Carlos Bianco: “La gente ya decidió, quiere peronismo en 2027”

El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que el resultado de las últimas elecciones marca una señal clara hacia el futuro: “La gente ya decidió. Quiere peronismo en 2027”. Así lo expresó durante una entrevista en Infobae en vivo, donde analizó los resultados electorales, la estrategia del oficialismo bonaerense y la relación con el Gobierno nacional.

Bianco remarcó que el oficialismo no esperaba un resultado con tanta diferencia. “De hecho, las encuestas no daban eso, daban un empate técnico haciendo un promedio”, comentó. Para el funcionario, el resultado debe interpretarse como un doble mensaje: un rechazo al rumbo del actual Gobierno nacional y una aprobación a la gestión del gobernador Axel Kicillof: “Esta elección debe ser usada como un doble plebiscito: la gente dijo que no le gusta el modelo, tampoco las formas. Este es un Gobierno que le pega a los jubilados y que le quita los recursos al Garrahan o a los discapacitados”.

A su vez, destacó el rol de los intendentes en el territorio: “Valoraron el esfuerzo de los intendentes de sostener la situación. Hacemos malabares todos los días para sostener la situación social en la que nos deja este Gobierno”.

Consultado sobre el vínculo con la administración nacional, Bianco reveló que tras el resultado no recibieron llamados del Ejecutivo. “El que me felicitó fue Guillermo Francos, a mí y al Gobernador. Pero no hubo una convocatoria de trabajo”, señaló. También se refirió a la reciente creación de un nuevo ministerio para articular con las provincias: “Celebramos que hayan creado un nuevo ministerio para tener un vínculo razonable con las provincias, porque no se puede explicar que un Presidente no hable con el Gobernador de la provincia más grande de la Argentina”.

Kicillof junto a los principales funcionarios bonaerenses tras ganar la elección

El ministro también repasó el operativo de seguridad que se organizó en actos donde participó Javier Milei en territorio bonaerense. “Nosotros queremos ser garantes de la gobernabilidad del Gobierno nacional”, aseguró. Y agregó: “Nos pidieron 100 efectivos y les dimos 500, pusimos helicópteros con cámaras infrarrojas y demás. Pero nosotros vamos a trabajar para procurar la gobernabilidad”.

En ese marco, cuestionó las decisiones del entorno presidencial: “Parecía que ellos querían que les pase algo en la Provincia. El Presidente iba insultando gente. Nosotros les dijimos que era peligroso hacer una caravana en Lomas y también en el acto”.

Bianco también abordó el estado de la obra pública en el distrito. Afirmó que hay más de mil proyectos abandonados que la provincia pidió continuar, pero que no recibió autorización. “No nos dan los permisos para terminar las obras públicas como la ruta 7, que le falta un 5%, solo para que no la inauguremos. Mirá qué perversión”, lanzó. Y apuntó que el recorte presupuestario afectó significativamente la capacidad operativa: “Nos recortaron 12 billones de pesos de presupuesto”. Según explicó, hoy solo pueden ejecutar “un 20 o 30% de las obras públicas que hacíamos en 2023”.

En otro tramo, valoró el modelo de gestión desplegado por Kicillof desde el inicio de su mandato. “El primer día de gestión, Axel nos dijo que iba a gobernar para los 135 municipios, sin importar su distinción, son formas de hacer política”, dijo Bianco. Y agregó que, a pesar del contexto, la administración bonaerense logró mantener el equilibrio fiscal: “Con todas las obras e inversión que tenemos, no tenemos déficit fiscal, o sea que se puede”.

El ministro señaló que la Provincia pidió autorización para terminar obras abandonadas pero no recibió respuestas

El dirigente también hizo referencia al armado electoral de la fuerza oficialista en la provincia. “El peronismo incluye al kirchnerismo. Ganó Fuerza Patria. Hay tensiones que no se resolvieron, pero nos pudimos poner de acuerdo para hacer unas listas conjuntas que era lo más importante”, explicó. Y recordó que cuando se selló la primera alianza provincial, uno de los compromisos fue que “todos íbamos a trabajar de la misma forma en las provinciales como en las nacionales”.

En ese sentido, Bianco defendió la estrategia adoptada: “La estrategia que definió el Gobernador, escuchando a todos los sectores, evaluando pros y contras, salió impecable. También el resultado es muy bueno desde el punto de vista político”. Ironizó sobre los debates internos: “Hay mucho bilardista en La Plata, que te dicen ‘lo importante es ganar’ y se ganó”.

Al evaluar el presente económico, fue tajante: “Lo que yo no veo es que la situación económica de la gente vaya a mejorar de acá a 2027, no lo veo por ningún lado”. Y, al mismo tiempo, subrayó que en sus recorridas por el conurbano y el interior bonaerense observa un descontento creciente: “La gente está muy disconforme. Ahora lo que me está pasando mucho es que veo la gente pidiendo trabajo en internet, que antes no pasaba”.

Finalmente, ratificó el rumbo de su espacio político de cara a los próximos comicios: “Queremos que de acá a octubre, el número sea mejor. Ganar, gustar y golear. El esfuerzo va a estar en sacar el número más alto. El peronismo tiene que ganar por el mayor resultado posible”.