Milei interviene la estrategia política: reuniones en Casa Rosada, llamado a los gobernadores y dudas sobre PBA

El mandatario encabezará la mesa nacional (EFE)

Tan solo dos días después de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei le dará inició a la nueva estrategia política que diseñó el Gobierno para retomar el diálogo con algunos sectores, mejorar el proceso de toma de decisiones en las cuestiones partidarias y tratar así de recuperar músculo de cara a los comicios de octubre.

El mandatario se puso nuevamente al frente de la situación y será quien encabezará la ya anunciada mesa nacional, que se reunirá por primera vez este martes, desde las 9:30, en la Casa Rosada.

Allí estarán la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni.

Se trata de figuras que, en la práctica, ya intervenían en mayor o menor medida en las decisiones del oficialismo, pero que a partir de este momento buscarán hacerlo de manera más coordinada.

Karina Milei y Santiago Caputo compartirán mesa política (REUTERS/Tomas Cuesta)

El objetivo de estos encuentros será el de empezar a dividir las tareas para, por ejemplo, evitar nuevas derrotas en el Congreso, como las que ocurrieron la semana pasada, y mejorar el vínculo con el resto de la política.

En este sentido, será Francos el que, a través del vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, comenzará este mismo martes a llamar a los gobernadores para volver a acercar posiciones y analizar la posibilidad de una reunión.

Esa era una idea que el funcionario ya tenía desde antes de las elecciones bonaerenses, a partir de los reclamos a la Nación por parte de varias provincias de mayores fondos, pero que había quedado trunco.

Tras la derrota del último fin de semana, el sector más dialoguista venía insistiendo con la necesidad de retomar las negociaciones, con el argumento de que la postura más confrontativa no trajo buenos resultados.

Por otra parte, y a pesar de las discusiones internas, especialmente fuertes en las redes sociales, por el momento no va a haber salida de dirigentes de la estructura de La Libertad Avanza, ni a nivel nacional ni bonaerense.

De hecho, el armador en la provincial de Buenos Aires, Sebastián Pareja, estuvo conversando el lunes durante varias horas con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, una de las personas más cercanas a Karina Milei.

Los Menem y Sebastián Pareja resisten en el armado

“Hace horas, en Casa Rosada y frente a todo el Gabinete, el Presidente de la Nación confirmó que seguirá al mando de la campaña y le pidió conformar una nueva mesa política de cara a la próxima elección del 26 de octubre”, salió rápidamente a destacar el entorno del dirigente, cuestionado internamente por los resultados de los comicios locales.

En Balcarce 50, hay quienes señalan la dificultad de apartar ahora a quienes estuvieron a cargo de la conformación de las boletas: “La mitad de los candidatos son de Pareja y la otra mitad, de los Menem. Nos conviene que sigan con nosotros”, explican.

Sin embargo, todavía no está claro qué sectores se sumarán al equipo de trabajo bonaerense, ya que el mensaje que publicó Adorni en su cuenta de X solo indica que “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial”.

Inmediatamente, surgió la especulación de que el grupo al que se refería el vocero era “Las Fuerzas del Cielo”, que responden a Santiago Caputo y se muestran muy molestas por cómo fue el armado para la votación del domingo.

Uno de los referentes de esa agrupación, Daniel “El Gordo Dan” Parisini, criticó abiertamente a algunos candidatos con pasado en el peronismo o que, incluso, bromearon en sus cuentas de Instagram con los casos de presunta corrupción en el Gobierno.

“El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina, un día después de la elección. Estas son las consecuencias de poner a gente que no conoce y, por sobre todo, que no cree en el Presidente”, escribió el influencer.

El influencer “Gordo Dan”

De todas formas, fuentes cercanas al consultor político remarcaron que no están seguros de que los vayan a incluir en la mesa política bonaerense: “Yo solo leí lo que puso Adorni, para mí significa que se suman los del PRO”, señaló a Infobae.

No obstante, hasta última hora del lunes, el líder de ese partido en Buenos Aires, Cristian Ritondo, no había sido invitado al encuentro del equipo de estrategia provincial, que se convocó también en la Casa Rosada, pero a partir de las 14:00.

El diputado se reunió con su compañero de banca Diego Santilli y con el intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), Guillermo Montenegro, para analizar el desempeño de su propio espacio en la campaña.

El mencionado mandatario municipal, que se postuló para legislador, fue el único triunfador de LLA en las elecciones locales, junto con Oscar Liberman, que compitió y ganó en la sexta sección.

“A nosotros nadie nos llamó ni nos pidió que estuviéramos en esa mesa. Nos tenemos que organizar, cada uno tiene su propia agenda y seguimos con nuestras responsabilidades como intendentes o diputados”, se lamentó una de las principales figuras del PRO. En la vereda de enfrente, evitan confirmar qué sectores se van a sumar y se limitan a aclarar que “ya se va a informar”.