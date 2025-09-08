Legislatura bonaerense: el peronismo recuperó el quorum propio en el Senado y se acerca en Diputados

La vicegobernadora de Buenos Aires y titular del Senado local, la peronista Verónica Magario

La contundente victoria del peronismo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejó al gobernador, Axel Kicillof, con un panorama más que alentador en el Senado local, donde pasará a tener quorum propio. En tanto, en Diputados, Fuerza Patria revalidó los 19 escaños que arriesgaba y sumó dos más, aunque el oficialismo deberá pedir ayuda allí para activar el recinto y avanzar con sus iniciativas.

Senado

El triunfo impactó de lleno en las cifras legislativas desde diciembre próximo, cuando se consuma el recambio parlamentario. De un total de 46 bancas, Fuerza Patria defendió -en cifras globales- las 10 de 21 que llevó a la compulsa y obtuvo 13. Por ende, 24 en un futuro en corto plazo, el quorum propio.

*Primera Sección: el conglomerado peronista-kirchnerista , de la mano del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis -sorprendió al intendente de Tres de Febrero, el libertario Diego Valenzuela-, cosechó cinco butacas para la Cámara alta, mientras que La Libertad Avanza se quedó con tres.

*Cuarta Sección: el justicialismo arribó a tres escaños y los libertarios a dos. Mismo caso para Somos, que aquí justificó su incursión en la compulsa.

*Quinta Sección: La Libertad Avanza ganó y atrapaba tres lugares. El PJ, dos.

*Séptima sección: tres para Fuerza Patria, nada para el resto.

Más allá de la derrota, LLA aglutinará bancas y se reforzará, aunque lejos del justicialismo. Quienes quedan fileteados son macristas, radicales y fuerzas menores.

Diputados

Fuerza Patria tiene en su haber 37 diputados en la actualidad. En las elecciones ratificó 19 butacas a renovarse y agregó dos más. Bajo este escenario, trepará a 39, aunque el quorum para iniciar una sesión es de 47, sobre un total de 92.

*Segunda Sección: cuatro para Fuerza Patria y LLA; tres para Espacio Abierto para el Desarrollo.

*Tercera Sección: la vicegobernadora y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, aplastó al excomisario Maximiliano Bondarenko, la apuesta de la Casa Rosada. Así, fueron 10 para Fuerza Patria, seis para LLA y dos para la izquierda.

*Sexta Sección: La Libertad Avanza tuvo un respiro aquí y capturó cinco, mientras que el peronismo arañó cuatro. Dos fueron para Somos.

*Sección Capital: empate en tres para Fuerza Patria y LLA.

