastos de las universidades y ordena reabrir la paritaria del sector. Y algunas horas más tarde, casi al final del día, también giró al Congreso el veto a la ley que ordena una recomposición salarial para el personal médico (incluidos los residentes) y un refuerzo presupuestario para dotar de recursos los hospitales pediátricos. El argumento nuevamente fue la falta de recursos.

Desde la oposición dejaron trascender inmediatamente que buscarían rechazar los vetos, es decir, insistir con las leyes tal cual fueron aprobadas, pero aún no convocaron a una sesión especial porque el presidente Milei firmará en las próximas horas un tercer veto contra la ley impulsada por los gobernadores para repartir de forma automática los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

Conferencia de la UBA por
Conferencia de la UBA por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario (Foto: Jaime Olivos)

Este no es un tema menor ya que constituye uno de los principales reclamos de las provincias y en la oposición calculan que el malestar de los gobernadores por la falta de recursos podría ayudar a sumar votos para rechazar los otros dos vetos. Los diputados que responden a los gobernadores tendrán un rol clave ya que para insistir con una ley vetada, la oposición debe conseguir dos tercios de los votos en cada Cámara. En Diputados las tres votaciones están muy ajustadas.

Si los gobernadores no nos acompañan en rechazar estos vetos, que se olviden de nosotros para los ATN”, ironizaban en una de las bancadas dialoguistas. Pero ese tema llegará a Diputados más adelante el Senado fue su Cámara de origen y el veto deberá ser rechazado primero allí.

Dado que la votación será tan ajustada, la oposición no quiere dar pasos en falso y arriesgarse a perder con proyectos tan sensibles. Una de las preocupaciones era que el Gobierno incluyera en el proyecto de Presupuesto 2026 -que Milei presentará por Cadena Nacional el lunes a las 21- algún paliativo presupuestario para los hospitales o para las universidades que “desactive los dos tercios”.

Frigerio, Cornejo y Zdero participaron
Frigerio, Cornejo y Zdero participaron de la primera mesa federal con el Gobierno

Por otro lado, algunos diputados manifestaron preocupación ante la posibilidad de que algunos gobernadores utilicen el aumento a las universidades como moneda de cambio en una negociación con el Gobierno. “Si ponemos todo junto hay más chances de que acompañen una ley y la otra no”, explicaron. Tal como ocurrió en la sesión en la que se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, pero luego se perdieron votos a la hora de votar el aumento jubilatorio.

“Algunos rectores nos piden ir a lo seguro y dejar la sesión para el 24, así también pueden presionar con una gran marcha universitaria federal”, explicó un legislador. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todos los rectores nacionales, aseguraron que desean que se trate “lo antes posible y junto con Garrahan”.

Por su parte, el Gobierno busca retomar la iniciativa tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y esta tarde inauguró la flamante mesa federal, donde recibió a los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, todos ellos cercanos a la gestión libertaria, con la que tienen una alianza de cara a las próximas elecciones. Por el lado del oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno les confirmó que vetará la ley de ATN, pero se comprometió a armar una instancia de negociación con las provincias aliadas para mostrar su vocación de llegar a acuerdos sobre recursos (ATN, impuesto a los combustibles líquidos y Presupuesto 2026).

Temas Relacionados

VetoFinanciamiento universitarioEducación públicaParo gremialMarcha Federal UniversitariaUBAConsejo Interuniversitario NacionalLey de emergencia pediátricaSalud públicaHospital GarrahanÚltimas noticias

Últimas Noticias

Santa Fe prepara una importante ceremonia para realizar la jura de la nueva Constitución en la Legislatura provincial

Este viernes se realizará el acto formal con la nueva Carta Magna, la cual fue aprobada por 52 votos a favor y 17 en contra. Se espera la participación de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo como de invitados especiales

Santa Fe prepara una importante

A seis meses de los incidentes en el Congreso, Pablo Grillo fue trasladado a un hospital de rehabilitación neurológica

El fotógrafo, que recibió el disparo de un proyectil en su cabeza durante una marcha de jubilados, continúa con su recuperación. La familia confirmó que tiene una leve mejoría tras su última intervención quirúrgica

A seis meses de los

Los empleados bancarios lograron otro aumento salarial que llevará el sueldo inicial a una suma récord

Los trabajadores del sector recibirán un nuevo incremento salarial en agosto que está en sintonía con el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. En 8 meses tuvieron una mejora del 19,5%. Además, se definió el monto mínimo que percibirán por el “Día del bancario”

Los empleados bancarios lograron otro

Elecciones Argentina 2025, en vivo: Florencio Randazzo encabezó una reunión de candidatos de Provincias Unidas con Juan Schiaretti

El próximo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para renovar los representantes en el Congreso de la Nación. Todos los detalles que hay que saber y las novedades de la campaña

Elecciones Argentina 2025, en vivo:

Milei confía en que la mesa federal con los gobernadores ayude a impulsar una reforma laboral y tributaria

El Presidente sigue de cerca el reinicio de las negociaciones con las provincias y apuesta a la relación con ellas del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para acercar posiciones

Milei confía en que la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos advierten sobre la relación

Científicos advierten sobre la relación entre tinnitus severo y deterioro cognitivo en adultos mayores

Santa Fe prepara una importante ceremonia para realizar la jura de la nueva Constitución en la Legislatura provincial

El valor de la democracia en un mundo de autocracias: una reflexión como argentino

A seis meses de los incidentes en el Congreso, Pablo Grillo fue trasladado a un hospital de rehabilitación neurológica

La Ciudad de Buenos Aires lanzó una moratoria con facilidades de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas tributarias

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva acusó a

Lula da Silva acusó a Jair Bolsonaro de intentar un golpe de Estado en Brasil: “Hay centenares de pruebas”

Marine Le Pen amenazó con impulsar la remoción del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu si no “rompe con el macronismo”

Francia desplegará tres cazas Rafale en Polonia tras la incursión de drones rusos

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó los bombardeos en Qatar

Claire Denis explora el colonialismo moderno en su nueva película estrenada en Toronto

TELESHOW
El enojo de L-Gante con

El enojo de L-Gante con Wanda Nara: “Me ofreció una Ferrari para casarnos”

Antonela Roccuzzo realizó una nueva sesión de fotos: el estilo sofisticado que impone

Con fotos juntos y corazones, Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron oficial su romance

Con fotos del pasado y un mensaje sencillo, “La Negra” Vernaci rindió tributo a su hijo en su cumpleaños

Mario Pergolini empezó pilates y contó el particular problema que tuvo en las clases: “Se me está desgarrando”