A la espera del tercer veto de Milei, la oposición define su estrategia para la ofensiva en Diputados

Cámara de Diputados

Los bloques de la oposición en la Cámara de Diputados ya definieron que convocarán a una sesión especial para el próximo miércoles 17. El objetivo es rechazar los vetos presidenciales a la declaración de emergencia en pediatría, impulsada tras la crisis presupuestaria del Hospital Garrahan, y al aumento de financiamiento universitario.

Sin embargo, el temario de la sesión todavía está en proceso de negociación ya que algunos sectores quieren tratar los dos temas en la misma sesión y otros consideran que es mejor dividirlos en dos convocatorias, una el 17 y otra el 24.

También se baraja la posibilidad de incluir alguna otra iniciativa incómoda para el Gobierno, como el proyecto para modificar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia, o buscar emplazamientos las comisiones para que avancen los pedidos de interpelación por las presuntas coimas en discapacidad y las muertes por el fentanilo contaminado.

Ayer por la tarde el presidente Milei vetó por su “excesivo costo fiscal” la norma que actualiza por inflación los gastos de las universidades y ordena reabrir la paritaria del sector. Y algunas horas más tarde, casi al final del día, también giró al Congreso el veto a la ley que ordena una recomposición salarial para el personal médico (incluidos los residentes) y un refuerzo presupuestario para dotar de recursos los hospitales pediátricos. El argumento nuevamente fue la falta de recursos.

Desde la oposición dejaron trascender inmediatamente que buscarían rechazar los vetos, es decir, insistir con las leyes tal cual fueron aprobadas, pero aún no convocaron a una sesión especial porque el presidente Milei firmará en las próximas horas un tercer veto contra la ley impulsada por los gobernadores para repartir de forma automática los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN).

Conferencia de la UBA por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario (Foto: Jaime Olivos)

Este no es un tema menor ya que constituye uno de los principales reclamos de las provincias y en la oposición calculan que el malestar de los gobernadores por la falta de recursos podría ayudar a sumar votos para rechazar los otros dos vetos. Los diputados que responden a los gobernadores tendrán un rol clave ya que para insistir con una ley vetada, la oposición debe conseguir dos tercios de los votos en cada Cámara. En Diputados las tres votaciones están muy ajustadas.

“Si los gobernadores no nos acompañan en rechazar estos vetos, que se olviden de nosotros para los ATN”, ironizaban en una de las bancadas dialoguistas. Pero ese tema llegará a Diputados más adelante el Senado fue su Cámara de origen y el veto deberá ser rechazado primero allí.

Dado que la votación será tan ajustada, la oposición no quiere dar pasos en falso y arriesgarse a perder con proyectos tan sensibles. Una de las preocupaciones era que el Gobierno incluyera en el proyecto de Presupuesto 2026 -que Milei presentará por Cadena Nacional el lunes a las 21- algún paliativo presupuestario para los hospitales o para las universidades que “desactive los dos tercios”.

Frigerio, Cornejo y Zdero participaron de la primera mesa federal con el Gobierno

Por otro lado, algunos diputados manifestaron preocupación ante la posibilidad de que algunos gobernadores utilicen el aumento a las universidades como moneda de cambio en una negociación con el Gobierno. “Si ponemos todo junto hay más chances de que acompañen una ley y la otra no”, explicaron. Tal como ocurrió en la sesión en la que se rechazó el veto a la emergencia en discapacidad, pero luego se perdieron votos a la hora de votar el aumento jubilatorio.

“Algunos rectores nos piden ir a lo seguro y dejar la sesión para el 24, así también pueden presionar con una gran marcha universitaria federal”, explicó un legislador. Sin embargo, ante la consulta de Infobae, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a todos los rectores nacionales, aseguraron que desean que se trate “lo antes posible y junto con Garrahan”.

Por su parte, el Gobierno busca retomar la iniciativa tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y esta tarde inauguró la flamante mesa federal, donde recibió a los mandatarios de Chaco, Leandro Zdero; de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, todos ellos cercanos a la gestión libertaria, con la que tienen una alianza de cara a las próximas elecciones. Por el lado del oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno les confirmó que vetará la ley de ATN, pero se comprometió a armar una instancia de negociación con las provincias aliadas para mostrar su vocación de llegar a acuerdos sobre recursos (ATN, impuesto a los combustibles líquidos y Presupuesto 2026).